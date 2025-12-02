Μητσοτάκης: Το ψηφιακό άλμα είναι προϋπόθεση ανάπτυξης

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και οι δυνατότητες που ανοίγονται μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών υποδομών, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting, Νικόλαο Καραμούζη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Βασίλη Καζά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold – Framing the Future of Technology».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις αλλά και σε μεγάλες ευκαιρίες, την ώρα που η Ελλάδα έχει ήδη ξεπεράσει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες στην ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών.

Υπογράμμισε ότι το gov.gr αποτέλεσε «επανάσταση» τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, διευκρινίζοντας ότι το άλμα από τις βασικές προς τις πιο σύνθετες ψηφιακές υπηρεσίες επιτρέπει πλέον τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον «ΦΑΡΟ», ένα από τα εμβληματικά έργα Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσει η χώρα, καθώς και στον υπερυπολογιστή «Δαίδαλο».

Οπως είπε, στόχος είναι να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν προϊόντα και εφαρμογές. Εξήγησε ότι για μια χώρα που επιδιώκει να καλύψει γρήγορα το ευρωπαϊκό ψηφιακό χάσμα, δεν αρκεί η ανάπτυξη, αλλά απαιτείται και αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις της έκθεσης παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο, ανακοινώνοντας ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις με χρήση εργαλείων πιστοποίησης ηλικίας και ότι οι μεγάλες πλατφόρμες οφείλουν να συμμετάσχουν ενεργά στη σχετική συζήτηση.

Πρόσθεσε, ακόμα, πως τέτοια εργαλεία θα εφαρμοστούν και σε απλές διαδικασίες, όπως η αγορά καπνικών προϊόντων, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην επιβολή προστατευτικών περιορισμών.

Σχετικά με την ταχεία ανάπτυξη των data centers, επισήμανε ότι η ενέργεια θα αποτελέσει κρίσιμη παράμετρο, καθώς η ζήτηση θα αυξηθεί σημαντικά. Τόνισε ότι έχει μεγάλη σημασία αυτή η αύξηση να μην οδηγήσει σε επιβάρυνση των τιμών για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Ερωτηθείς για τις επιπτώσεις της ΤΝ στην εργασία, επισήμανε ότι η απάντηση δεν είναι εύκολη. Ανέφερε ότι στο Δημόσιο η μονιμότητα μειώνει την ανασφάλεια και ενδεχομένως διευκολύνει την επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Η μεγάλη συζήτηση, όπως είπε, αφορά την αντικατάσταση εργαζομένων από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι ακόμη και οι επιστήμονες δυσκολεύονται να κάνουν ασφαλείς προβλέψεις.

Υπογράμμισε ότι ο συνδυασμός της ΤΝ με τη ρομποτική θα προκαλέσει έντονες κοινωνικές συζητήσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της ενδεχόμενης υποκατάστασης της ανθρώπινης εργασίας.

Εφερε ως παράδειγμα την εμφάνιση αυτόνομων ταξί στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία είναι ήδη εδώ, αλλά οι κοινωνίες ίσως δεν είναι ακόμα έτοιμες να δεχτούν τέτοιες αλλαγές. Δήλωσε ότι βλέπει την ΤΝ ως εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας, αλλά τόνισε πως το κράτος πρέπει να «τρέξει» για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες.

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι οι κοινωνικές πιέσεις πιθανόν να οδηγήσουν σε πιο αργούς ρυθμούς τεχνολογικής ανάπτυξης στο μέλλον και ανέφερε ότι δεν θα προκαλούσε έκπληξη μια μελλοντική συζήτηση για το αν «ένα ρομπότ πρέπει να πληρώνει εισφορές». Τέλος, αποκάλυψε ότι ο ίδιος παρακολούθησε πρόσφατα ένα 20ωρο πρόγραμμα εκπαίδευσης «για να καθίσει στο θρανίο» και να ενημερωθεί για τα νέα εργαλεία της ΤΝ.

Αναφερόμενος στην κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση θα τη στηρίξει νομοθετικά. Χαρακτήρισε τη συμφωνία «δείγμα ωριμότητας» των κοινωνικών εταίρων και υπογράμμισε ότι η αύξηση μισθών πρέπει να συνδεθεί με την αύξηση της παραγωγικότητας.

Σημείωσε, ακόμα, ότι η μετάβαση των επιχειρήσεων στην εποχή της ΤΝ θα απαιτήσει υποστήριξη από εταιρείες όπως η Grant Thornton.

Υπενθύμισε ότι από το 2019 η κυβέρνηση έλαβε συνειδητή απόφαση να δρομολογήσει ένα μεγάλο τεχνολογικό άλμα και ότι σήμερα η Ελλάδα έχει ξεπεράσει πολλές χώρες στην ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών. Τόνισε ξανά ότι η παραγωγικότητα δεν μπορεί να αυξηθεί χωρίς τεχνολογία και ότι η ύπαρξη ειδικού υπουργείου επιτρέπει τον συντονισμό οριζόντιων πολιτικών.

Στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας υπογράμμισε ότι όσο εξελίσσεται το έγκλημα, τόσο πρέπει να εξελίσσονται και οι υπηρεσίες που το αντιμετωπίζουν. Επέμεινε ιδιαίτερα στο πρόβλημα της ταχύτητας με την οποία μπορούν να παραχθούν και να διαδοθούν μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης ψευδείς ειδήσεις, χαρακτηρίζοντάς το μεγάλη πρόκληση για όλες τις ώριμες δημοκρατίες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News