Μητσοτάκης – Δένδιας μαζί: Το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων

Ήταν μια συνάντηση που, δεδομένων των πολιτικών συνθηκών και της περιρέουσας ατμόσφαιρας εντός ΝΔ, ξεπερνούσε τα όρια μιας συνηθισμένης παρουσίασης του έργου ενός υπουργείου: ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καίτοι άρρωστος με Covid-19, παρέστη το βράδυ της Τετάρτης (29.10) στα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, με τον Νίκο Δένδια να δείχνει ότι δεν έχει καμία αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ.

Όλα αυτά μία εβδομάδα μετά την ψυχρότητα που υπήρξε μεταξύ των δύο στον απόηχο της επίμαχης τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη και της ηχηρής απουσίας του κ. Δένδια από τη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια. Και με φόντο τις φημολογούμενες φιλοδοξίες του υπουργού Άμυνας περί διαδοχής του κ. Μητσοτάκη. Στον περίβολο του Πενταγώνου όμως, οι δυο τους ήταν μαζί, έστω και αν ο κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε να φορά τη μάσκα του για να προστατεύσει τους συνομιλητές του.

Όχι ότι δεν υπήρξαν απουσίες βέβαια. Τόσο ο Κώστας Αλ. Καραμανλής, όσο και ο Αντώνης Σαμαράς, πρώην Πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της ΝΔ και οι δύο, είχαν προσκληθεί από τον υπουργό Άμυνας, αλλά δεν παρέστησαν στην εκδήλωση –μια κίνηση που θεωρείται ότι είχε ως αποδέκτη τον Πρωθυπουργό.

Τουναντίον –και εδώ υπάρχει εξίσου ένα μικροπολιτικό ενδιαφέρον– το παρών έδωσε στην εκδήλωση ο Πάνος Καμμένος, πρώην υπουργός Άμυνας (επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), ο οποίος είχε ένα θερμό τετ α τετ με τον οικοδεσπότη της βραδιάς.

Στα πιο τυπικά –αλλά και σημαντικά–, στην ομιλία του, ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε δημόσια τον κ. Μητσοτάκη για τη στήριξη που παρέχει στην αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της «Ατζέντας 2030».

Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό που πίστεψε στην “Ατζέντα 2030” και τη στηρίζει. Γνωρίζω πως κάτι τέτοιο ενίοτε έχει πολιτικό κόστος».

Μητσοτάκης: Το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων

Στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, σημειώνοντας ότι τόσο η νέα όψη του ΥΠΕΘΑ όσο και το μνημείο των πεσόντων αποτελούν τη νέα εικόνα τους. Είπε χαρακτηριστικά ότι «γύρω μας καθρεφτίζεται ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων. Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο την ισχύ των όπλων μας, αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητάς μας. Εντυπωσιακό το μνημειακό γλυπτό του Κώστα Βαρώτσου για τους 121.000 νεκρούς που έπεσαν για την ελευθερία της χώρας».

Αυτή τη στιγμή, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, βρίσκεται «σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους. Την επόμενη 12ετία οι δεσμευμένοι πόροι ξεπερνούν τα 28 δισ. ευρώ. Εχουμε ήδη αποκτήσει αναβαθμισμένα μαχητικά Rafale, F16 Viper, σύντομα αεροσκάφη F-35. Μια αεροπορία που έχει πλέον στρατηγική αποτρεπτική υπεροχή. Το Πολεμικό Ναυτικό εκσυγχρονίζεται με τις φρεγάτες Belharra. Ολα αυτά ενώ προωθούμε πολλά μη επανδρωμένα μέσα. Οι Ενοπλες Δυνάμεις ενδυναμώνονται και εκσυγχρονίζονται όσο ποτέ».

Παράλληλα τόνισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, κάνοντας λόγο για το «πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων», ενώ ανέφερε ότι «η υπεράσπιση της πατρίδας μας είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» και τόνισε πως το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει συνολικούς δεσμευμένους πόρους άνω των 28 δισ. ευρώ για την επόμενη 12ετία.

Δένδιας: Διαγωνισμός για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, στην ομιλία του ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και την ανάδειξη του ρόλου του ως σημείου «εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς».

Υπογράμμισε αναφορικά με το έργο του κ. Βαρώτσου πως «το μνημείο δεν είναι ένα μνημείο ταφικής τέχνης. Είναι άνωση, ανάταση, ανάταξη. Το ευθύ μέταλλο απεικονίζει τη σιγουριά και τη δωρικότητα που μας οδηγεί στο μέλλον. Οι κατακόρυφες έχουν κατεύθυνση τον ουρανό, το μέλλον. Θυμίζουν τη φουστανέλα αλλά και τους αρχαιοελληνικούς κίονες». Πρόσθεσε ότι «η νέα εικόνα του κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας δεν είναι απλώς αισθητική παρέμβαση, αλλά συμβολισμός της προσαρμογής στις νέες συνθήκες».

