ΝΔ: Στον εισαγγελέα ο «Φραπές» για τη μη προσέλευση στην Εξεταστική

Την ώρα που ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούσαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη (γνωστού και με την προσωνυμία «Φραπές») στην Εξεταστική, λόγω της άρνησής του ουσιαστικά να προσέλθει ενώπιόν της, η Νέα Δημοκρατία παραπέμπει το θέμα στον εισαγγελέα, προκειμένου όπως αναφέρεται στη κοινή δήλωση των βουλευτών-μελών της επιτροπής από τη συμπολίτευση, να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου» δήλωσε, εκ μέρους των βουλευτών της ΝΔ, που μετέχουν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης, γνωστοποιώντας ότι «η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω».

«Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία», προστίθεται στην κοινή δήλωση των βουλευτών της ΝΔ.

«Σε κάθε περίπτωση», καταλήγουν, «η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί».

Μένει τώρα να φανεί αν ενώπιον της ειδικής κοινβουλευτικής επιτροπής θα εμφανίστεί ο έτερος κληθείς να καταθέσει με την ιδιότητα του μάρτυρα την Πέμπτη, Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός και ως «Χασάπης»,

ΠΑΣΟΚ: Παίζουν τα ρέστα τους

Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει αντιθεσμικές μεθοδεύσεις από την πλευρά της κυβερνησης που όπως χαρακτηρισιτκά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, «παίζει τα ρέστα της» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

»Ο θεσμικός τους κατήφορος δεν εχει τέλος. Ο Πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος», υπογραμμίζει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή το φιάσκο της (μη) κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σήμερα έπεσαν οι μάσκες της πολιτικής υποκρισίας και των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφού πρώτα εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σήμερα ο “Φραπές”, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για να μείνουν κλειστά τα στόματα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει τα ρέστα της επιτρέποντας στον εισηγητή της να τραμπουκίζει έντιμους ανθρώπους στην Εξεταστική Επιτροπή και κρατώντας στο απυρόβλητο τους πρωταγωνιστές της “γαλάζιας” εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως χθες διατυμπάνιζαν οτι δεν εχουν να φοβηθούν τίποτα, σήμερα μεθοδεύουν ενα ακόμη σκέλος της συγκάλυψης.

Ο θεσμικός τους κατήφορος δεν εχει τέλος. Ο Πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος.

