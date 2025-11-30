Μητσοτάκης: Τριπλά επωφελές το νέο σύστημα πληρωμών για τους αγρότες

Με την ιστορική συμφωνία κυβέρνησης – συνδικάτων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ξεκινά αυτή την Κυριακή την ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Είχαμε μια πραγματικά ιστορική κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μια συμφωνία που υπεγράφη μετά από επτά μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση.

»Πώς φτάσαμε, όμως, ως εδώ; Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη, με 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό από 650 σε 880 ευρώ και τον μέσο μισθό κατά 28%. Θεσπίσαμε και εφαρμόσαμε ένα πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, μετατρέψαμε σε Ανεξάρτητη Αρχή την Επιθεώρηση Εργασίας, αυξάνοντας εκθετικά τους ελέγχους, κατοχυρώσαμε νομοθετικά με ειδική φόρμουλα την ετήσια αύξηση του μισθού, διασφαλίζοντας το μέρισμα ανάπτυξης που πρέπει να λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι.

»Με αυτά τα θεμέλια, κάνουμε τώρα το επόμενο βήμα: την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς –κάτι που αποτελεί ευρωπαϊκό κανόνα, αλλά στην Ελλάδα διαχρονικά υστερούσαμε. Η μεγαλύτερη ευελιξία στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ώστε να καλύπτουν περισσότερους κλάδους και εργαζόμενους θέτει ενιαίους κανόνες στην αγορά εργασίας, προσφέρει περισσότερη ασφάλεια και υψηλότερα εισοδήματα στον εργαζόμενο αλλά και σταθερότητα στον εργοδότη.

Γι’ αυτό και έχει σημασία αυτή η, επαναλαμβάνω, ιστορική συμφωνία εργοδοτών και εργαζόμενων, μαζί με τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας βέβαια που θα προστατεύουν μαζί με τα εισοδήματα των εργαζομένων και τις αντοχές ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε οι αυξήσεις μισθών να είναι εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους και να οδηγούνται από την αύξηση του τζίρου, της κερδοφορίας και της παραγωγικότητάς τους. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους κοινωνικούς εταίρους για την ώριμη αυτή στάση τους».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Υστερα από μια σύντομη αναφορά στις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα (250 ευρώ στους συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου), ο κ.Μητσοτάκης περνά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες οι οποίοι έχουν λάβει την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός, οι φετινές πληρωμές θα φθάσουν συνολικά στα 3,7 δισ. ευρώ. Ειδικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2025 θα καταβληθούν 3,3 δισ. ευρώ έναντι 2,7 δισ. το 2024, δηλαδή 600 εκ. περισσότερα. Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου είχαν καταβληθεί 1,9 δισ. ευρώ. Από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου ξεκίνησε η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης (363 εκ.), πληρωμές από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (119 εκ.) και το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταβληθούν αποζημιώσεις για την ευλογιά (56 εκ.). Και έως το τέλος του έτους θα καταβληθούν άλλα 1,2 δισ. ευρώ.

«Ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου. Και η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν. Αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη ενίσχυση, οι εξισωτικές αποζημιώσεις και τα οικολογικά σχήματα, θα ακολουθήσει μια δεύτερη κατανομή για τους ειλικρινείς αγρότες που θα λάβουν υψηλότερες ενισχύσεις από προηγούμενες χρονιές. Στόχος είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν σε πραγματικούς παραγωγούς για πραγματική παραγωγή και να σταματήσουν τα πανωγραψίματα και τα εικονικά μισθωτήρια», αναφέρει ο κ.Μητσοτάκης τονίζοντας ότι με το νέο σύστημα το όφελος για τους αγρότες και τη χώρα είναι τριπλό:

«Πρώτον, θεσπίζεται και τίθεται σε εφαρμογή ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, απολύτως σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε από εδώ και πέρα να μην έχουμε νέες εμπλοκές σε πληρωμές ή νέα πρόστιμα προς τη χώρα.

»Δεύτερον, το νέο σύστημα κατανέμει τις αγροτικές επιδοτήσεις με δίκαιο τρόπο. Τόσο το 2025, με την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος, όσο και από το 2026 και μετά, με το οριστικό σχέδιο. Οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά, αδιαμφισβήτητα δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου. Αυτό σημαίνει ότι οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι ήδη από φέτος θα εισπράττουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.

»Τρίτον, διασφαλίζεται ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα που αναλογούν στη χώρα. Συνολικά θα κατανεμηθούν τα κονδύλια που ούτως ή άλλως είχαν προϋπολογισθεί».

Στη συνέχεια της ανασκόπησης, ο Πρωθυπουργός κάνει αναφορά σε θέματα στήριξης των οικογενειών – με την αύξηση των θέσεων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και με την αποσαφήνιση του πλαισίου που αφορά τις μητέρες οι οποίες δικαιούνται ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

Στα θέματα του υπουργείου Δικαιοσύνης, γίνεται αναφορά στις αλλαγές που αφορούν το Κληρονομικό Δίκαιο, το οποίο είχε 326 άρθρα από το… 1946! «Το νέο Κληρονομικό Δίκαιο προστατεύει ουσιαστικά τους κληρονόμους, εισάγει τον θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων, δίνει τη δυνατότητα για ψηφιακές διαθήκες και θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα για πλαστογραφίες. Από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι ότι οι κληρονόμοι δεν θα αναγκάζονται πλέον να αποποιηθούν την κληρονομιά για να μην επωμιστούν τα χρέη του αποβιώσαντος, αλλά αυτά θα εξοφλούνται αποκλειστικά από την ίδια την κληρονομιά. Επίσης, αυξάνεται η νόμιμη μοίρα για συζύγους που προστατεύονται σε περιπτώσεις συναινετικής λύσης του γάμου, ενώ για πρώτη φορά υπάρχει μέριμνα για τον/την σύντροφο σε ελεύθερη ένωση».

