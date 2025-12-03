Μητσοτάκης στο Greek Economic Summit: «Στοχεύουμε σε οικονομία υψηλών μισθών και ισχυρών επενδύσεων»

Την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη σημασία των μεταρρυθμίσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «πετυχαίνει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη», γεγονός που –όπως είπε– επιτρέπει τη μείωση φόρων και την αποπληρωμή χρέους. Υπενθύμισε μάλιστα ότι την περίοδο 2015–2018 η χώρα κατέγραφε «τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη».

Στην εναρκτήρια παρέμβασή του, ο Γιάννης Σαρακάκης τόνισε πως η εικόνα της ελληνικής οικονομίας σήμερα είναι σαφώς καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας την αναβάθμιση της χώρας στο επενδυτικό περιβάλλον.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε νέα πεδία επενδύσεων που μπορούν να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας , υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική βάση της χώρας είναι πολύ πιο διαφοροποιημένη από όσο συχνά πιστεύεται.

Οπως σημείωσε, ο τουρισμός παραμένει ένας πυλώνας με τεράστιες δυνατότητες, με την Ελλάδα να έχει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς διεθνώς.

Στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της ενέργειας, όπου –όπως είπε– η χώρα μετατρέπεται από περιφερειακό παίκτη σε πρωταγωνιστή. Αναφέρθηκε στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, τονίζοντας ότι αυτές επιβεβαιώνουν την ικανότητα της Ελλάδας να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στην ενεργειακή μετάβαση. Με την ισχυρή παρουσία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα έργα αποθήκευσης ενέργειας, τη δυναμική στους τομείς LNG και φυσικού αερίου, αλλά και την έναρξη νέων γεωτρήσεων, η χώρα μπορεί –όπως εκτίμησε– να αλλάξει ριζικά τις προοπτικές της οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε τομείς που ενισχύουν την παραγωγική βάση της χώρας και προσελκύουν επενδύσεις, όπως η βιομηχανία, η φαρμακοβιομηχανία, η υγεία, η εκπαίδευση, η αγροδιατροφή και η τεχνολογία.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, πάνω από 40 επενδυτικά κεφάλαια έχουν ήδη τοποθετηθεί σε ελληνικές start-ups, δημιουργώντας καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και δίνοντας τη δυνατότητα σε Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν.

«Έχουμε δώσει σημαντικά κίνητρα και πλέον επιστρέφουν περισσότεροι από όσους φεύγουν», είπε, αναφερόμενος στην αντιστροφή του brain drain. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται και σε κορυφαίο προορισμό για συνταξιούχους και εύπορους κατοίκους του εξωτερικού που επιλέγουν να εγκατασταθούν στη χώρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε ως κεντρικούς άξονες της στρατηγικής του την αύξηση της παραγωγικότητας, την εξωστρέφεια και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών, με απώτερο στόχο υψηλότερους μισθούς. «Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έχει ήδη αλλάξει και πρέπει να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα», τόνισε.

Σχετικά με την ενεργειακή πολιτική, επανέλαβε ότι η απόφαση της Ευρώπης να απεξαρτηθεί οριστικά από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι αμετάκλητη. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα από το 2019 αποφάσισε σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη, επισημαίνοντας ότι το φυσικό αέριο θα παραμείνει αναγκαίο μεταβατικό καύσιμο. «Θα ήταν σημαντικό αντί να εισάγουμε, να παράγουμε δικό μας φυσικό αέριο», πρόσθεσε, αναφερόμενος και στη διαμόρφωση μιας ευρύτερης στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ.

Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπε, έχει έντονο γεωπολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό αποτύπωμα. «Είναι μια στρατηγική σχέση που η κυβέρνηση μας και η κυβέρνηση Τραμπ έχουν διάθεση να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το λεγόμενο «βαθύ κράτος», ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η μάχη είναι διαρκής. «Μπορεί να χαθούν κάποιες μάχες, αλλά αυτός ο πόλεμος στο τέλος θα κερδηθεί», δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι την Πέμπτη στο υπουργείο Δικαιοσύνης θα παρουσιάσει νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

Αναφερόμενος στις αλλαγές που στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σημείωσε ότι πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία. Έφερε ως παράδειγμα το Κτηματολόγιο, τονίζοντας ότι η ολοκλήρωσή του θα επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα μετά το 2026.

Ειδική μνεία έκανε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας τη μεταρρύθμιση που υλοποιείται ως εξαιρετικά δύσκολη αλλά αναγκαία. Οπως επισήμανε, η παρέμβαση έχει βραχυπρόθεσμο κόστος, ωστόσο θα διασφαλίσει ότι επιδοτήσεις θα κατευθύνονται σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται.

«Ζητώ από τους αγρότες και κτηνοτρόφους να δείξουν κατανόηση. Τελικά τα χρήματα που θα πάρουν θα είναι περισσότερα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι κάθε σοβαρή μεταρρύθμιση έχει αρχικό κόστος αλλά μακροχρόνιο όφελος.

Ανέδειξε την πολιτική σταθερότητα ως καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική πορεία της χώρας , επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται πλέον με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όπου η θεσμική συνέχεια θεωρείται προϋπόθεση ευημερίας. Οπως σημείωσε, η ύπαρξη σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η χώρα έχει εξελιχθεί σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Επανέλαβε δε ότι η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει όσα είχε προαναγγείλει, τονίζοντας πως «κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι κάναμε άλλα από αυτά που είπαμε». Σε ό,τι αφορά τις επόμενες εθνικές εκλογές, ξεκαθάρισε ότι «είναι νωρίς» για σχετικές συζητήσεις, υπενθυμίζοντας πως το Σύνταγμα ορίζει τον εκλογικό κύκλο.

Δήλωσε πάντως ότι θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις πιο αποτελεσματικές και ταχύτερες στη λήψη αποφάσεων, επισημαίνοντας πως αυτός θα είναι και ο στόχος του 2027. «Τον Δεκέμβριο του 2022 πολλοί προέβλεπαν ότι δεν θα έχουμε αυτοδυναμία και οι πολίτες τους διέψευσαν», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι θα προτιμούσε η συζήτηση να είχε παραμείνει στην οικονομική ατζέντα του συνεδρίου.

Ωστόσο, διατύπωσε την κριτική του με μια χαρακτηριστική μεταφορά: «Εσείς θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μία φορά στα βράχια;».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News