«Ναι» στη γυναίκα νοικοκυρά είπαν οι Ιρλανδοί σε δημοψήφισμα! – «φταίει η κυβέρνηση»

Να μην αλλάξουν οι σεξιστικές αναφορές στο ιρλανδικό Σύνταγμα ψήφισαν οι πολίτες της χώρας, σε δημοψήφισμα που διοργάνωσε η κεντροδεξιά κυβέρνηση, μάλλον πολύ πρόχειρα από ό,τι φάνηκε, λόγω υπερβολικής σιγουριάς…

Οι ψηφοφόροι ψήφισαν εναντίον των αλλαγών στο αναχρονιστικό Σύνταγμα του 1937, και συγκεκριμένα στο Αρθρο 41, όταν στη χώρα κυρίαρχο ρόλο είχε η Καθολική Εκκλησία, οι οποίες αφορούσαν τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και στον ορισμό της οικογένειας.

Το δημοψήφισμα πραγματοποιήθηκε συμβολικά την Ημέρα της Γυναίκας, με την προσδοκία να εορταστεί μία νίκη για τον εκσυγχρονισμό της χώρας, αλλά κατέληξε σε ντροπιαστική ήττα για την κυβέρνηση του Λίο Βαράντκαρ.

Η κυβέρνηση δεν κατάφερε καν να φέρει τον κόσμο στις κάλπες, καθώς το ποσοστό συμμετοχής ήταν μόλις 45%, κάτι που ευνόησε τους συντηρητικούς και τους Ακροδεξιούς, οι οποίοι δεν ήθελαν τις αλλαγές.

Ειδικότερα, στην πρώτη ερώτηση που τέθηκε στους Ιρλανδούς και αφορούσε τη διεύρυνση του ορισμού της οικογένειας, ώστε να συμπεριλάβει επίσης τις «σχέσεις με διάρκεια», όπως τα ζευγάρια που συζούν εκτός γάμου, και τα παιδιά τους, το 67,7% των συμμετεχόντων ψήφισε «όχι».

Ακόμα υψηλότερο ήταν όμως το ποσοστό που απέρριψε τη δεύτερη πρόταση του δημοψηφίσματος, η οποία αφορούσε την απάλειψη μιας ξεπερασμένης αναφοράς στον ρόλο των γυναικών στο σπίτι, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες έχουν το καθήκον να φροντίζουν τα άλλα πρόσωπα που βρίσκονται κάτω από τη στέγη τους.

Το 73,9% των συμμετεχόντων είπαν «όχι» σε αυτήν την αλλαγή, σπάζοντας το ρεκόρ αρνητικών απαντήσεων σε δημοψήφισμα της χώρας.

Το περασμένο διάστημα, όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα είχαν ταχθεί υπέρ του «ναι» και, μέχρι πρόσφατα, οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν μια αρκετά εύκολη νίκη για τις αλλαγές.

Ωστόσο, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν την Παρασκευή, φανέρωναν μια αυξανόμενη αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα εξαιτίας της ασάφειας των ερωτήσεων που θα καλούνταν να απαντήσουν οι πολίτες.

The result of the Care referendum represents the highest ever No vote percentage in an Irish referendum.

Prior to today, the highest No vote was in the 2015 referendum to lower the age for Presidential candidates, at 73.1% https://t.co/OPOZhF5K4Q

— RTÉ News (@rtenews) March 9, 2024