Για τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, ο κ.Μητσοτάκης αναφέρει: «Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, άλλη μια «καινοτομία» για τα ελληνικά δεδομένα, θα συμβάλει στην ταχύτερη έκδοση των ιατροδικαστικών εκθέσεων με αντίστοιχη επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας. Μέχρι σήμερα, λόγω παλιών και χρονοβόρων διαδικασιών, μια ιατροδικαστική έκθεση μπορούσε να καθυστερήσει ακόμη και τρία χρόνια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές υποθέσεις να μην προχωρούν εγκαίρως, δημιουργώντας αδικίες και συνολικά μια άσχημη εικόνα για τις ίδιες τις υπηρεσίες.

»Οπότε, τι κάνουμε τώρα: ψηφιοποιούμε. Ο ιατροδικαστής αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα έχουν έναν ενιαίο τρόπο καταγραφής κάθε στοιχείου, από τα κείμενα και τις φωτογραφίες μέχρι τα αρχεία κάθε υπόθεσης. Ολο αυτό το υλικό θα συγκεντρώνεται σε έναν ψηφιακό φάκελο, με πλήρη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

»Ο ιατροδικαστής θα μπορεί πλέον να ανατρέξει σε μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη βάση δεδομένων, να συγκρίνει περιπτώσεις και με αρωγό την τεχνητή νοημοσύνη να διαμορφώνει τα συμπεράσματά του, κάτι που έχει καταλυτική σημασία για πολύ σοβαρές υποθέσεις, όπως η τραγωδία των Τεμπών, περιπτώσεις κακοποίησης ανηλίκων, ενδοοικογενειακής βίας, όπου ο χρόνος, η ακρίβεια και η επιστημονική τεκμηρίωση είναι κρίσιμες. Το πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ήδη έγινε η πρώτη ιατροδικαστική πράξη με τη χρήση AI και αποτελεί άλλο ένα ψηφιακό εργαλείο που θα απλοποιήσει διαδικασίες, θα μειώσει τον φόρτο εργασίας και θα επιτρέψει στους δικαστές να επικεντρώνονται στον ποιοτικό πυρήνα των υποθέσεων».

Αυτήν την εβδομάδα ψηφίστηκε και η σύσταση της νέας ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, στη οποία συγκεντρώνονται η ΔΙΜΕΑ, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι αρμόδιες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

«Την προικίζουμε με 300 νέους ελεγκτές, αλλά και με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια και δημιουργείται ένας ισχυρός, ενιαίος και πραγματικά ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ. Η νέα Αρχή θα έχει Διοικητή και τρεις Υποδιοικητές με πενταετή θητεία και αντίστοιχες εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Το μοντέλο αυτό το έχουμε ήδη δοκιμάσει στην Επιθεώρηση Εργασίας πριν από τρία χρόνια, και έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η θεσμική θωράκιση και η λειτουργική ανεξαρτησία οδηγούν σε περισσότερους και πιο στοχευμένους ελέγχους, προς όφελος των πολιτών», αναφέρει ο Πρωθυπουργός.

Μετρό Θεσσαλονίκης

Ο ίδιος αναφέρεται και στην επέτειο ενός χρόνου από την έναρξη λειτουργίας του μετρό στη Θεσσαλονίκη:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην κυριακάτικη ανασκόπηση, από πέρυσι τον Δεκέμβριο μέχρι φέτος τον Οκτώβριο, κατά μέσο όρο κάθε μήνα γίνονταν 2,4 εκ. επιβιβάσεις, συνολικά μέσα σε έντεκα μήνες μετακινήθηκαν 27,04 εκατομμύρια επιβάτες. Στη συντριπτική τους πλειονότητα τα δρομολόγια γίνονταν στην ώρα τους και οι όποιες καθυστερήσεις, 8 στις 10 φορές ήταν μικρότερες των δέκα λεπτών.

Η λειτουργία του Μετρό διακόπηκε από τις αρχές Νοεμβρίου για έναν μήνα, προκειμένου να γίνουν δοκιμαστικά δρομολόγια στη γραμμή της Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, «το Μετρό θα επανέλθει κανονικά την εορταστική περίοδο για να μην επηρεαστεί η κίνηση στην αγορά και να μετακινηθεί πιο εύκολα ο κόσμος τις γιορτινές μέρες. Ταυτόχρονα, προχωρά και ο σχεδιασμός για τον Δυτικό Προαστιακό Σιδηρόδρομο Θεσσαλονίκης. Στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι να δημοπρατηθεί το έργο ύψους 16 εκ. ευρώ πριν από το τέλος του 2025 για να μπει σε τροχιά υλοποίησης από τη νέα χρονιά. Μέχρι τότε ενισχύθηκαν τα δρομολόγια από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό μέχρι τη Σίνδο με μια επιπλέον γραμμή, η οποία μέσα σε 11 λεπτά παρέχει πρόσβαση στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής».

