Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας- Ελβετία για το Μεταναστευτικό – τι προβλέπει

Μια νέα σελίδα στη συνεργασία Ελλάδας και Ελβετίας στον τομέα της μετανάστευσης άνοιξε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης και ο ελβετός αναπληρωτής υπουργός για θέματα μετανάστευσης, Βιντσένζο Μασκιόλι, υπέγραψαν τη συμφωνία που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας ελβετικής Χρηματοδοτικής Περιόδου 2025-2029, συνολικού ύψους 28,6 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων — περίπου 29 εκατομμύρια ευρώ.

Η νέα περίοδος επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες: την ενίσχυση των διαδικασιών επιστροφών και την προστασία των ευάλωτων πολιτών τρίτων χωρών.

Η συμφωνία προβλέπει χρηματοδότηση προγραμμάτων με ποσοστά κάλυψης που φτάνουν έως και το 100%, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις δομές φιλοξενίας και στην ενίσχυση των υπηρεσιών που απευθύνονται σε ασυνόδευτα ανήλικα και γυναίκες πρόσφυγες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνονται δράσεις για την παροχή νομικής υποστήριξης, τη βελτίωση της διαδικασίας ασύλου για ευάλωτες ομάδες, την ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αντιμετώπισης Εκτακτης Ανάγκης, την αναβάθμιση των «safe areas» στα νησιά και τη δημιουργία νέων χώρων φιλοξενίας για 500 ασυνόδευτα ανήλικα.

Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία ξενώνα για γυναίκες και η ανάπτυξη κόμβων καθοδήγησης που θα συνδέουν τους αιτούντες άσυλο με την αγορά εργασίας.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί τη φυσική συνέχεια της πρώτης ελβετικής Χρηματοδοτικής Περιόδου (2022–2026), ύψους 40 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων.

Από αυτά, έχει ήδη συμβασιοποιηθεί περίπου το 80%, ενώ 22 εκατομμύρια φράγκα έχουν επιστραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αποδεικνύει την αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση των κονδυλίων.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την Ελβετία, τονίζοντας ότι η νέα χρηματοδοτική περίοδος στηρίζει δράσεις με επίκεντρο τους ευάλωτους, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση των επιστροφών.

«Πλέον και η Ελβετία θα χρηματοδοτεί σειρά εθελοντικών επιστροφών, καθώς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι προτεραιότητα της μεταναστευτικής μας πολιτικής είναι η φύλαξη των συνόρων και η αύξηση των επιστροφών των παράνομων μεταναστών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη, σημείωσε ότι η νέα χρηματοδοτική περίοδος «ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως χώρας που εφαρμόζει δίκαιη και αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική, βασισμένη στη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη».

Τόνισε ακόμη ότι η αυστηροποίηση της πολιτικής επιστροφών αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του υπουργείου, προσθέτοντας πως η συμφωνία με την Ελβετία «ενισχύει ουσιαστικά το επιχειρησιακό πλαίσιο και επιβεβαιώνει τη σταθερή, αποφασιστική πολιτική της Ελλάδας στη διαχείριση της μετανάστευσης, με ταυτόχρονη μέριμνα για τους πιο ευάλωτους».

