Μητσοτάκης στο νέο Ωνάσειο: Εντυπωσιακή αύξηση δωρητών οργάνων χάρη στην καμπάνια για τις μεταμοσχεύσεις

Στα εγκαίνια του νέου Ωνάσειου Νοσοκομείου, που θα αποτελεί το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στην Ελλάδα και το οποίο αναβαθμίστηκε με νέες δομές, το Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, χάρη σε δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, παρέστη την Τρίτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα έχουμε πράγματι μια διπλή γιορτή, καθώς το Ίδρυμα Ωνάση κλείνει 50 χρόνια ζωής, παραδίδοντας ένα έργο το οποίο επίσης θα δίνει ζωή. Είναι το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, που εκτός από το αναβαθμισμένο Kαρδιοχειρουργικό, όπως το γνωρίζαμε 32 χρόνια τώρα, θα λειτουργούν πλέον και το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων, τρεις υπερσύγχρονες μονάδες, ειδικευμένες σε κρίσιμους τομείς, που έρχονται να ενισχύσουν συνολικά τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τη συμβολή του Ωνασείου στις μεταμοσχεύσεις ζωτικών οργάνων, σε ενηλίκους και κυρίως σε παιδιά:

«Η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων επεκτείνει την πολυπλοκότητα και την περίμετρο των επεμβάσεων κι έτσι, σταδιακά, θα μπορεί να καλύπτει το σύνολο των ζωτικών οργάνων. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα μπορούν να γίνονται εδώ πλέον και μεταμοσχεύσεις σε μικρά παιδιά, καρδιάς, πνευμόνων, πλέον των νεφρών, όπως και εδώ σύντομα θα αναπτυχθεί το πρώτο παιδιατρικό πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων ήπατος στη χώρα, δίνοντας μία λύση σε μικρούς ασθενείς και στους γονείς τους, που μέχρι τώρα κατέφευγαν στα κέντρα του εξωτερικού».

Ειδική αναφορά έκανε επίσης στο εθνικό σχέδιο μεταμοσχεύσεων, το οποίο υλοποιείται πλέον στη χώρα και το οποίο, όπως εξήγησε, «συνοδεύεται από ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δωρεές που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις, και ακόμα για τη μετεκπαίδευση των γιατρών στο εξωτερικό με υποτροφίες του Ιδρύματος».

Παράλληλα, αξιολόγησε ως «πάρα πολύ ενθαρρυντικό» το γεγονός ότι η καμπάνια ευαισθητοποίησης του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ανέβασε τον αριθμό των δωρητών σε 50.000 σε μικρό χρονικό διάστημα. «Είναι μια επίδοση εντυπωσιακή, που δείχνει ότι ο σκεπτικισμός υποχωρεί και ότι χρειαζόμαστε απλά μια μικρή ώθηση για να πάρουμε αυτή τη μεγάλη απόφαση προσφοράς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αλμα ποιότητας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ωνάσειου Νοσοκομείου, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου, τον πρόεδρο του Ωνάσειου Νοσοκομείου καθηγητή Ιωάννη Μπολέτη και τη διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Χρύσα Παναγιώτου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις πολύ μεγάλες δυνατότητες σε απεικονιστικό και θεραπευτικό επίπεδο που παρέχει ο καινούργιος τεχνολογικός εξοπλισμός του Ωνασείου, από τους πλέον σύγχρονους στην Ευρώπη και διεθνώς, ο οποίος αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική για τη σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και τις νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας που καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών, και κυρίως των μεταμοσχευμένων, ενηλίκων και παίδων, καθώς και κλινικές στο Ωνάσειο Παίδων.

Μετά το πέρας της ξενάγησης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη συγκίνησή του, καθώς και «τις θερμότατες ευχαριστίες εκ μέρους ολόκληρου του ελληνικού λαού στο Ίδρυμα Ωνάση για μια ακόμα σημαντικότατη δωρεά στον χώρο της υγείας».

