Διπλωματικοί κύκλοι λένε ότι ο Ερντογάν «έδιωξε» τον Νετανιάχου

Ακόμη και τα… απονήρευτα παραπολιτικά σχόλια σιγοντάρουν αυτές τις ημέρες τον μαξιμαλισμό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που ευτυχής κάθεται και τα απολαμβάνει. Η Τζούζι Φάσανο της Corriere della Sera έγραψε για «το μυστήριο που περιβάλλει την απουσία» του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, από τη συγκέντρωση πλήθους ηγετών χωρών στο θέρετρο του Σινά, το οποίο κάποτε υπήρξε και ισραηλινό τρόπαιο, σημειωτέον (το εβραϊκό κράτος κατέλαβε τη χερσόνησο το 1967, στον Πόλεμο των Εξι Ημερών, και την επέστρεψε στην ηττημένη Αίγυπτο πολλά χρόνια αργότερα, το 1982).

Η ιταλίδα ρεπόρτερ που πήγε στο Σαρμ ελ-Σέιχ ανέφερε τις διάφορες πληροφορίες (ανυπόστατες, όπως αποδείχτηκαν) περί της εκεί αφίξεως του «Μπίμπι», αλλά τερμάτισε την ανταπόκρισή της με την πληροφορία (η οποία χρειάζεται απόδειξη) ότι τον Νετανιάχου «έδιωξε» από το Σινά ο πρόεδρος της Τουρκίας, μπαίνοντας κυριολεκτικά σε ξένα (αιγυπτιακά) χωράφια. Υποτίθεται ότι αυτή η εκδοχή, περί επίδειξης τουρκικής ισχύος έναντι των ΗΠΑ πρωτίστως, επιβεβαιώνεται από μη κατονομαζόμενες «διπλωματικές πηγές» που μίλησαν σε πρακτορείο ειδήσεων (στο γαλλικό AFP). Πράγματα πολύ βολικά για τον «σουλτάνο»…

Ας δούμε από την αρχή της την ανταπόκριση. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, έγραψε η Φάσανο, το όνομα του Νετανιάχου δεν ήταν στη λίστα. Είχε ειπωθεί ότι δεν θα ταξίδευε στο Σινά επειδή η σύνοδος δεν αφορούσε τα εμπλεκόμενα μέρη. Λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου, όμως, διάφορα πρακτορεία ειδήσεων και το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 ανακοίνωσαν την άφιξή του επειδή απεδέχθη πρόσκληση του προέδρου την Αιγύπτου Αμπντελφατάχ αλ-Σίσι, η οποία έγινε με τις ευλογίες του Ντόναλντ Τραμπ. Ολοι οι ξένοι δημοσιογράφοι περίμεναν, λοιπόν, τον Νετανιάχου, μαζί τους και η Φάσανο.

Ωστόσο μια επίσημη δήλωση από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού έλυσε οριστικά «το μυστήριο»: ανακοινώθηκε ότι ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη σύνοδο λόγω της «εγγύτητας της εβραϊκής εορτής». Φθάσαμε έτσι στο «ζουμί» της υπόθεσης, στην αποθέωση του Ερντογάν. Η Φάσανο ανέφερε τα περί φλύαρων διπλωματικών πηγών άνευ εθνοσήμου, όπως προαναφέραμε, και έγραψε ότι αυτές οι πηγές «σφύριξαν» στους Γάλλους πως ο τούρκος πρόεδρος «άσκησε πίεση με σκοπό να εμποδίσει τον Νετανιάχου να παραστεί στο Σινά».

Τι είδους πίεση; Ο Ερντογάν φέρεται να απείλησε ότι θα επιστρέψει αμέσως στην Αγκυρα και δεν θα προσγειωθεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ, αν επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του «Μπίμπι» στη σύνοδο. Στο σημείο αυτό υπεισήλθε και η ισραηλινή δημοσιογραφία στο σενάριο «του μυστηρίου». Σύμφωνα και με το free press έντυπο Israel Hayom, το αεροπλάνο του Ερντογάν ανέστειλε το ταξίδι του μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη σύνοδο…

