Μόσχα: Ουρές για την «Βarbie» στα σινεμά – και ας απαγορεύεται η προβολή της

Επισήμως, η ταινία «Barbie», από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του σινεμά, δεν προβάλλεται στη Ρωσία. Ανεπίσημα, όμως, είναι μια άλλη ιστορία…

Ο Στιβ Ρόζενμπεργκ, συντάκτης του BBC, βρέθηκε σε ένα εμπορικό κέντρο της Μόσχας, όπου ένα γιγαντιαίο ροζ σπίτι έχει στηθεί δίπλα σε ένα καφέ με ροζ έπιπλα, ροζ ποπ κορν και χάρτινες φιγούρες της Μπάρμπι και του Kεν σε φυσικό μέγεθος, οι οποίες χαμογελούν από αυτί σε αυτί.

Στον κινηματογράφο εντός του μοσχοβίτικου mall –όπως και σε κάθε multiplex εμπορικού κέντρου στον πλανήτη– η ταινία συγκεντρώνει πλήθη Ρώσων, παρά το γεγονός ότι οι Δυτικές κυρώσεις κάνουν αδύνατη την εισαγωγή επίσημης κόπιας. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μια σειρά από στούντιο του Χόλιγουντ σταμάτησαν να κυκλοφορούν τις ταινίες τους στη Ρωσία. Αλλά πειρατικά αντίγραφα περνούν τα σύνορα και μεταγλωττίζονται στα ρωσικά.

Barbie is now being shown in quite a few cinemas in Moscow, such as 5 Zvezd and Raduga https://t.co/Pjqp3btNFm pic.twitter.com/ildNHwg7Ax

— Jonny Tickle (@jonnytickle) September 21, 2023