«Το νοσοκομείο αυτό, που αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη εμβληματική δωρεά του Ιδρύματος, έχει ουσιαστικά επεκταθεί και πλήρως εκσυγχρονιστεί. Και νομίζω ότι πίσω μου βλέπετε, σε αυτά τα υπερσύγχρονα τεχνολογικά μηχανήματα, πραγματικά την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ως προς την περίθαλψη των περιστατικών τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει το νοσοκομείο από εδώ και στο εξής», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσει:

«Η ιατρική προχωράει με γρηγορότατους ρυθμούς. Η τεχνολογία, πια, κάνει θαύματα και σε συνδυασμό με το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου, πιστεύω ότι στην πατρίδα μας, πια, έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο ανήκει, είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα καλύτερα νοσοκομεία του κόσμου για τα περιστατικά τα οποία θα κληθεί να περιθάλψει.

»Οπότε, πραγματικά, τις θερμές μας ευχαριστίες, τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για να γίνει πράξη αυτή η μεγάλη δωρεά.

»Θυμάμαι, είχα βρεθεί, είχα την τιμή να είμαι εδώ όταν θεμελιώθηκε το έργο. Έχω πάλι την τιμή να είμαι εδώ όταν το έργο επίσημα παραδίδεται πια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

»Και πάλι να πω, ειδικά στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, το υποστηρικτικό προσωπικό, τη διοίκηση, ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πραγματικά αξιοθαύμαστο έργο το οποίο επιτελείτε και για τη δυνατότητα, να το πούμε αυτό, να μπορούμε να περιθάλπουμε πολύ περισσότερα παιδιά.

»Παιδιά τα οποία στο παρελθόν θα έπρεπε να φύγουν από την Ελλάδα για να αναζητήσουν περίθαλψη, τώρα θα μπορούμε να τα περιθάλπουμε εδώ και -γιατί όχι;- να φιλοξενούμε και παιδιά από το εξωτερικό, τα οποία θα έρχονται και θα επιζητούν περίθαλψη σε ένα νοσοκομείο, το οποίο, όπως είπα, πια, βρίσκεται στην κορυφή και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε νοσοκομείο του κόσμου.

»Και εδώ είμαστε με διαρκή διάθεση βελτίωσης και προόδου, που διακρίνει το ανθρώπινο δυναμικό, σε συνεργασία με τους άξιους γιατρούς, με επιστήμονες από το εξωτερικό, Ελληνες και ξένους, οι οποίοι συνεργάζονται με το νοσοκομείο. Πραγματικά σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα ποιότητας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και σας είμαστε ευγνώμονες».

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου δήλωσε με τη σειρά του:

