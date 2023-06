Ναυάγιο στην Πύλο: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες – Ο ρόλος των διακινητών στο μοιραίο δρομολόγιο

Σβήνουν οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων από το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, ωστόσο τα σωστικά μέσα συνέχιζαν να δίνουν τη μάχη για τον εντοπισμό και του παραμικρού ίχνους ζωής την Παρασκευή, τρεις ημέρες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα.

Στις έρευνες μετείχαν περιπολικά της ακτοφυλακής, ελικόπτερο του Λιμενικού, η φρεγάτα «Κανάρης» καθώς και παραπλέοντα σκάφη. Σχετικές εικόνες, τραβηγμένες από παραπλέον κρουαζιερόπλοιο, δημοσίευσε το BBC.

The BBC got hold of footage from Wednesday’s rescue efforts off #Pylos in #Greece at the site of the migrant shipwreck. This was filmed by someone on board Celebrity Beyond cruise ship which happened to be passing by from the scene. pic.twitter.com/40DH2Gpe2s

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) June 16, 2023