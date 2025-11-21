Μητσοτάκης στο Bloomberg New Economy Forum: «Αγκάθι» στο σχέδιο Τραμπ η παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας

Στη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου –δίοδο μεταφοράς του αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη– αλλά και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ως χώρα-γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Bloomberg New Economy Forum στη Σιγκαπούρη.

Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να σχολιάσει και το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, διακρίνοντας σε μία πρώτη ανάγνωση ως προβληματικό το σημείο που αναφέρεται σε παραχώρηση εδαφών από το Κίεβο.

«Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Ουκρανία και την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε κόμβος για το αμερικανικό φυσικό αέριο και ενισχύουμε τη θέση μας στον χάρτη», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης στην αναφορά του για την αναγνώριση της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας μέσω σειράς συμφωνιών στον ενεργειακό τομέα.

Επικαλούμενος δε τις συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, με κοινές θέσεις και συναντίληψη σε αρχές και αξίες όπως η πίστη στην εφαρμογή του διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, στο πολυμερές διεθνές σύστημα και στο ελεύθερο εμπόριο, διέκρινε πως «υπάρχει χώρος συνεργασίας χωρών της Ασίας με την Ευρώπη».

«Πιστεύω ότι η Σιγκαπούρη έχει σημαντικό ρόλο και θα θέλαμε στενότερους δεσμούς με τις χώρες της ομάδας ΑSEAN καθώς η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Απω Ανατολής», θέλησε να αναδείξει ο Πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον αρχισυντάκτη του Bloomberg News, Τζον Μικλεθγουέιτ, για το μέλλον της Ευρώπης,

Και μιλώντας για το εντυπωσιακό comeback της ελληνικής οικονομίας στα χρόνια της διακυβέρνησής του, τόνισε:

«Η Ελλάδα έχει επιτύχει ένα αξιοσημείωτο comeback, παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, το χρέος βελτιώνεται, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι υψηλότερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και έχουμε αποδείξει ότι η κρίση ανήκει στο παρελθόν. Εχουμε καταδείξει στην Ελλάδα ότι μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες κυβερνήσεις».

»Ορισμένες λύσεις είναι ευρωπαϊκές, όμως οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι εθνική αρμοδιότητα κάθε κράτους. Εχουμε σταθερή κυβέρνηση, έχουμε πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, οι εκλογές μας θα διεξαχθούν το 2027 και το κυβερνών κόμμα προηγείται αρκετές μονάδες. Είμαι αισιόδοξος για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας».

«Εχουμε προβλήματα με το κόστος ζωής», αναγνώρισε, «υλοποιήσαμε ωστόσο τις δεσμεύσεις μας και ο νέος προϋπολογισμός θα ψηφιστεί με μέτρα ελάφρυνσης που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. Σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις, οι επιδόσεις μας επιτρέπουν τη λήψη μέτρων στήριξης, χωρίς να ξεχνάμε ότι αναγκαστήκαμε να επιβάλλουμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις, όπως στο συνταξιοδοτικό».

NOW: The @BBGNewEconomy Forum concludes with @michaelgwaltz, Prime Minister of the Hellenic Republic H.E. @kmitsotakis, Oklahoma Governor @GovStitt, Former President of Indonesia H.E. @jokowi and more.https://t.co/BfGqxTuSMT — Bloomberg New Economy (@BBGNewEconomy) November 21, 2025

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρωθυπουργός δέχθηκε ερώτηση για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και το σχέδιο Τραμπ.

«Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα για να λάβουμε αποφάσεις», ανέφερε αρχικά στην απάντησή του, χαρακτηρίζοντας αφύπνιση για την Ευρώπη τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.

Σε κάθε περίπτωση –τόνισε, με την παράλληλη διευκρίνιση πως το σχέδιο ειρήνευσης του αμερικανού προέδρου δεν έχει κοινοποιηθεί επίσημα στους ευρωπαίους ηγέτες– «έχουμε καταστήσει σαφές ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Ουκρανία και το προβληματικό σημείο για εμένα είναι η παραχώρηση εδαφών.

»Κατανοούμε ότι ως Ευρωπαίοι πρέπει να στηρίξουμε οικονομικά την Ουκρανία. Πιστεύω ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις, όμως εναπόκειται σε κάθε χώρα να προωθήσει μεταρρυθμίσεις ώστε να υπάρχει κοινός βηματισμός»,

«Πιστεύω βαθιά στις διατλαντικές σχέσεις»

Σε ερώτηση, τέλος, του Τζον Μικλεθγουέιτ, αναφορικά με την προτίμηση που δείχνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυταρχικούς ηγέτες όπως ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός, αφού διαβεβαίωσε πρώτα ότι η σχέση με τις ΗΠΑ είναι ισχυρή, καθώς πρόκειται για στρατηγικό εταίρο, εξέφρασε τη βαθιά του πίστη στις διατλαντικές σχέσεις.

«Καταδεικνύεται ότι μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά, όπως στην ενέργεια. Πιστεύω ότι ο στόχος απέναντι στην Τουρκία είναι να βρεθεί τρόπος συζήτησης για το θαλάσσιο Δίκαιο χωρίς ένταση. Δική μου ευθύνη είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Εχουμε αποτρεπτική στάση έναντι κάθε χώρας που θα μπορούσε να απειλήσει την άμυνά μας», σημείωσε, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στις αντιδράσεις που προκαλεί στη γείτονα η πολυεπίπεδη συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ.

