Μητσοτάκης σε αμερικανούς επενδυτές στη Νέα Υόρκη: τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα

Κάλεσμα σε αμερικανούς επενδυτές που συμμετείχαν στο 21o «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» στη Νέα Υόρκη, να πιστέψουν «στις ευκαιρίες που εμφανίζονται υπό το πρίσμα της πληθώρας των μεταρρυθμίσεων» στην Ελλάδα και να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα μας, απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα που προβλήθηκε στο Συνέδριο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη ταχεία υλοποίηση ενός προγράμματος διαθρωτικών αλλαγών που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει η απαραίτητη κοινωνική συναίνεση για αυτό το πρόγραμμα, καθώς για πρώτη φορά παρατηρείται μία μεταστροφή της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις γενικότερα.

«Κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι έλληνες πολίτες συνειδητοποίησαν ότι οι πολιτικές που εμποδίζουν τις επενδύσεις και υπονομεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης οδηγούν τελικά σε αδιέξοδο. Το σημερινό επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μία συντριπτική υποστήριξη για τις ξένες επενδύσεις. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζεται σε πολυάριθμες έρευνες, που εντοπίζουν υψηλά ποσοστά έγκρισης για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που συνδέονται με τη δημιουργία ενός φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτό το σημείο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει μία σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας, ενώ για τη μεταρρυθμιστική εντολή που έχει λάβει, θέλησε να υπογραμμίσει πως οι αλλαγές, οι οποίες επιχειρούνται, διαθέτουν την απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, παρατήρησε χαρακτηριστικά, φέρει την ιδιοκτησία αυτών των μεταρρυθμίσεων, καθώς αποτελούσαν τη βάση του εκλογικού προγράμματός της.

«Σε αντίθεση με αυτό που ήταν ο γενικός κανόνας στην Ελλάδα, η σημερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό Σώμα. Αντ’ αυτού, επικεντρώθηκε στο να παρουσιάσει μία ατζέντα βαθιών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα μεταμόρφωναν την ελληνική οικονομία προς το καλύτερο. Και κάνοντας αυτό, κέρδισε σχεδόν το 40% της λαϊκής ψήφου και μία σαφή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης

Για μία ακόμη φορά εξάλλου, τόνισε πως η αισιοδοξία επιστρέφει στην ελληνική οικονομία παρά τις αναταράξεις που παρατηρούνται στη παγκόσμια οικονομία.

«Το καταναλωτικό κλίμα στην Ελλάδα έφτασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδό από το 2000 και συνεχίζει να παραμένει πολύ υψηλό. Το κλίμα της αγοράς βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007», ανέφερε ενδεικτικά.

Τέλος, ο Πρωθυπουγός έκανε ειδική αναφορά στον ρόλο που διαδραματίζει το «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» ως πηγή πληροφόρησης για την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα, δηλώνοντας πεπεισμένος ότι και το φετινό φόρουμ, «θα συμβάλει στη προσπάθειά μας να πείσουμε τις επιχειρήσεις ότι η κατάλληλη στιγμή για να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι τώρα».

Το Συνέδριο και ποιοι συμμετείχαν

Επειτα από 21 χρόνια επιτυχημένης διοργάνωσης, το συνέδριο προσελκύει περισσότερα από 1.000 κορυφαία στελέχη, ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηματίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.

Η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, καθώς και από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους αμερικάνους επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην ελληνική οικονομία καθώς και τις ευκαιρίες του μέλλοντος.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν επίσης υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς.

Παράλληλα με τις κύριες ενότητες, υπηρξε σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις (one to one meetings) μεταξύ των επενδυτών και των διοικήσεων των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο και των κυβερνητικών εκπροσώπων.

To παρών στο 21ο «Annual Capital Link Invest in Greece Forum» έδωσαν:

– Ο πρεσβευτής της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Χάρης Λαλάκος, που έκανε την εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου.

