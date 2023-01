NASA: «Ξυστά» από τη Γη θα περάσει αστεροειδής την Παρασκευή

Eνας αστεροειδής μικρού μεγέθους –διαμέτρου 3,5-8,5 μέτρων– θα περάσει σε πολύ μικρή απόσταση από τη Γη, στις 2:27 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Πρόκειται για μια από τις πιο κοντινές προσεγγίσεις αστεροειδούς που έχουν ποτέ καταγραφεί, σε εκτιμώμενη απόσταση μόλις 3.600 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του πλανήτη μας, σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA).

Ο αστεροειδής «2023 BU» θα περάσει λίγο πάνω από το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής, πολύ χαμηλότερα από την τροχιά των δορυφόρων.

Πάντως, σύμφωνα με τους επιστήμονες της ΝΑΣΑ, ο αστεροειδής δεν συνιστά απειλή, καθώς ακόμη κι αν έπεφτε στον πλανήτη μας, το μεγαλύτερο κομμάτι του θα διαλυόταν κατά την είσοδό του στη γήινη ατμόσφαιρα.

Ο αστεροειδής είχε ανακαλυφθεί το περασμένο Σάββατο από τον ερασιτέχνη αστρονόμο Γκενάντι Μπορίσοφ στην Κριμαία, ο οποίος είχε ανακαλύψει το 2019 και τον διαστρικό κομήτη 2I/Borisov. Ακολούθησαν παρατηρήσεις του «2023 BU» από δεκάδες άλλα παρατηρητήρια σε όλο τον κόσμο.

Congratulations to Gennadiy Borisov for his discovery of the #asteroid #2023BU (3.7 m – 8.2 m). 2023 BU will have a #CloseApproach with Earth on 2023-Jan-26 2023-Jan-26 21:17(TDB) ± 02:22 of 1.53 to 1.55 earth radii pic.twitter.com/RiZPw7KsAq

— Steven M. Tilley (@StevearenoBR) January 22, 2023