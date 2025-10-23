Μητσοτάκης στο Politico: Κοινό ευρωπαϊκό χρέος για χρηματοδότηση αμυντικών δαπανών

Η Ευρωπαϊκή Ενωση οφείλει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην εξεύρεση κεφαλαίων ώστε να μπορέσουν τα μέλη της να χρηματοδοτήσουν τις αυξημένες αμυντικές τους δαπάνες, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Politico.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω σε ένα «σημείο καμπής, όπου συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη για την ευρωπαϊκή άμυνα» και να στηρίξει τον κοινό δανεισμό για ευρωπαϊκά έργα.

Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει το τελευταίο διάστημα παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από εχθρικά drones και ρωσικά μαχητικά, έχει στρέψει την προσοχή στην έννοια της συλλογικής ασφάλειας.

«Το επιχείρημά μου είναι πολύ απλό — αν η άμυνα είναι το ύψιστο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, τότε χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Προσέθεσε ακόμη στη συνέντευξή του ότι «υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο. Δεν το λέμε ανοιχτά, αλλά μπορούμε να φανταστούμε ένα σενάριο στο οποίο θα είχαμε έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό δανεισμού, που θα στοχεύει στην υποστήριξη ευρωπαϊκών αμυντικών έργων; Θα το υποστήριζα απολύτως, εφόσον υπάρχουν έργα που πληρούν σαφώς τα κριτήρια του ευρωπαϊκού δημόσιου αγαθού… ας χρησιμοποιήσουμε ευρωπαϊκά χρήματα για να κάνουμε πράγματα που ενδεχομένως δεν μπορούμε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο».

Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά μέτρων για τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στα κράτη – μέλη ώστε να δανειστούν για τη χρηματοδότηση ενός ευρείας κλίμακας επανεξοπλιστικού προγράμματος, οι χώρες παραμένουν σε αδιέξοδο σχετικά με την ιδέα του επιμερισμού του χρέους για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων, όπως σημειώνει το Politico στο δημοσίευμά του.

«Νομίζω ότι η πρόκληση είναι αν μπορούμε να έχουμε πρόσθετη χρηματοδότηση και αν αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να συνδεθεί με όρους που θα μας κατευθύνουν προς μια ισχυρότερη προετοιμασία. Αυτή θα αφορά την κοινή προμήθεια, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών — ιδιαίτερα drones και Τεχνητής Νοημοσύνης — και νομίζω ότι η Επιτροπή και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν σαφή ρόλο να διαδραματίσουν», ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε επίσης προειδοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντιμετωπίζει αντίδραση από χώρες που φοβούνται ότι οι πράσινες πολιτικές και οι στόχοι κλιματικής ουδετερότητας βλάπτουν τις οικονομίες τους.

«Έχω υπάρξει πολύ, πολύ σαφής — η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Διαφορετικά, μπορεί κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι τρέχουμε σε λάθος αγώνα. Πρέπει να είναι ισορροπημένη με την ανταγωνιστικότητα και να ενισχύει — ή τουλάχιστον να μην υπονομεύει — την κοινωνική συνοχή. «Διστάζω να το ποσοτικοποιήσω, αλλά το τελευταίο 10%, 15% ή 20% της πράσινης μετάβασης είναι αυτή τη στιγμή τρομακτικά ακριβό και δεν διαθέτουμε καν τις τεχνολογίες για να το επιτύχουμε», επεσήμανε.

