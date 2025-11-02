Μυτιληναίος: Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη απειλεί την πρωτιά της Ελλάδας στο αλουμίνιο

Καμπανάκι χτύπησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN, και πρόεδρος της Eurometaux, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σχετικά με τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους στον κλάδο του αλουμινίου.

«Θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τη χώρα να χάσει μία από τις λίγες θέσεις “πρωταθλητισμού” που κατέχει στο ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι, λόγω του υψηλού βιομηχανικού ενεργειακού κόστους στον χώρο, το υψηλότερο σύμφωνα με τις μετρήσεις της Eurostat», σημείωσε ο κ. Μυτιληναίος με ανάρτησή του στο LinkedIn.

Αναλυτικά, ο κ. Μυτηλιναίος ανέφερε τα εξής:

«Ενας από τους γνωστότερους δημοσιογράφους και συγγραφείς στον χώρο των παγκόσμιων αγορών εμπορευμάτων, ο Javier Blas, έγραψε στο Bloomberg ένα άρθρο σχετικά με το παρόν και το μέλλον του Αλουμινίου, ένα μέταλλο με λαμπρό παρόν και μέλλον.

Στην Ελλάδα, στον Όμιλο μας, έχουμε το μοναδικό στην Ευρώπη πλήρως καθετοποιημένο συγκρότημα που περιλαμβάνει βωξίτη, αλουμίνα και αλουμίνιο. Δεν έχουν μείνει δυστυχώς πολλά στην Ευρώπη, ίσως 4-5 από τα 15 πριν 10 χρόνια, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστος και κανένα καθετοποιημένο.

Αμεσα και έμμεσα, η συνολική αλυσίδα αξίας του Αλουμινίου απασχολεί πάνω από 30.000 εργαζόμενους και είναι ως επί το πλείστον εξαγωγική.

Θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τη χώρα να χάσει μία από τις λίγες θέσεις “πρωταθλητισμού” που κατέχει στο ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι, λόγω του υψηλού βιομηχανικού ενεργειακού κόστους στον χώρο, το υψηλότερο σύμφωνα με τις μετρήσεις της Eurostat».

