Μητσοτάκης με Σάντσεθ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι γεωπολιτικά αφελής

Στον μεγάλο δρόμο που έχουν διανύσει τόσο η Ελλάδα όσο και η Ισπανία από τα χρόνια της κρίσης έως και σήμερα, με τις δύο χώρες να συγκαταλέγονται, πλέον, μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών της ευρωζώνης, επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων στις δηλώσεις τους ο ελληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ισπανός ομόλογός του, Πέδρο Σάντσεθ, σε κοινή συνέντευξη Τύπου από τη Μαδρίτη.

«Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Μαδρίτη, 13 χρόνια μετά την τελευταία επίσημη διμερή επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ισπανία. Και η παρουσία μου εδώ σε ένα από τα πρώτα μου ταξίδια για το νέο έτος, δηλώνει, όπως είπε και ο Πέδρο, τη βούληση να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι πολύ ισχυρές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας. Είναι σχέσεις οι οποίες έχουν και ευρωπαϊκό, αλλά έχουν και μεσογειακό αποτύπωμα. Είναι στηριγμένες σε κοινές εμπειρίες, αλλά και σε κοινές αντιλήψεις για το μέλλον της Ευρώπης», είπε στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Μητσοτάκης. Τόνισε ακόμη ότι η συνάντηση γίνεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς «η συνάντησή μας πραγματοποιείται σε μία περίοδο πρωτοφανούς διεθνούς αβεβαιότητας, γεωπολιτικών ανατροπών, εστιών κρίσεων».

Πρόσθεσε πως η ατζέντα ήταν μεγάλη και πως συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις, στήριξη στον ουκρανικό λαό γιατί αφορά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. «Ανταλλάξαμε απόψεις για τη Μέση Ανατολή, όλοι είμαστε προσηλωμένη στην ειρήνη», υπογράμμισε ο έλληνας Πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «ανταλλάξαμε απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παραμένουμε όλοι προσηλωμένοι στην ειρήνη, στη σταθερότητα, σε αυτή την ευαίσθητη ζώνη. Στηρίζουμε την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης. Προσβλέπουμε στην ταχεία μετάβαση στη δεύτερη φάση και ταυτόχρονα θεωρούμε τον αφοπλισμό της Χαμάς ως αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξει μακροπρόθεσμη ασφάλεια».

«Εξετάσαμε και τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Έχοντας την κοινή εκτίμηση ότι προτεραιότητα τώρα αποτελεί η αποκλιμάκωση της έντασης, η ομαλή μετάβαση σε μια νέα διακυβέρνηση με δημοκρατική νομιμοποίηση», τόνισε σχετικά με τη Βενεζουέλα.

«Ελλάδα και Ισπανία είναι δύο χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται και ανακάμπτουν δυναμικά ύστερα από μια μακρά περίοδο κρίσεων. Και μοιραζόμαστε την ίδια πεποίθηση ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και να μεταφράζεται σε απτά οφέλη για τους πολίτες», ανέφερε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Μιλήσαμε για την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας, Ελλάδας και Ισπανίας, μετά από μια περίοδo κρίσεων», τόνισε και επεσήμανε ότι «η εποχή αυτή έχει παρέλθει, πρωταγωνιστούμε και οι δύο χώρες σε ρυθμό ανάπτυξης κι αυτό γίνεται με υπεύθυνο τρόπο. Η αξιοπιστία των χωρών του Νότου, κυρίως για τη διαμόρφωση του καινούργιου δημοσιονομικού πλαισίου, είναι αυξημένη».

«Η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι γεωπολιτικά αφελής», τόνισε, επίσης, σε άλλο σημείο των δηλώσεων του.

Σάντσεθ: Η Ελλάδα από την κρίση στην προεδρία του Eurogroup

Από την πλευρά του ο ισπανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Ισπανία «μοιραζόμαστε καλές σχέσεις, αλλά και πολύ καλά οικονομικά δεδομένα. Η Ελλάδα πέρασε από το να υποφέρει την κρίση του ευρώ στο να προεδρεύει σήμερα».

«Πιστεύουμε ότι η συμφωνία της Ενωσης με τη Mercosur θα μας εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευημερία, μεγαλύτερη συνεργασία με αυτήν την περιοχή, τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική», τόνισε σε άλλο σημείο. «Μιλάμε για την ανάπτυξη των χωρών μας η οποία συμβαίνει σχεδόν παράλληλα, αντιμετωπίζοντας και το εξωτερικό μας χρέος. Οπότε κανείς πια δεν μιλά για κίνδυνο για την Ελλάδα ή για την Ισπανία», ανέφερε.

Εξήγησε πως, «είμαστε τα νότια σύνορα της Eνωσης και διαθέτουμε έναν πλήρως λειτουργικό αμυντικό μηχανισμό, καθώς και μέτρα για την μετανάστευση, γιατί αυτή η αλληλεγγύη και η ευθύνη πρέπει να πηγαίνουν χέρι με χέρι».

«Επίσης, είναι πολύ σημαντικές οι πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής», είπε και πρόσθεσε πως «το προηγούμενο καλοκαίρι, η Ισπανία υπέφερε από καταστροφικές πυρκαγιές και υποδεχτήκαμε τους eλληνες πυροσβέστες που μας βοήθησαν. Πρωθυπουργέ, Κυριάκο, είναι εξαιρετικός ο επαγγελματισμός με τον οποίο συνεργάστηκαν με τους Ισπανούς ομολόγους τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, oλόκληρη την ελληνική αντιπροσωπεία και εσένα προσωπικά Κυριάκο, που κάνατε τον κόπο να έρθετε ως εδώ», είπε κλείνοντας.

Επίσης ο ισπανός Πρωθυπουργός έκανε ειδική μνεία στη συμβολή των Ελλήνων πυροσβεστών στις μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού στην Ισπανία, καταλήγοντας ότι οι δύο χώρες «εκπέμπουν ελπίδα για τις κοινωνίες μας».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News