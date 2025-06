Ναυτικά πλήγματα του Ισραήλ κατά των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα

Στόχους στο λιμάνι της πόλης Χοντέιντα της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι, έπληξαν πλοία του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού, το πρωί της Τρίτης (10/6). Τα ναυτικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε πρόσφατη επίθεση των Χούθι με τουλάχιστον επτά βαλλιστικούς πυραύλους και ένα drone προς το Ισραήλ, ενώ δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, ισραηλινά πολεμικά πλοία εκτόξευσαν πυραύλους από την Ερυθρά Θάλασσα, πλήττοντας κρίσιμες εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Χοντέιντα, που θεωρούν ότι οι Χούθι το χρησιμοποιούν για την προμήθεια όπλων και τον συντονισμό επιθέσεων.

«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί απειλές κατά της κυριαρχίας του. Όποιος μας στοχεύει, θα πληρώνει το τίμημα – όπου κι αν βρίσκεται», δήλωσε ο υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς και προειδοποίησε τους Χούθι της Υεμένης ότι θα αντιμετωπίσουν ναυτικό και αεροπορικό αποκλεισμό, αν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις τους.

Οι ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) εξέδωσαν νωρίτερα προειδοποιήσεις εκκένωσης προς όλους όσοι βρίσκονταν στην περιοχή.

«Λόγω της χρήσης των θαλάσσιων λιμένων από το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι, καλούμε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στα λιμάνια Ρας Ίσα, Χοντέιντα και Αλ-Σάλιφ να απομακρυνθούν αμέσως από αυτά για την ασφάλειά τους», έγραψε ο εκπρόσωπος των IDF στο X.

The IDF Arabic spokesperson Avichay Adraee issued a warning to all individuals at Houthi-controlled ports Ras Issa, Hodeidah, and Salif, urging immediate evacuation due to the ports’ use for terrorist activities by the Houthi regime.

—

It’s Avichay time in Yemen. pic.twitter.com/bLxtwcEnh6

— Joe Truzman (@JoeTruzman) June 9, 2025