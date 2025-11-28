Μητσοτάκης και Μέτσολα στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience

Στο Αρσάκειο Μέγαρο, για τα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience, βρέθηκαν το πρωί της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Πρόκειται για ένα διαδραστικό κέντρο όπου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των θεσμών της, καθώς και το πώς τους αφορούν οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες στο κέντρο Europa Experience της Αθήνας έχουν τη δυνατότητα για περίπου δύο ώρες να εκτελέσουν τα καθήκοντα ευρωβουλευτή, ψηφίζοντας προτάσεις και Οδηγίες.

«Η συμμετοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Η συμμετοχή με νόημα μπορεί να υπάρχει μόνο με γνώση, μόνο με το ειλικρινές ενδιαφέρον για τα δημόσια πράγματα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό το κέντρο έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να ενδυναμώσει αυτό ακριβώς και να εγκαινιάσει τον διάλογο, την κριτική σκέψη, την περιέργεια, αλλά και ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης», ανέφερε κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση των εγκαινίων ο Πρωθυποργός και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η αποστολή αυτή είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοιους καιρούς, σε καιρούς που αντιμετωπίζουμε τόσο στην εγχώρια πολιτική, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Διότι, όπως επεσήμανε, «βλέπουμε αντιευρωπαϊκές φωνές και λαϊκίστικές δυνάμεις. Κάποιες φορές τροφοδοτούνται από τρίτους εχθρικούς φορείς και υποδαυλίζουν το δικό μας ιδεώδες για μια ενωμένη Ευρώπη, διότι διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες, fake news σχετικά με το τι είναι η Ευρώπη και το τι κάνει η Ευρώπη».

«Εχουμε αυξήσει το βιοτικό επίπεδο για εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε, και ειδικά στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις μόνοι. Είμαστε πολύ ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι και η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά): Κυρία Πρόεδρε, αγαπητή Ρομπέρτα, κ. Επίτροπε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, Καταρχάς, Ρομπέρτα, σε ευχαριστούμε που μας έφερες τον ιδανικό συνδυασμό καιρού. Πρώτα βροχή, που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα, και τώρα μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Θα έπρεπε να σε έχουμε εδώ πιο συχνά, αλλά αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για εμάς, γιατί εγκαινιάζουμε αυτόν τον αξιοθαύμαστο χώρο, το Europa Experience στην Αθήνα. Είναι ένας σύγχρονος, δυναμικός χώρος που φαίνεται να αξιοποιεί άριστα την τεχνολογία για να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, ιδίως στη νεότερη γενιά. Χαίρομαι που μαζί μας βρίσκονται νέοι άνθρωποι που, είμαι βέβαιος, θα αξιοποιήσουν πολύ καλά αυτόν τον χώρο ώστε να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Διότι μερικές φορές η Ευρώπη μπορεί να φαντάζει απόμακρη και σύνθετη, αλλά δεν είναι μια απόμακρη γραφειοκρατία, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που διαμορφώνει την καθημερινότητά μας. Η συμμετοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Η συμμετοχή, η ουσιαστική συμμετοχή, δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γνώση, χωρίς πραγματικό ενδιαφέρον για τις δημόσιες υποθέσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι το Europa Experience έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να εξυπηρετήσει αυτόν τον στόχο, να προκαλέσει την περιέργεια, να διεγείρει τη σκέψη, να εμπνεύσει τον διάλογο, την κριτική και, βέβαια, ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύω ότι αυτή η αποστολή είναι εξαιρετικά σημαντική σε αυτούς τους καιρούς, κατά τους οποίους αντιμετωπίζουμε, τόσο στην εγχώρια πολιτική όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλές λαϊκιστικές και αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες ενίοτε τροφοδοτούνται από εχθρικούς τρίτους παράγοντες και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ιδέα μας, την αντίληψή μας για μια ενωμένη Ευρώπη. Διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, παραπληροφόρηση για το τι πραγματικά είναι η Ευρώπη και τι κάνει. Αλλά η αλήθεια είναι ξεκάθαρη και είναι σημαντικό να την επικοινωνήσουμε, ειδικά στη νεότερη γενιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της ειρήνης, της ευημερίας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην ήπειρό μας. Είναι αναμφίβολα -και δεν πρέπει να κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε- το πιο επιτυχημένο πολυμερές εγχείρημα στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Eχουμε σήμερα μία Eνωση 27 ισότιμων κρατών, που αναβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο για εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Αντιμετωπίζουμε -και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αργότερα- πολλές προκλήσεις, αλλά αυτό που γνωρίζουμε -ειδικά στην Ελλάδα το γνωρίζουμε καλά- είναι ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις μόνοι. Είμαστε πολύ ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι και η απάντηση μπορεί να είναι μόνο περισσότερη Ευρώπη. Η Eνωση αυτή έχει περάσει από αλλεπάλληλες κρίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, παρά τον σκεπτικισμό και τα ενίοτε αρνητικά συναισθήματα που διακατέχουν τη συζήτησή μας, κάθε φορά βγαίνουμε δυνατότεροι από αυτές τις προκλήσεις, προχωρώντας προς μια ολοένα στενότερη ένωση, όπως την είχαν οραματιστεί οι ιδρυτές μας. Για εμάς, ειδικότερα, αυτός ο χώρος σημαίνει πολλά. Πριν από περισσότερα από 40 χρόνια, ένας οραματιστής ηγέτης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, πήρε την απόφαση να ενταχθεί η Ελλάδα στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Γίναμε το 10ο μέλος που προσχώρησε. Δεν ήταν μια προφανής απόφαση εκείνη την εποχή. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει επωφεληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτή την επιλογή, γεωπολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά. Έχουμε αγκυροβολήσει σε ένα ασφαλές καταφύγιο και ένα ασφαλές λιμάνι. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό και ουσιαστικό ήταν αυτό, ειδικά κατά τη διάρκεια της πολύ δύσκολης δημοσιονομικής κρίσης. Είναι σημαντικό, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, περισσότεροι άνθρωποι να κατανοήσουν ακριβώς πώς λειτουργεί η Ευρώπη, να εκτιμήσουν αυτή την περίπλοκη θεσμική δομή που έχουμε δημιουργήσει και να κατανοήσουν καλύτερα πώς η Ευρώπη συμβάλλει στην καθημερινή μας ζωή. Εύχομαι, λοιπόν, κάθε επιτυχία σε αυτόν τον απίθανο χώρο. Ελπίζω ότι πολλά σχολεία και πολλοί νέοι θα τον επισκέπτονται καθημερινά και ανυπομονώ να συμμετάσχω σε περισσότερες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε αυτό το υπέροχο αμφιθέατρο.

Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΕΚ, Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε «υπερήφανη που είμαι εδώ σήμερα και, φυσικά υπερήφανη και για την Ελλάδα».

«Οι Ελληνες είναι τόσο ισχυροί και τα καταφέρατε. Η χώρα σας έχει σημειώσει έναν αξιοσημείωτο μετασχηματισμό. Ο δείκτης ανεργίας έχει πέσει, έχουν γίνει επενδύσεις και η ανάπτυξη είναι ισχυρότερη, παρά ποτέ, μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης», τόνισε, αναγνωρίζοντας τις θυσίες που οδήγησαν στην εντυπωσιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την αλλαγή στην εικόνα της χώρας διεθνώς.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν προγραμματισμένη για τις 12:45. Θα ακολουθούσαν δηλώσεις στον Τύπο.

Νωρίτερα η κυρία Μέτσολα έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ακολουθεί ο διάλογος που είχαν μπροστά στις κάμερες:

Κωνσταντίνος Τασούλας: Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω εσάς και τους αξιότιμους συνεργάτες σας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σας βλέπω ως εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μοναδικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο εκλέγεται απευθείας από τον Ευρωπαϊκό λαό και έτσι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, τις απαιτήσεις και τα όνειρα των Ευρωπαίων πολιτών.

Η Ευρώπη, κυρία Πρόεδρε, αντιμετωπίζει αυτόν τον καιρό τεράστιες προκλήσεις. Αυτές ξεκινούν από την προσπάθεια ειρήνευσης στην Ουκρανία και σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης. Συνδέονται, επίσης, με το μεταναστευτικό ζήτημα, με την τεράστια κλιματική κρίση, με θέματα που έχουν σχέση με το δημογραφικό πρόβλημα και επιπλέον με τον κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης, αλλά και την περαιτέρω δημοκρατική της θωράκιση.

