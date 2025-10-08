Μόσχα: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για πυρηνική δοκιμή – θα πράξουμε τάχιστα το ίδιο

Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει τάχιστα πυρηνική δοκιμή αν το κάνουν οι ΗΠΑ, δήλωσε την Τετάρτη ανώτατος ρώσος διπλωμάτης επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζει τις υποδομές της για μια τέτοια δοκιμή, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πρόσφατα ότι η Ρωσία θα πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή αν κάποια άλλη πυρηνική δύναμη πράξει το ίδιο, και ανέφερε ότι η Μόσχα παρατήρησε ενδείξεις από μη κατονομαζόμενη χώρα για την προετοιμασία τέτοιων δοκιμών.

Το RIA επικαλέστηκε τον υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρωσία έχει παρατηρήσει πως οι ΗΠΑ εργάζονται εδώ και κάποιο διάστημα ώστε να προετοιμάσουν τις δικές τους υποδομές για πυρηνικές δοκιμές.

Αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε πυρηνική δοκιμή, η Μόσχα θα πράξει τάχιστα το ίδιο, είπε ο ρώσος υφυπουργός, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Νωρίτερα άλλωστε, ο Ριαμπκόφ, που είναι και αρμόδιος για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τον έλεγχο των εξοπλισμών, κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, ότι «τορπίλισαν» τις ειρηνευτικές προσπάθειες στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Δυστυχώς πρέπει να παραδεχθούμε ότι η ισχυρή δυναμική που δημιουργήθηκε στο Άνκορατζ υπέρ της εξεύρεσης συμφωνίας έχει εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω των προσπαθειών αντιπάλων (σ.σ. της Ρωσίας) και υποστηρικτών του πολέμου», δήλωσε ο Ριαμπκόφ όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα καταστροφικών ενεργειών, κυρίως των Ευρωπαίων», πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Ριαμπκόφ τόνισε ότι ενδεχόμενη ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα σημάνει αλλαγή «στην ποιότητα» της κατάστασης, μετέδωσε το Interfax, ενώ κάλεσε τις ΗΠΑ να προσεγγίσουν το ενδεχόμενο αυτό «με λογικό και υπεύθυνο τρόπο».

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Πούτιν είχε εκτιμήσει ότι η αποστολή στο Κίεβο αυτών των πυραύλων θα προκαλέσει «νέα κλιμάκωση» μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον, διότι «η ανάπτυξη Τόμαχοκ δεν είναι εφικτή χωρίς την άμεση συμμετοχή αμερικανών στρατιωτικών».