– Επτά εκπρόσωποι της κυβέρνησης:

• Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κεντρικός ομιλητής (κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου) με θέμα “Government Economic Policy & Objectives”,

• Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης, κεντρικός ομιλητής του μεσημεριανού γεύματος,

Τώρα στο @CapitalLink στη Νέα Υόρκη μετά την ομιλία του @cstaikouras υπεγράφη ο διαγωνισμός για την πώληση του 100% των Υποδομών της ΔΕΠΑ. Πάμε γερά μπροστά pic.twitter.com/vQQfQeqKlV — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 9, 2019

• Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, κεντρικός ομιλητής της ενότητας : “Tourism – Investment & Business Opportunities”,

• Ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, κεντρικός Ομιλητής της ενότητας: “Greece as a Logistics & Transportation Hub – Greece a Global Maritime Force”,

• Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,Γιάννης Τσακίρης, κεντρικός ομιλητής της ενότητας: “Large Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities”,

• Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς, κεντρικός ομιλητής της ενότητας: “The New Landscape in Energy & Utilities – Greece as an Energy Gateway”,

• Ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Γιώργος Ζαββός, κεντρικός ομιλητής της ενότητας: “Banking Sector – Strategy & Sector Outlook”.

Το Συνέδριο κλείνει με επίσημο δείπνο, κεντρικός ομιλητής στο οποίο είναι ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος που θα προλογίσει τον μεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον (President and Portfolio Manager of Paulson & Co. Inc., ο οποίος θα τιμηθεί με το “2019 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

Ημέρα της Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, 2019, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση με τίτλο, “Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η ελληνική αποστολή, θα χτυπήσει το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 10 Δεκεμβρίου, 2019, του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, παρουσία των εισηγμένων εταιρειών ελληνικών συμφερόντων και εκείνων που συμμετείχαν στο Συνέδριο.

– Πέντε μεγάλες διεθνείς τράπεζες

• Citi

• AXIA Ventures

• BNP Paribas

• Goldman Sachs International

• Nomura International

– οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες:

• Alpha Bank: κ. Βασίλειος Ψάλτης, CEO • κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking

• Eurobank: κ. Γιώργος Ζανιάς, Chairman • κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking

• National Bank of Greece: κ. Παύλος Μυλωνάς, CEO • κ. Βασίλης Κώτσηρας, Head of Capital Markets and Structured Finance

• Piraeus Bank: κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO • κ. Ηλίας Λεκκός, Chief Economist & Director • κα. Ελένη Βρεττού, Executive General Manager, Corporate & Investment Banking

• Piraeus Real Estate – κ. Γιώργος Κορμάς, CEO

– Ανώτεροι εκπρόσωποι από ευρωπαικούς, διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς:

• κ. Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank

• κ. Paul Kutos, Head of Unit, Economies of the Member States I, Greece | Directorate – General for Economic & Financial Affairs (ECFIN) – European Commission

• Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund

• κ. Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund

• κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

• κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Chief Executive – Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

– Κορυφαίοι διεθνείς και έλληνες επενδυτές

• CVC Capital Partners – κ. James Christopoulos, Senior Managing Director

• DECA Investments – κ. Νίκος Κούλης, Partner & CEO

• Eldorado Gold – Mr. George Burns, President & CEO

• Elikonos Capital Partners – κ. Τάκης Σολωμός, Partner & Co-Founder

• EOS Capital Partners – κ. Απόστολος Ταμβακάκης, Managing Partner

• Grifon Capital Advisors (Fortress) – Mr. Samy David, Managing Partner

• HIP (Blackstone Group) – κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO

• Intrum Hellas – κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director

• Orilina Properties REIC (Brevan Howard Group) – κ. Στυλιανός Ζαββός, Chairman , Founder & CEO – Zeus Group

• Paulson & Co. – κ. Alex Blades, Partner

• PIMCO – κ. Eric Clause, Executive Vice President

• Trastor REIC (Varde)– κ. Τάσος Καζινός, CEO

• Varde Global Real Estate – Anthony Iannazzo, Senior Managing Director, COO

– Επικεφαλής ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών

Εκπρόσωποι Εταιρειών και Οργανισμών: Aegean Airlines • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • Bernitsas Law Firm • Eldorado Gold • EY • Grant Thornton • Hellenic Petroleum • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners Law Firm • McKinsey & Company • Milbank LLP • Mytilineos • New York Community Bank • NN Hellas • Oliver Wyman • OPAP • Piraeus Real Estate • Potamitis Vekris • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece • Reed Smith • Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Shaner Hotel Group • TEMES S.A • The Wall Street Journal • Titan Cement Group • Värde Global Real Estate • Zepos & Yannopoulos Law Firm • Zeus Group

Global Shipping Companies: Diana Shipping • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation • Performance Shipping

One to one συναντήσεις

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές μια εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω one-to-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.