Οπως είπε, «η εξέλιξη ενός κτιρίου-θεσμού συνιστά αλλαγή και πρόοδο. Η νέα όψη εκφράζει τη μεγάλη μεταρρύθμιση “Ατζέντα 2030”, με την οποία υλοποιούμε αλλαγές στις δομές και στη φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων».

Υπογράμμισε δε ότι «μπορούμε να σκεφτούμε έξω από το άσχημο τσιμεντένιο κουτί, όπως αυτό που ήταν το κτίριο επί δεκαετίες», περιγράφοντας τη νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση ως σύμβολο της μετάβασης σε μια εποχή που «ο σεβασμός στην παράδοση συναντά τη στρατηγική ανανέωση».

Μυτιληναίος: Η METLEN ανταποκρίθηκε σε ένα αυτονόητο πατριωτικό καθήκον

Στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε για τη νέα πρόσοψη του ιστορικού κτιρίου: «Οπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξη ο Κώστας Βαρώτσος, τον οποίο σπεύδω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ από καρδιάς για την καλλιτεχνική του υπογραφή και τις ατελείωτες ώρες δουλειάς για την ολοκλήρωση του έργου, “αλλάζοντας την πρόσοψη του κτιρίου της Εθνικής Αμυνας, δεν έγραψα τη λέξη πόλεμος, αλλά τη λέξη ειρήνη”. Προσυπογράφω. Επιτρέψτε μου όμως να προσθέσω ότι, όπως διδάσκει η Ιστορία, “αν θέλεις ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο”.

»Η νέα βιοκλιματική πρόσοψη του κτιρίου, εδώ όπου λειτουργεί ο νους των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι στραμμένη προς την Κιβωτό της Εθνικής Μνήμης και υποκλίνεται στα 121.692 ονόματα των πεσόντων στους αγώνες του Εθνους. Εδώ βρίσκεται όχι μόνον ο επιτελικός νους, αλλά και η ιστορική ψυχή των Ενόπλων Δυνάμεων».

Τόνισε ακόμη: «Είμαι περήφανος γιατί αυτό το επιτελικό κέντρο ντύθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά χέρια. Με πρωτοστάτη τον Βαρώτσο, ελληνικό αλουμίνιο από ελληνικό βωξίτη, επεξεργασία από ελληνικά εργοστάσια, και οικοδομήθηκε από τα καλύτερα ελληνικά χέρια. Ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις υποδομές, τα οπλικά συστήματα και κυρίως το έμψυχο δυναμικό ενισχύουμε την εθνική μας ισχύ και κυριαρχία, αποκτούμε δύναμη αποτροπής και διασφαλίζουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση, μαζί με τη λειτουργία της Δημοκρατίας και την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη για την πρόοδο της χώρας μέσα σε έναν ρευστό, αβέβαιο και επικίνδυνο κόσμο, που έχει χάσει πολλά από αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα».

Αναφερόμενος στην ανάγκη ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων σημείωσε ότι «ναι, η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ναι ανήκει στη Δύση, αλλά στις δικές μας δυνάμεις βασίζεται πρωτίστως η εθνική άμυνα και ασφάλεια. Όταν λέω δυνάμεις, εννοώ τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, την ισχυρή κοινωνία, την ισχυρή οικονομία, τους ισχυρούς θεσμούς της Πολιτείας.

»Η Metlen δεν προέβη σε μια χορηγία. Ανταποκρίθηκε σε ένα αυτονόητο πατριωτικό καθήκον και ευχαριστεί θερμά για την μέγιστη τιμή να της δοθεί η δυνατότητα να τιμήσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα γενικά επιτελεία των στρατευμάτων. Και μάλιστα με τρόπο απτό, πρακτικό και βαθιά συμβολικό. Με παρέμβαση υψηλής αισθητικής αξίας και μεγάλης λειτουργικής αναβάθμισης στο ιστορικό αυτό κτίριο. Η νέα πρόσοψη ως τμήμα της παρέμβασης στο χώρο σηματοδοτεί την είσοδο των Ενόπλων Δυνάμεων στην εποχή της τεχνολογίας.

»Εύχομαι όσοι εργάζονται εδώ να νιώθουν καθημερινά περήφανοι για την ομορφιά στον χώρο τους. Και όσοι επισκέπτονται τον χώρο να αισθάνονται τη δύναμη που αποπνέει», κατέληξε ο κ. Μυτιληναίος.

Βαρώτσος: Στο υπουργείο Αμυνας εγκαινιάζουμε ένα θαύμα

Ο αρχιτέκτονας και γλύπτης Κώστας Βαρώτσος, κατά την ομιλία του χαρακτήρισε το έργο «ένα θαύμα με πολλαπλές σημασίες», εξηγώντας πως πρόκειται για μια πολιτισμική πρόταση μέσα από έναν θεσμό που συνήθως εκφράζει τη δύναμη και όχι την τέχνη.

