Μητσοτάκης στη MED9: Oι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από Ανατολάς, αλλά κι από τον Νότο

Tην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Eνωση να κινηθεί με ταχύτερους ρυθμούς προς την κατεύθυνση μιας ενιαίας, ολοκληρωμένης ενεργειακής αγοράς, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Πορτορόζ της Σλοβενίας, όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου (MED9).

Ιδιαίτερα η Nοτιοανατολική Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλές τιμές ενέργειας σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη, γεγονός που καθιστά επιτακτική την προώθηση κοινών υποδομών και επενδύσεων, επισήμανε.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα σε σχέση με την οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς και ειδικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη, που αντιμετωπίζει ακόμη ψηλές τιμές, υψηλότερες σε σχέση με εκείνες που υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη. Συνεπώς, μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας, μέσω σημαντικών επενδύσεων, διασυνδέσεων και δικτύων, θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα για την κοινή ενεργειακή στρατηγική μας», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στη διαδικασία απανθρακοποίησης και την ενεργειακή μετάβαση, σημείωσε ότι οι συζητήσεις στο MED9 επικεντρώθηκαν και στην ανάγκη να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της πράσινης μετάβασης και στην κοινωνική συνοχή.

«Υπάρχει μια γενική κατανόηση μεταξύ των εννέα ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε μεταξύ των στόχων απανθρακοποίησης που έχουμε ήδη θέσει και μιας ισότιμης έμφασης στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Και πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει ως Ευρωπαϊκή Ενωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας, τονίζοντας ότι η συζήτηση δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται μόνο στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά οφείλει να λάβει υπόψη της και τις απειλές από τον Νότο.

«Η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης τώρα κατευθύνεται προς τον πόλεμο στην Ουκρανία και ασχολούμαστε με αυτό. Πιστεύω ότι όλοι μας συνηγορούμε υπέρ μιας οπτικής 360 μοιρών στην ευρωπαϊκή άμυνα. Και όταν σκεφτόμαστε τα νέα έργα κοινού ενδιαφέροντος που μπορούμε να προωθήσουμε ως Ενωση, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μελλοντικές απειλές μπορεί να μην έρθουν μόνο από Ανατολάς, αλλά και από τον Νότο», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, τόνισε τη σημασία της ενότητας και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην προστασία των συνόρων. «Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ολότητα των ευρωπαϊκών συνόρων προστατεύεται απολύτως και υπάρχει η ευρωπαϊκή ικανότητα που προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη, ειδικά εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ», κατέληξε.

Το μήνυμα του έλληνα Πρωθυπουργού από τη Σλοβενία αποτυπώνει τη θέση της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας και γέφυρας συνεργασίας τόσο στον ενεργειακό όσο και στον αμυντικό τομέα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης — με έμφαση στην ενότητα, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Πρωθυπουργός απάντησε σε ερώτηση του δημοσιογράφου της ΕΡΤ (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά): Δημήτρης Γκάτσιος (ΕΡΤ): Καλησπέρα, κ. πρωθυπουργέ. Η MED9 έχει εξελιχθεί σε μία πλατφόρμα απτής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της νότιας Ευρώπης σε ζητήματα ενέργειας, μετανάστευσης και, πιο πρόσφατα, άμυνας και ασφάλειας. Πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτών των σχημάτων συνεργασίας στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο; Πιο συγκεκριμένα, τι ρόλο πρέπει να διαδραματίσουν τα νότια σύνορα της Ευρώπης και η Μεσόγειος στο σύνολό της όσον αφορά στην ενίσχυση της συλλογικής άμυνας και στη στρατηγική αυτονομίας της ΕΕ; Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω κι εγώ τον Robert για την εξαιρετική φιλοξενία. Επιτρέψτε μου να απαντήσω πρώτα απ’ όλα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία σε ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια, ζήτημα που μας απασχολεί όλους, διότι συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πιστεύω ότι υπάρχει μια γενική αναγνώριση ότι πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα όσον αφορά στην οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε, ιδίως οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τιμές που είναι σημαντικά υψηλότερες από αυτές που πληρώνουν άλλα κράτη μέλη, και ότι η μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών ενέργειας μέσω σημαντικών επενδύσεων σε διασυνδέσεις και δίκτυα πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής μας. Είχαμε επίσης ενδιαφέρουσες συζητήσεις όσον αφορά στην απανθρακοποίηση, ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια γενική κατανόηση μεταξύ των εννέα μας ότι πρέπει να βρούμε μία ισορροπία ως προς τους φιλόδοξους στόχους απανθρακοποίησης που έχουμε θέσει, με ισότιμη έμφαση στην κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα, και ότι θα χρειαστούμε μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που έχουμε θέσει ως Ευρωπαϊκή Ενωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της άμυνας, πρόκειται για θέμα που μας απασχόλησε και στην πρόσφατη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ασφαλώς, αυτή τη στιγμή οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ορθώς στραμμένες προς τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά πιστεύω ότι όλοι στηρίζουμε μία προσέγγιση 360 μοιρών όταν μιλάμε για την ευρωπαϊκή άμυνα. Οταν εξετάζουμε νέα έργα κοινού ενδιαφέροντος που σκεφτόμαστε να προωθήσουμε ως ΕΕ, είτε πρόκειται για ένα «τείχος» κατά των drones, είτε πρόκειται για μια αντιπυραυλική ασπίδα, πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι μελλοντικές απειλές ενδέχεται να μην προέλθουν κατ’ ανάγκη από τα ανατολικά, αλλά και από τον νότο. Πιστεύω ότι είμαστε πλήρως ενωμένοι στο να διασφαλίζουμε ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα στο σύνολό τους είναι εξίσου προστατευμένα και ότι κάθε καινούργια ευρωπαϊκή δυνατότητα θα προστατεύει όλα τα κράτη μέλη, ιδίως εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

