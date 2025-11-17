Μυστήριο τέλος: Τι είχε ψιθυρίσει ο Μπάρον Τραμπ στον Μπάιντεν κατά την ορκωμοσία του πατέρα του

Μήνες μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, ένα από τα πιο σχολιασμένα στιγμιότυπα της τελετής επανέρχεται στην επικαιρότητα, φέρνοντας μαζί του νέες αποκαλύψεις.

Πρόκειται για τη χειραψία του μικρότερου γιου του Τραμπ, Μπάρον, με τον απερχόμενο τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, μια σύντομη αλλά αρκετά μυστηριώδη στιγμή που είχε αναστατώσει τα social media, οδηγώντας τους χρήστες σε ατελείωτα σενάρια για το τι ειπώθηκε.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο νεαρός φοιτητής πλησίασε ευγενικά τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις για να δώσει το χέρι του.

Oταν όμως έσκυψε και ψιθύρισε κάτι στον απερχόμενο πρόεδρο, τα κοινωνικά δίκτυα πήραν φωτιά. Aλλοι είδαν πολιτικό υπονοούμενο, άλλοι μια «σαρκαστική ατάκα», άλλοι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Barron Trump had a message for Biden at his Fathers inauguration. Barron Trump knows. pic.twitter.com/jex3Kn9JaB — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) February 25, 2025

Η συζήτηση τροφοδότησε ακόμη και «ειδικούς» στην ανάγνωση χειλιών που προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν το στιγμιότυπο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Ερικ Τραμπ αποφάσισε να δώσει τέλος στις θεωρίες.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στο «The Megyn Kelly Show», αποκάλυψε ότι τηλεφώνησε ο ίδιος στον Μπάρον ένα βράδυ για να μάθει τι ακριβώς ειπώθηκε.

«Θυμάστε όλη εκείνη την ιστορία με τους “ειδικούς” που έλεγαν πως ο Μπάρον είπε στον Μπάιντεν να πάει να γαμ@@… ;» ανέφερε ο Ερικ Τραμπ. «Του τηλεφώνησα και του είπα: Φίλε, τι είπες ακριβώς;».

Η απάντηση του Μπάρον ήταν πολύ πιο απλή και εντελώς κόσμια. «Ηταν κάτι τόσο ευγενικό που σχεδόν δεν το θυμάμαι» φέρεται να είπε. «Κάτι σαν “συγχαρητήρια και καλή τύχη”». Μια φράση «πολύ αξιοπρεπής», σύμφωνα με τον Ερικ.

Baron Trump walking over to Joe Biden to shake his hand.

I judge a man by the character of his children.

pic.twitter.com/fgV4UojtLT — The Honey Badger (@Nance726) January 20, 2025

Ο ίδιος πρόσθεσε σκωπτικά: «Μπορεί να το σκέφτηκε, μπορεί να το είχε στο μυαλό του, αλλά είναι πολύ ευγενικός για να το πει ανοιχτά».

Οι κάμερες είχαν καταγράψει μάλιστα τη στιγμή που ο Μπάιντεν χαμογελάει ακούγοντας τον νεαρό Τραμπ, προτού πάρει για λίγα δευτερόλεπτα μια πιο σοβαρή έκφραση μετά την ανταλλαγή των λόγων.

Στην ορκωμοσία, ο Μπάρον είχε αποσπάσει θετικά σχόλια για τη στάση του, με πολλούς χρήστες του Χ να τον αποκαλούν «αληθινό τζέντλεμαν».

Δεν ήταν λίγοι επίσης εκείνοι που έσπευσαν να αποδώσουν εύσημα στη Μελάνια Τραμπ για τον τρόπο που τον έχει μεγαλώσει.

