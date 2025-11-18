Μητσοτάκης: Στόχος να γίνει η Ελλάδα Νο1 ποιοτικός προορισμός στον κόσμο

Το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, επανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τη βρετανίδα συγγραφέα και δημοσιογράφου Βικτόρια Χίσλοπ, στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου Reimagine Tourism της εφημερίδας «Καθημερινή».

«Δεν είμαστε κοντά σε θετικό αποτέλεσμα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, όμως η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει υπέρ μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ότι παρά τις προσπάθειες, η πρόοδος παραμένει περιορισμένη.

Επανέλαβε ότι το αίτημα της Ελλάδας βασίζεται στην ανάγκη επανένωσης των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης. Οπως εξήγησε, είχαν υπάρξει συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο για μια αμοιβαία επωφελή διευθέτηση, χωρίς όμως την επιθυμητή εξέλιξη έως τώρα.

Είναι σαν να κόβεις στη μέση τη Μόνα Λίζα, υπογράμμισε και πρόσθεσε πως θα συνεχίσει την εκστρατεία για την επανένωση. «Εμείς χτίζουμε έναν συνασπισμό όχι μόνο ως Ελλήνων, αλλά υπάρχουν και άλλοι φίλοι της Ελλάδας, που προσθέτουν τη φωνή τους σε αυτό το δίκαιο αίτημα», ανέφερε.

Η Βικτόρια Χίσλοπ από την πλευρά της τόνισε ότι η μετατόπιση της βρετανικής κοινής γνώμης είναι πλέον ορατή. «Υπάρχει αλλαγή της κοινής γνώμης στη Βρετανία ότι τα Γλυπτά πρέπει να έρθουν πίσω στο σπίτι τους», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η πίεση προς το Μουσείο του Λονδίνου ενδέχεται να επιταχύνει την επιστροφή.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι πολλοί Βρετανοί εξακολουθούν να αγνοούν μοναδικούς ελληνικούς προορισμούς, όπως τα Μετέωρα ή την οροσειρά της Πίνδου, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα είναι γεμάτη από εκπλήξεις».

Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη συζήτηση για τα Γλυπτά με το ευρύτερο όραμά του για τον ελληνικό τουρισμό και τη σύγχρονη εικόνα της χώρας. Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τους χαλεπούς καιρούς και πρέπει να αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία, και συνέχισε μιλώντας όχι μόνο για το ένδοξο παρελθόν, αλλά και για το σύγχρονο πολιτιστικό της αποτύπωμα.

«Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι για τη σύγχρονη τέχνη μας και τη σύγχρονη πολιτιστική κληρονομιά μας. Δεν υπάρχουν πολλές πόλεις σαν την Αθήνα που προσφέρουν αυτά τα πολλαπλά ερεθίσματα», ανέφερε.

Υπογράμμισε δε, ότι έχει τη φιλοδοξία να καταστήσει την Ελλάδα τον Νο1 τουριστικό προορισμό στον κόσμο σε επίπεδο ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό μίλησε για την ανάγκη να επιστρέφουν οι επισκέπτες στη χώρα, να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα και να γνωρίζουν διαφορετικούς προορισμούς κάθε φορά, επισημαίνοντας τη σημασία προώθησης επενδύσεων όπως στις μαρίνες.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο φαινόμενο του υπερτουρισμού και ειδικότερα στην «τάση μυκονοποίησης» των προορισμών μέσω της κρουαζιέρας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται να προβάλει και να αναπτύξει λιγότερο προβεβλημένες περιοχές, όπως η Δυτική Ελλάδα.

Σε ερώτηση αν είναι στα σχέδια της κυβέρνησης να βοηθήσει τις λιγότερο τουριστικές περιοχές, ανέφερε ότι η μεγάλη πρόκληση είναι να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο και να δώσουμε την ευκαιρία για πολλές εμπειρίες.

«Υπάρχουν τόσα πολλά αξιοθέατα, τόσα πολλά που έχουμε να προσφέρουμε σε πολιτιστικό επίπεδο. Σήμερα, είχα ραντεβού με έναν εκπρόσωπο από τις σημαντικότερες εταιρείας κρουαζιέρας. Υπάρχει τάση “μυκονοποίησης”. Θα πρέπει να βρουν και νέους προορισμούς. Ζητώ από την υπουργό να βρει μια ετικέτα οικολογική με σκοπό να αυξήσουν τους προορισμούς μας. Σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις. Δεν χρειαζόμαστε υποστήριξη στους πιο ανεπτυγμένους προορισμούς, αλλά στους λιγότερο ανεπτυγμένους. Έγινε καταπληκτική δουλειά στη Μεσσηνία με το Costa Navarino», είπε, μεταξύ άλλων.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως ζούμε σε μια μικρή χώρα η οποία έχει διαφορετικές παραδόσεις, ήθη, κλίμα και αυτό ανοίγει την ευκαιρία να έχουμε διαφοροποίηση στο προϊόν μας. « Υπάρχει μεγάλο δυναμικό που πρέπει να αξιοποιήσουμε και να συνεχίσουμε με την προώθηση των επενδύσεων», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς ποιος θα ήταν ένας προορισμός που θα υποδείκνυε σε κάποιον ξένο επισκέπτη στην Ελλάδα με εξαίρεση τα Λευκά Ορη, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αν ήταν νησί θα ήταν η Τήνος ή θα επέλεγε τη Λήμνο. «Και το Ζαγόρι αν μου ζητούσαν έναν ορεινό προορισμό. Το έχουν ανακαλύψει πολλοί ξένοι επισκέπτες και βλέπουμε εδώ το δυναμικό των ορεινών προορισμών μας», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός και η Βικτόρια Χίσλοπ συμφώνησαν ότι η Ελλάδα διαθέτει ακόμη τεράστια περιθώρια ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομίας, ενώ το ζήτημα επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει σύμβολο μιας ευρύτερης προσπάθειας για πολιτιστική δικαιοσύνη.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News