«Το νέο Ωνάσειο, που παραδίδουμε σήμερα, είναι η τελευταία λέξη της ιατρικής επιστήμης και της ιατρικής τεχνολογίας, ένα πραγματικό κόσμημα, ένα νοσοκομείο για όλους. Δεν είναι απλώς ένα έργο. Είναι μια υπόσχεση ότι η ζωή κάθε ανθρώπου μετράει. Ότι η φροντίδα μπορεί να είναι δημόσια, ισότιμη, και σύγχρονη. Και ότι μαζί -πολιτεία, επιστήμονες και πολίτες- μπορούμε να αλλάξουμε όχι μόνο το επίπεδο της Υγείας στη χώρα, αλλά και τον ίδιο τον ορισμό του τι είναι εφικτό».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ωνάσειου Νοσοκομείου Ιωάννης Μπολέτης ανέφερε: «Στο τέλος του 2019 ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τα έργα για την δημιουργία του καινούργιου κτηρίου, του οποίου τη λειτουργία εγκαινιάζει σήμερα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ολοκληρώθηκε το έργο, συγκινημένοι -μιλώ και εκ μέρους όλων των ανθρώπων συντελεστών και του Νοσοκομείου και του Ιδρύματος- και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι επίσης από την αναγνώριση από την πολιτεία στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού όλης αυτής της μεγάλης προσφοράς του νοσοκομείου και του Ιδρύματος, για την οποία υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση: Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, σήμερα, όπως είπε και ο αγαπητός Αντώνης, έχουμε πράγματι μια διπλή γιορτή, καθώς το Ίδρυμα Ωνάση κλείνει 50 χρόνια ζωής, παραδίδοντας ένα έργο το οποίο επίσης θα δίνει ζωή. Είναι το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, που εκτός από το αναβαθμισμένο Kαρδιοχειρουργικό, όπως το γνωρίζαμε 32 χρόνια τώρα, θα λειτουργούν πλέον και το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και το Ωνάσειο Παίδων. Είναι, όπως ακούσαμε, τρεις υπερσύγχρονες μονάδες, ειδικευμένες σε κρίσιμους τομείς, που έρχονται να ενισχύσουν συνολικά τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το πρώτο παραμένει, βέβαια, στην αιχμή της καρδιοχειρουργικής και της καρδιολογίας, με νέες κλίνες, καινοτόμες προσεγγίσεις στη διάγνωση, στη θεραπεία παθήσεων της καρδιάς και αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες. Σε αυτό, όμως, έρχεται, κ. Υπουργέ, να προστεθεί και η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων, που επεκτείνει την πολυπλοκότητα και την περίμετρο των επεμβάσεων. Έτσι, σταδιακά θα μπορεί να καλύπτει το σύνολο των ζωτικών οργάνων. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα μπορούν να γίνονται και εδώ πλέον μεταμοσχεύσεις σε μικρά παιδιά, καρδιάς, πνευμόνων, πλέον των νεφρών. Όπως εδώ σύντομα θα αναπτυχθεί και το πρώτο παιδιατρικό πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων ήπατος στη χώρα, δίνοντας μία λύση σε μικρούς ασθενείς και στους γονείς τους, που μέχρι τώρα κατέφευγαν στα κέντρα του εξωτερικού. Όπως ο μικρός Δημήτρης, ο οποίος βρήκε την υγεία του χάρη στην παρέμβαση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά με μία επέμβαση που έγινε στην Ιταλία, ενώ τώρα θα μπορεί πια να γίνεται εδώ, στην πατρίδα μας. Παράλληλα, το Ωνάσειο Παίδων μετεξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο για παιδοκαρδιολογικά και παιδοκαρδιοχειρουργικά περιστατικά. Ενώ παράλληλα θα ερευνά και συγγενείς κληρονομικές καρδιοπάθειες, ώστε αυτές να μπορούν να εντοπίζονται πριν εκδηλωθούν. Θα μελετά, μάλιστα, και γονιδιακές μεταλλάξεις ανά περιοχή και θα τις χαρτογραφεί, προκειμένου η πολιτεία να μπορεί να προχωρά και σε προληπτικά μέτρα. Πρόκειται για το επιστέγασμα της κοινής προσπάθειας του Ιδρύματος Ωνάση και του κράτους, με στόχο την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στην πατρίδα μας -τη μοναδική σανίδα σωτηρίας για εκατοντάδες ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής. Ενώ, ταυτόχρονα, και θέλω να σταθώ σε αυτό, διαθέτουμε πλέον ένα εθνικό σχέδιο μεταμοσχεύσεων, το οποίο συνοδεύεται από ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δωρεές που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις, και ακόμα για τη μετεκπαίδευση των γιατρών στο εξωτερικό με υποτροφίες του Ιδρύματος. Και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, κ. Υπουργέ, ότι αυτή η καμπάνια ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ανέβασε τον αριθμό των δωρητών σε 50.000 μέσα σε μόλις δέκα μέρες. Είναι μια επίδοση εντυπωσιακή, που δείχνει ότι ο σκεπτικισμός υποχωρεί και ότι χρειαζόμαστε απλά μια μικρή ώθηση για να πάρουμε αυτή τη μεγάλη απόφαση προσφοράς. Η αποστολή αυτών των ενημερωτικών emails θα επαναλαμβάνεται, λοιπόν, κάθε Οκτώβριο, στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων. Και αυτό, γιατί η αύξηση των μεταμοσχεύσεων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να σωθούν πολλές περισσότερες ζωές. Να σημειωθεί ότι το 2018, όταν ξεκίνησε αυτή η εθνική πρωτοβουλία, υπερδιπλασιάστηκαν τόσο οι δωρεές από συμπολίτες μας που αποβίωσαν, όσο και ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν αυτό το ανεκτίμητο δώρο κάθε χρόνο. Παράλληλα, αυξάνεται και ο αριθμός δωρεών ήπατος και νεφρών εν ζωή. Φτάσαμε φέτος ήδη τις 307 μεταμοσχεύσεις. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις 400 πριν το τέλος του έτους και, γιατί όχι κ. Πρόεδρε, να φτάσουμε και τις 1.000 και τις 2.000, να προσεγγίσουμε και να ξεπεράσουμε επιτέλους τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Το Ωνάσειο, ωστόσο, είναι ήδη συνώνυμο με τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς στη χώρα μας. Ήδη από το 1995 έχει πραγματοποιήσει 267 τέτοιες επεμβάσεις ως τώρα, αλλά και 56 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων από το 2020, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Αττικόν». Με άλλα λόγια, στο ελληνικό σύστημα υγείας, κυρίες και κύριοι, δημιουργούνται πλέον υποδομές αλλά και συμπράξεις ελπίδας, που αξιοποιούν σύγχρονες υποδομές και κορυφαίους χειρουργούς, εντός και εκτός συνόρων. Στα μέσα του 2026 θα λειτουργήσει, μάλιστα, εδώ το ανοσολογικό εργαστήριο για την Κεντρική και Νότια Ελλάδα, όπως του ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης για τη βόρεια Ελλάδα. Και με αυτόν τον τρόπο, η χώρα μας αποκτά ένα ολοκληρωμένο κέντρο αναφοράς για τις μεταμοσχεύσεις, τόσο για τις ανάγκες της όσο και για την Κύπρο και για τα Βαλκάνια. Θυμάμαι, κ. Πρόεδρε, τον Δεκέμβριο του 2019, θεμελιώνοντας εδώ το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, είχα ζητήσει από όλους μας να αλλάξουμε ό,τι μας κρατά πίσω, ό,τι μας καθιστά ουραγούς μεταξύ των δυτικών κρατών. Και ύστερα από έξι χρόνια, εκφράζω την ικανοποίησή μου ότι βαδίζουμε προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής, έχουν, ωστόσο, τεθεί οι βάσεις για μια τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία απαιτεί και χρόνο, απαιτεί και επιμονή. Και χαίρομαι γιατί σε αυτή την προσπάθεια έχουμε πολύτιμο σύμμαχο το Ίδρυμα Ωνάση, ένα ίδρυμα που συνεχίζει την παράδοση των εθνικών ευεργετών, με μία πολυσχιδή δράση στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισμό, υπερβαίνοντας συχνά τα στεγανά, χτίζοντας γέφυρες με όλον τον κόσμο προς όφελος των πολλών, σε ένα ευρύ φάσμα προσφοράς: από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών έως τα 12 Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια που ξεκίνησαν φέτος, και από τις παρεμβάσεις στην υγεία μέχρι τις υποτροφίες και την υποστήριξη νέων ανθρώπων για το εξωτερικό. Να κλείσω, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι πριν από 50 χρόνια ο Αριστοτέλης Ωνάσης αποφάσισε να δωρίσει, να προσφέρει ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του στο Ίδρυμα Ωνάση. Εκείνη την εποχή, αυτές οι κινήσεις ήταν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Αλλά νομίζω ότι ο δρόμος τον οποίο τότε χάραξε ανοίγεται ορθάνοιχτος για τους νέους μεγάλους δωρητές της επόμενης γενιάς, οι οποίοι πρέπει και αυτοί να σκεφτούν και να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, τη δυνατότητα να μπορούν πραγματικά να προσφέρουν για το κοινό καλό. Και νομίζω ότι η χαρά την οποία όλοι παίρνουμε σήμερα, από τα εγκαίνια αυτού του νέου καταπληκτικού νοσοκομείου, δικαιώνει αυτούς που αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους με την ευρεία έννοια που την αντιλήφθηκε ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Καλοτάξιδο το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο.

