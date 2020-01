Μόρια πριν και μετά: Ο καταυλισμός-τέρας μέσα από δύο αποκαλυπτικές φωτογραφίες

Δύο φωτογραφίες με διαφορά λίγων μόλις μηνών. Για την ακρίβεια τεσσάρων.

Αρκούν όμως για να εξηγήσουν το δυναμικό παρών που έδωσαν οι κάτοικοι της Μυτιλήνης στην πρωτοφανή σε όγκο και παλμό συγκέντρωση στην προκυμαία της πρωτεύουσας του νησιού (εδώ), λέγοντας «ως εδώ» για την ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη πια κατάσταση με το Προσφυγικό/Μεταναστευτικό.

Η πρώτη φωτογραφία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων δείχνει πώς ήταν o καταυλισμός -Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης- στη Μόρια πριν από τέσσερις μήνες, τον Σεπτέμβριο του 2019.

Η δεύτερη (πάνω) αποτυπώνει την γιγάντωση του καταυλισμού -που μόνο ΚΥΤ πια δεν θυμίζει- και την κατάσταση στη Μόρια όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα μετά την εκτίναξη των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών προς τη Λέσβο και τα άλλα νησιά του βορειανατολικού Αιγαίου.

Το κατ’ ευφημισμόν ΚΥΤ έχει ξεχειλώσει, έχει εξαπλωθεί στα γύρω χωράφια και μέρα με τη μέρα πληθαίνουν οι καταγγελίες των ντόπιων για «εφόδους» των εξαθλιωμένων και πεινασμένων προσφύγων/μεταναστών σε μαντριά και καλλιέργειες.

Ο αρθμός τους έχει ξεπεράσει τις 20.000 (σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς πάνω από 21.00 άτομα) και οι συνθήκες στις οποίες διαβιούν, χειρότερες από ποτέ.

Μάρτυρας των άθλιων συνθηκών στην «κόλαση» της Μόριας που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ο φωτογραφικός φακός του Αρη Μεσσίνη.

Στην αναφορά της στις παλλαϊκές κινητοποιήσεις σε Λέσβο, Χίο, Σάμο την Τετάρτη και παρουσιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στη Μόρια, η Deutsche Welle μιλά για μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στην Ευρώπη.

