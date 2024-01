ΝΑΤΟ: «Πράσινο φως» για ένταξη της Σουηδίας και από Ορμπαν

Η εκκρεμότητα που παραμένει από την Ουγγαρία ως προς την επικύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ήταν το θέμα της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την Τετάρτη ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ με τον ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπαν.

«Είχαμε μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Γενς Στόλτενμπεργκ και χαιρέτισε τη «σαφή υποστήριξη του πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

Ο γενικός γραμματέας του NATO προσέθεσε πως αναμένει την επικύρωση του πρωτοκόλλου «μόλις συνέλθει εκ νέου το κοινοβούλιο».

Good call with @PM_ViktorOrban of #Hungary. I welcome the clear support of the Prime Minister and his government for #Sweden’s #NATO membership. I look forward to the ratification as soon as parliament reconvenes.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 24, 2024