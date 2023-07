Μητσοτάκης: Πολύ καλά νέα η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Με ικανοποίηση έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η άρση των τελευταίων εμποδίων για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία.

Αυτα είναι πολύ καλά νέα, σημειώνει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter την Τρίτη ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην εισδοχή της σκανδιναβικής χώρας ως 32ο μέλος στον Οργανισμό του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Great news that Sweden will be joining us soon as the 32nd member of our Alliance. This makes us all safer and stronger. Looking forward to the process being completed!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 11, 2023