Ολα αυτά η Ευρώπη θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει όσο πιο ενωμένη είναι και όσο πιο πολύ προωθεί τη στρατηγική της αυτονομία, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους που είχε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ενωση. Σε αυτήν την προσπάθεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκπροσωπεί απευθείας τους λαούς της Ευρώπης, καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Τον ίδιο ρόλο καλούνται να αναλάβουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια, εις τρόπον ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να βγει ασφαλέστερη και δημοκρατικότερη.

Αυτή τη στιγμή, κυρία Πρόεδρε, οι πολίτες της Ευρώπης, παρά την μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, βλέπουν πως πολλά θέματα της δικής τους ζωής, της δικής τους καθημερινότητας δεν λύνονται. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο θα εγκαινιάσετε σήμερα, σε λίγη ώρα, εδώ στην Αθήνα, το πρόγραμμα «Εμπειρία Ευρώπης» (Europa Experience), προωθεί όχι μόνο τη συμμετοχή των πολιτών της Ευρώπης στην υλοποίηση και στη σύλληψη λύσεων για τα προβλήματά τους, αλλά ενισχύει επίσης και την απαραίτητη διαφάνεια στην λήψη των αποφάσεων.

Και με αυτές τις σκέψεις αγαπητή φίλη, κυρία Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στην Αθήνα, σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ρομπέρτα Μέτσολα: Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το θερμό σας καλωσόρισμα. Σας συγχαίρω για το νέο σας αξίωμα. Την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, τον Φεβρουάριο του 2024, είχατε το αξίωμα του Προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η συνάντησή μας έλαβε χώρα λίγο πριν τις εκλογές στην Ευρώπη. Είχαμε τη δυνατότητα τότε να εμβαθύνουμε στη συζήτησή μας για το τι ακριβώς επιθυμούσαν οι Ευρωπαίοι πολίτες από την Ευρώπη, για το πώς έβλεπαν την Ευρώπη τότε και για το πώς θα ήθελαν να τη δουν στο μέλλον.

Αν, λοιπόν, πρέπει να αναφερθούμε σε κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι λαοί μας σήμερα και να καταλάβουμε τι ακριβώς επιθυμούν από την Ευρώπη, συνειδητοποιούμε μέσα από συζητήσεις που είχαμε σε όλες τις χώρες, ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι εμείς, να είμαστε παρόντες κάθε στιγμή κοντά τους, στα σημεία όπου αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Δε θέλουν να είμαστε απλώς άνθρωποι και φορείς που νομοθετούν στις Βρυξέλλες. Επιθυμούν η ζωή τους να γίνει πιο εύκολη, επιθυμούν να γίνει πιο δίκαιη και πιο ασφαλής.

Αυτά είναι όνειρα, αυτές είναι επιθυμίες που εξέφρασαν πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις. Προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας, σε επίπεδο οικονομικό, ένας πόλεμος μαίνεται στην ήπειρό μας, στη γειτονιά μας, υπάρχουν τεράστιες οικονομικές προκλήσεις. Οι αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ιδιαιτέρως αναστατωμένοι και αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Οι νέοι άνθρωποι ανησυχούν για το μέλλον τους. Ομως, και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, συνειδητοποιούμε ότι σε αυτά τα προβλήματα έχουμε και τις λύσεις.

Η Ευρώπη μπορεί να δώσει λύσεις. Και μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους ανθρώπους της να έχουν μια πιο εύκολη και καλύτερη ζωή. Να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους, να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντάς τους πιο ασφαλείς και πιο απλές διαδικασίες.

Και βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τεράστια πρόκληση της μετανάστευσης και εν γένει της ασφάλειας. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη επιτυχία τον αγώνα της για ελευθερία. Θα πρέπει να σταθούμε στο πλάι της και βεβαίως θα πρέπει να ενισχύσουμε τη νομοθετική διαδικασία που είναι ήδη σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση για ένα ευρύτερο και ισχυρότερο νομοθετικό πλαίσιο για τη μετανάστευση.

Σας ευχαριστώ πολύ.

