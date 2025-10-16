Mητσοτάκης σε Φάμελλο: Αποκαλυπτική της υποκρισίας και της διγλωσσίας σας η αποχή σας από την ονομαστική στο Εργασιακό

Εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη (εδώ), από τα «στενό μαρκάρισμα» του Πρωθυπουργού κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή, δεν γλίτωσε ούτε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος που επιχείρησε να παρέμβει δις κατά τη διάρκειά της.

Αφορμή για την αναφορά αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΥΡΙΖΑ και τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, αποτέλεσε η στάση που επέλεξε κατά την ονομαστική ψηφοφορία για το νέο Εργασιακό, που δεν ήταν άλλη από την «εύκολη διέξοδο» της αποχής-αποχώρησης.

Επισημαίνοντας όμως, το γεγονός ότι παρά τις αντιδράσεις, 47 άρθρα του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας υπερψηφίστηκαν τελικά από 180 βουλευτές, ως ωφέλιμα και υποστηρικτικά για τους εργαζομένους, ο Πρωθυπουργός καυτηρίασε την επιλογή αυτή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που όπως παρατήρησε, αποχώρησαν μόνο και μόνο για να μην αναδειχθεί η διγλωσσία και η υποκρισία του κόμματός τους, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν υποχρεωμένοι να υπερψηφίσουν και αυτοί κάποιες από τις διατάξεις του νομοσχεδίου.

«Εγώ όμως», τόνισε στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, «είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδος και φροντίζω η χώρα μου να είναι ισχυρή και όχι το ρεντίκολο της Ευρώπης όπως ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ», υπενθυμίζοντας στον κ. Φάμελλο που διαμαρτυρόταν από κάτω για τη λέξη «ρεντίκολο», ότι «η Ελλάδα ήταν μαύρο πρόβατο επί των ημερών» της κυβέρνησης Τσίπρα.

Ομοίως και για την υπόθεση των Τεμπών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι που του έριξαν τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος, όσο και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως «η Δικαιοσύνη θα αποδοθεί στα δικαστήρια και όχι στο πεζοδρόμιο και από κατ’ όνομα εθνικούς εισαγγελείς».

«Μας εγκαλέσατε για τη στάση κατηγορούμενων. Τα έχετε μπλέξει, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είχε κάνει τη Δικαιοσύνη παραμάγαζο», παρατήρησε, ενώ σήμερα, «κόντρα σε όσους επιθυμούσαν και πάσχιζαν το αντίθετο», η δίκη για τα Τέμπη θα αρχίσει τον Μάρτιο και θα αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Στη αρχή δε της δευτερολογίας του ο Πρωθυπουργός διαμαρτυρήθηκε, απευθυνόμενος και στο προεδρείο της Βουλής (για την ανοχή που επέδειξε) για τη κατάχρηση χρόνου που έκαναν όλοι οι υπόλοιποι αρχηγοί στις ομιλίες τους. «Εχουμε πει πολλές φορές να επιβάλουμε στους εαυτούς μας ένα πλαίσιο αυτοδέσμευσης· αν θέλουμε να κάνουμε συζητήσεις που μπορούν να παρακολουθούν οι πολίτες, πρέπει να τηρούμε τους χρόνους. Θεωρώ προσβολή και προς εμένα και προς τη Βουλή το γεγονός ότι όλοι οι αρχηγοί, ενώ είχαν 20 λεπτά, μίλησαν σχεδόν τον διπλάσιο χρόνο. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», παρατήρησε.