«Ζούμε ένα θαύμα. Το πρώτο είναι ότι εγώ βρίσκομαι εδώ, να κάνω ένα γλυπτό μέσα στο υπουργείο Αμυνας. Με έκπληξη είδα ανθρώπους του στρατού να αγκαλιάζουν μια πολιτισμική πρόταση. Ηθελαν να εκφράσουν την Ελλάδα μέσα από την τέχνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι του παραδόθηκαν 121.000 ονόματα Ελλήνων πεσόντων, τα οποία ήθελε «να μην μπουν σε έναν τάφο, αλλά να αιωρούνται προς το φως». Το μνημείο, όπως είπε, εκφράζει τη σημασία της ειρήνης, μια έννοια που «μόνον ο στρατός μπορεί πραγματικά να κατανοήσει».

Αναφερόμενος στον βιοκλιματικό σχεδιασμό του νέου κτιρίου του υπουργείου, ο κ. Βαρώτσος υπογράμμισε πως στόχος του ήταν να δημιουργήσει ένα «ανοιχτό, φωτεινό οικοδόμημα» που θα συνδέει την ιστορία με το μέλλον. «Απέναντι από το μνημείο υπάρχει το μέλλον. Θέλαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο που πατά πάνω σε μια ιστορική και πολιτισμική βάση. Οι κολώνες αφήνουν το φως και την ενέργεια να περνούν. Είναι ένα κτίριο ανοιχτό στην κοινωνία, που θέλει να δώσει θετική ενέργεια», είπε.

Ο γλύπτης ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση των δύο έργων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Ευάγγελο Μυτιληναίο για τη στήριξή του, καθώς και στον υπουργό Νίκο Δένδια, «που πήρε το ρίσκο να τον καλέσει για ένα τόσο διαφορετικό έργο». «Η συνεργασία μου με το Υπουργείο Άμυνας δεν μοιάζει με καμία άλλη που είχα μέχρι σήμερα με μουσεία ή θεσμούς. Ηταν μια εμπειρία βαθιά ανθρώπινη», σημείωσε. Τέλος, ευχαρίστησε τη Χρυσάνθη Ασπρουλοπούλου, τη στενή του συνεργάτιδα, για τη συμβολή και τη στήριξή της, ειδικά κατά τη διάρκεια ενός προσωπικού προβλήματος υγείας.

Η ταυτότητα του έργου

Η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής Αμυνας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο έργο ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου. Η προσθήκη του κελύφους προσδίδει μια σύγχρονη και κομψή αισθητική, μεταμορφώνοντας το αυστηρό οικοδόμημα της δεκαετίας του ’60 σε μια φωτεινή και ανανεωμένη κατασκευή.

Η νέα όψη φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου, με τη συνεργασία της αρχιτέκτονα Χρυσάνθη Ασπρουλοπούλου και πραγματοποιήθηκε με δωρεά του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου.

Η νότια όψη του κτιρίου (μήκους άνω των 340 μέτρων) καλύφθηκε εξωτερικά με ένα κέλυφος από κατακόρυφα λευκά σκίαστρα (περσίδες) αλουμινίου. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν 730 κάθετες σειρές περσίδων, ύψους 30,5 μέτρων η καθεμία.

Ο σχεδιασμός είναι βιοκλιματικός, με σκοπό:

• Τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

• Τη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στο εσωτερικό, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη για κλιματισμό τους καλοκαιρινούς μήνες.

• Την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Στρατοπέδου «Παπάγου».

• Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.

Η νέα όψη έχει διαμορφωθεί ώστε να εναρμονίζεται με το γλυπτό του Κ. Βαρώτσου, «Η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», που κοσμεί τον προαύλιο χώρο του ΓΕΕΘΑ και φέρει χαραγμένα τα ονόματα των πεσόντων στους Εθνικούς Αγώνες. Το ιστορικό κτίριο αρχικά κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60, και έχει υποστεί κατά καιρούς αλλαγές και επεμβάσεις, αλλά καμία τόσο ριζική όσο τώρα.

Φυτεύτηκαν δύο αλσύλλια με 25 και 28 ελαιόδεντρα στον περιβάλλοντα χώρο του ΥΠΕΘΑ, εκατέρωθεν του έργου «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης». Ο αριθμός των ελαιών φέρει ισχυρό εθνικό συμβολισμό:

• Οι 25 ελιές συμβολίζουν την 25η Μαρτίου, την ημέρα έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

• Οι 28 ελιές συμβολίζουν την 28η Οκτωβρίου, την επέτειο του «ΟΧΙ» και την είσοδο της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα αλσύλλια των ελαιών αποτελούν μέρος του ευρύτερου έργου ανάπλασης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή του Μνημείου «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» για τους έλληνες πεσόντες.

Ο συμβολισμός αυτός αναφέρθηκε επίσημα κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων του μνημείου.

Η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» είναι μνημείο αφιερωμένο στους 121.692 πεσόντες των πολέμων της Ελλάδας. Ο σχεδιασμός του είναι μοντέρνος και έχει στόχο τη διατήρηση της μνήμης.

Με αυτόν τον τρόπο, ο περιβάλλον χώρος του ΥΠΕΘΑ μετατράπηκε σε έναν τόπο ιστορικής μνήμης και περιβαλλοντικής ευθύνης, συνδέοντας την εθνική παράδοση με τη σύγχρονη τέχνη και αρχιτεκτονική.

