Μητσοτάκης: Στόχος η δημιουργία υπουργείου Ερευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στις φιλοδοξίες της Ελλάδας στους τομείς της καινοτομίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συζήτηση με τρεις έλληνες που έχουν συμπεριληφθεί κατά το παρελθόν στη λίστα Forbes 30 under 30, στο πλαίσιο της παρουσίασης της λίστας για το 2026 που διοργάνωσε το Forbes Greece στο Μέγαρο Μουσικής.

Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ένα τοπίο όπου η επιχειρηματικότητα ανθίζει μετά την κρίση, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για να στηριχθεί ένα δυναμικό οικοσύστημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Τόνισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται πρότυπα από όλους τους χώρους, προκειμένου να αποδείξει πως διαθέτει το ταλέντο και τη δυνατότητα να προσφέρει στους νέους πραγματικές ευκαιρίες.

Υπογράμμισε ότι η εκμάθηση της επιχειρηματικότητας πρέπει να ξεκινά ήδη από τα σχολεία, ενώ εξίσου κρίσιμη είναι η ενίσχυση της συνεργασίας πανεπιστημίων και αγοράς.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο φορολογικό πλαίσιο που αφορά τη νέα επιχειρηματικότητα, σημειώνοντας ότι για τους νέους κάτω των 25 δεν θα επιβάλλεται φόρος εισοδήματος για αποδοχές έως 20.000 ευρώ, ενώ όσοι έχουν εισόδημα μεταξύ 25.000 και 30.000 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 9%.

Οπως είπε, τέτοιου είδους κίνητρα στέλνουν το μήνυμα ότι οι νέοι μπορούν και πρέπει να εισέρχονται νωρίτερα στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αναβάθμιση της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται η δημιουργία νέου υπουργείου Ερευνας, Τεχνολογίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέρος του σχεδίου για μια τρίτη κυβερνητική θητεία.

Οπως ανέφερε, βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα για τη διαμόρφωση ενός υπουργείου «της νέας εποχής», που θα ενοποιεί έναν χώρο, ο οποίος σήμερα παραμένει κατακερματισμένος.

Στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα οφείλει να υιοθετήσει μια πιο σύγχρονη νοοτροπία. Ανέφερε ως παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μια επιχειρηματική αποτυχία δεν θεωρείται καταδίκη αλλά συχνά λειτουργεί ως εμπειρία που διευρύνει τις δυνατότητες του επιχειρηματία.

Αντίθετα, η Ευρώπη, όπως είπε, εξακολουθεί να υστερεί σε παραγωγικότητα και επιχειρηματική τόλμη σε σχέση με τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων επειδή, παρότι διαθέτει θεσμικά μια ενιαία αγορά, αυτή στην πράξη δεν λειτουργεί πλήρως ως τέτοια.

Η πρωτοβουλία για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς που θα επιτρέπει σε μια εταιρεία να δραστηριοποιείται, χωρίς περιττά εμπόδια σε όλα τα κράτη-μέλη κρίνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, απολύτως αναγκαία.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στη δική της μικρή αγορά, που λειτουργεί περισσότερο ως «δοκιμαστικός σωλήνας», αλλά πρέπει να έχει ξεκάθαρη εικόνα για το πού μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη ενοποίησης των κεφαλαιαγορών στην ΕΕ, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα πρέπει να γνωρίζει σε ποιους τομείς μπορεί να «παίξει μπάλα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, εκφράζοντας «μεγάλες φιλοδοξίες» για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον.

Ανέφερε ότι αναπτύσσονται πολλές ελληνικές startups που δραστηριοποιούνται στο χώρο, ενώ το κράτος μπορεί να προσφέρει τα πρώτα συμβόλαια σε τομείς όπως η άμυνα.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ήδη την τεχνητή νοημοσύνη σε τομείς όπως η υγεία, η πολιτική προστασία και η άμυνα, ενώ χαρακτήρισε το gov.gr «πραγματική ψηφιακή επανάσταση». Στόχος, όπως είπε, είναι να δοθούν οι κατάλληλες υποδομές – όπως υπολογιστική ισχύς- που θα επιτρέψουν σε εταιρείες να αναπτύσσουν και να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους.

Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να αναφερθεί και στις προκλήσεις της ΤΝ, ειδικά όσον αφορά τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, τη δημιουργία νέων τεχνητών μορφών παραπληροφόρησης και τον κίνδυνο εργαλειοποίησης των νέων τεχνολογιών στις εκλογικές διαδικασίες.

Τόνισε, ακόμα, την ανάγκη οι δημοκρατίες να θωρακιστούν απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, χαρακτηρίζοντας την ΤΝ «μεγάλη ευκαιρία» αλλά και πρόκληση που απαιτεί σοβαρή προετοιμασία.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με αναφορές στο μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης και στη θέση που μπορεί να καταλάβει η Ελλάδα σε ένα διεθνές τοπίο που αλλάζει ραγδαία, με τον Πρωθυπουργό να καλεί τη νεότερη γενιά να δημιουργήσει τις δικές της ιστορίες επιτυχίας και να τροφοδοτήσει το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας.

Στη συζήτηση με τον κ. Μητσοτάκη συμμετείχαν οι:

-Πάνος Καραγιάννης, συνιδρυτής & CEO στην Moveo.AI

-Κατερίνα Σαντίκου, Head of People & Marketing στην Santikos Collection

-Κίμων-Αριστοτέλης Φογκτ, συνιδρυτής & CEO στην Sporo Health

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος στην ΕΥ Ελλάδος

