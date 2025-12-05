Μητσοτάκης με εθελοντικές οργανώσεις: «Πάνω απ΄ όλα η ανθρώπινη ζωή»

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ανθρώπους που με τη δράση τους αποτελούν ζωντανά παραδείγματα κοινωνικής προσφοράς.

Σε μια συζήτηση χωρίς αυστηρό πρωτόκολλο, οι εθελοντές μοιράστηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες, συχνά γεννημένες μέσα από τραγωδίες, φορτισμένες με συγκίνηση, πάντα όμως σημαδεμένες από την επιθυμία να προσφέρουν.

«Εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια όλων των ενεργών πολιτών», τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι σε μια εποχή όπου οι κοινωνικοί δεσμοί δοκιμάζονται, «οι ιστορίες προσφοράς μάς δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη».

«Νομίζω ότι σε μία εποχή όταν υπάρχει γενικά μία αίσθηση ότι οι κοινωνικοί δεσμοί, με κάποιο τρόπο, δεν είναι τόσο ισχυροί όσο ήταν στο παρελθόν, νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες προσφοράς μάς δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη», προσέθεσε.

Ο Αλέξης Ανδρονόπουλος, συνιδρυτής της «Salvia», θυμήθηκε πώς, οδηγώντας τη μοτοσυκλέτα του, διέσωσε 18 ανθρώπους στην πυρκαγιά στο Μάτι.

Η εμπειρία εκείνη τον ώθησε να διεκδικήσει καλύτερη περίθαλψη για τους εγκαυματίες, σημειώνοντας ότι η δημιουργία μητρώου και η πλήρης κάλυψη υλικών από τον ΕΟΠΥΥ αποτέλεσαν καίρια βήματα.

Ο ίδιος υπογράμμισε την αξία του «112», λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αν είχε λειτουργήσει τότε, θα είχαν σωθεί όλοι».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφώνησε, υπενθυμίζοντας ότι η αναβάθμιση του «112» υπήρξε πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης το 2019 και ότι πλέον «έχουμε αποκτήσει μια κουλτούρα εκκένωσης, όπου η ανθρώπινη ζωή μπαίνει πάνω απ’ όλα».

Η Ελένη Ζέρβα, εθελόντρια της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας, συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατά τη θεομηνία «Daniel» και συγκίνησε περιγράφοντας τη διάσωση μίας ηλικιωμένης γυναίκας που ζούσε μόνη. Η ιστορία της ανέδειξε ένα κρίσιμο ζήτημα: πώς μπορούν να ειδοποιούν για βοήθεια οι ηλικιωμένοι που δεν χειρίζονται κινητά.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε τη διαρκή ανάγκη ετοιμότητας απέναντι σε φωτιές, πλημμύρες και σεισμούς – μια πραγματικότητα της χώρας που επιβάλλει εγρήγορση τόσο στην πολιτική προστασία όσο και στην κοινωνία.

Με αφετηρία την ανάγκη του πατέρα της για μεταμόσχευση, η Βαρβάρα Τσισμετζόγλου ξεκίνησε μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης που οδήγησε στη θεαματική αύξηση των εθελοντών δοτών στην Ελλάδα. Σήμερα ξεπερνούν τους 250.000 – ένα πραγματικό success story.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον ανιδιοτελή χαρακτήρα αυτών των πράξεων και υπογράμμισε τη σημασία των υπερσύγχρονων υποδομών, με αιχμή το Ωνάσειο Κέντρο Μεταμοσχεύσεων.

Ο δασοπυροσβέστης Σταμάτης Δαμιανόγλου από τον Μαραθώνα παρουσίασε την «ακαδημία νέων εθελοντών», μια πρωτοβουλία που φέρνει την πολιτική προστασία μέσα στα σχολεία. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη σημασία της πρόληψης και των καθαρισμών που άλλαξαν «τη συμπεριφορά» των πυρκαγιών γύρω από την Αττική.

Η δράση του Βασίλη Σαββίδη στηρίζει αστέγους και μοναχικούς ανθρώπους, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί τη μουσική ως εργαλείο κοινωνικής επαφής. «Δεν κοιτάμε τι κάνει το κράτος για εμάς, αλλά τι κάνουμε εμείς για το κράτος», δήλωσε, αποσπώντας τα εύσημα του Πρωθυπουργού, ο οποίος υπενθύμισε τα προγράμματα στέγασης και υποστήριξης αστέγων που υλοποιούνται.

Μετά από σοβαρό τροχαίο, η Εφη Πασπαλάκη πάλεψε ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στον εθελοντισμό. Σήμερα, ακόμη και επαγγελματίες διασώστες με βαριές αναπηρίες συνεισφέρουν σε επιχειρήσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ενεργή συμμετοχή «θεραπεία για τον κοινωνικό αποκλεισμό» και υπογράμμισε πως η αναπηρία αποτελεί οριζόντια κυβερνητική προτεραιότητα.

Κλείνοντας τη συνάντηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε θερμά τους παρευρισκόμενους εθελοντές, λέγοντας ότι οι ιστορίες τους «έχουν μεγάλη αξία και πρέπει να ακούγονται».

«Να σας συγχαρώ από καρδιάς για όσα κάνετε», σημείωσε, ευχόμενος καλές γιορτές.

