Μόσχα: «Δεκάδες νεκροί» από την αντεπίθεση των Ουκρανών στη Χερσώνα

Για «δεκάδες θύματα» από την αντεπίθεση που εξαπέλυσαν το βράδυ της Δευτέρας οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στη Χερσώνα, κάνουν λόγο ρώσοι αξιωματούχοι.

Ο Βλαντίμιρ Λεόντιεφ, επικεφαλής της προσκείμενης στους Ρώσους πολιτικοστρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Χερσώνας, ανέφερε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS πως «δυστυχώς υπάρχουν θύματα, κάποιοι θάνατοι, μεγάλος αριθμός τραυματιών, ενώ δεκάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι» στην ελεγχόμενη από τα ρωσικά στρατεύματα κοινότητα Νοβά Καχόβκα.

Σύμφωνα πάντα με τον Λεόντιε, οι τραυματίες διακομίστηκαν σε πολιτικό και στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ σημειώθηκαν εκρήξεις σε αποθήκες λιπασμάτων και εκτεταμένες ζημιές σε άλλα κτίρια.

Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι κατά την επίθεση καταστράφηκε μία αποθήκη πυρομαχικών, με τον εκπρόσωπο των περιφερειακών αρχών της Οδησσού, Σεργκέι Μπρατσούκ να λέει χαρακτηριστικά ότι η Νοβά Καχόβκα είναι πλέον «μείον μια αποθήκη πυρομαχικών».

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το πρώτο βίντεο από την τεράστια έκρηξη στην αποθήκη των πυρομαχικών.

VIDEO: Huge explosion following a reported Ukrainian strike on a Russian ammo depo in the occupied city of Nova Kakhovka, Kherson Oblast. – @bayraktar_1love pic.twitter.com/iwbU2taG8V

— Conflict News (@Conflicts) July 11, 2022