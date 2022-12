Μόσχα: Μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε εμπορικό κέντρο – ένας νεκρός

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης σε εμπορικό κέντρο σε προάστιο της Μόσχας, με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσίας αρχικά να κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια.

«Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με μια πυρκαγιά σε επιφάνεια 7.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιφέρεια της Μόσχας», ανακοίνωσε στο Telegram το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, ενώ στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ένας νεκρός.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο εμπορικό κέντρο Mega Khimki, στο προάστιο Χίμκι, βόρεια της ρωσικής πρωτεύουσας, σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από το διεθνές αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο.

Moment of the explosion at the shopping center in Moscow, filmed from a height pic.twitter.com/v8ANrPRON9

— Russia Ukraine Conflict (@Russiaconflict) December 9, 2022