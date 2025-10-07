Μητσοτάκης: Η πολιτική σταθερότητα προϋπόθεση για την ανάπτυξη

Σε όσα έχει επιτύχει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση στον τομέα της οικονομίας, με βελτίωση όλων των μεγεθών, εστίασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του σε ανοιχτή εκδήλωση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα σε πολιτικό επίπεδο αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προϋπόθεση για να υπάρξει ανάπτυξη.

«Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχα την τιμή να απευθυνθώ στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν από 10 χρόνια. Είχα δεσμευτεί σε 5 σημεία», τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα από το ίδιο βήμα μπορεί να πει ότι με πυξίδα αυτούς τους τροχούς κινήθηκε και κινείται ως πρωθυπουργός και όλοι αναγνωρίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την ατομική προκοπή.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την αύξηση των επενδύσεων, για τη μείωση της ανεργίας στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση, για την ψηφιοποίηση του δημόσιου, για τη μείωση 83 φόρων εκ των οποίων οι 20 αφορούν τη βιομηχανία, για την απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για τη ραγδαία υποχώρηση του δημόσιου χρέους, και τα χαμηλότερα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.

«Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται σήμερα φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες», τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι αυτά συμβαίνουν σε διεθνές περιβάλλον τεράστιων προκλήσεων και αναταράξεων.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι αυτά είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας, της κοινωνικής ενότητας και σύμπνοιας της κοινωνίας στα βασικά καθώς και εσωτερικής σταθερότητας.

«Η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα τόνισε ότι με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως της Γαλλίας και το λαϊκισμό που ξαναφουντώνει, δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα.

«Η χώρα μας τα πέτυχε μέσα από πολλές δοκιμασίες. Είναι άδικο να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια όπως συχνά συμβαίνει τελευταία», επισήμανε και είπε «ας είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει γιατί δεν είναι λίγα».

Αναφέρθηκε ακόμη στις προκλήσεις και τις δυσκολίες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες, όμως, δεν κατόρθωσαν να ανακόψουν τη θετική πορεία της χώρας μας. «Αποτελεί τη θετική συνέπεια μίας εσωτερικής σταθερότητας από μία πολιτική που μπορεί σταδιακά να μετατρέπει σε ανάπτυξη σε ευημερία για τους πολλούς. Βλέπουμε πόσο γρήγορα ο λαϊκισμός μπορεί να φουντώνει και να μεταλλάσσει κάθε συστημική δυσκολία σε συστημική αμφιβολία. Θέλω να το δώσω για να καταλάβετε πόσο άυλη είναι η αξιοπιστία της Ελλάδας σε αυτό το διάστημα. Είναι άδικο να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια αυτά που η χώρα μας έχει αποκτήσει μέσα από δύσκολες διαδικασίες. Είναι μερικές φορές δυσάρεστο να πρέπει να έρχονται επιφανείς άνθρωποι από το εξωτερικό για να μας υπενθυμίζουν αυτά που έχουμε κερδίσει και τα ξεχνάμε μέσα στη διαδικασία της σύγκρουσης».

Επιπρόσθετα έθεσε τρεις όρους ώστε η ελληνική οικονομία να βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη. Οπως σημείωσε «την τελευταία πενταετία οι εργοδότες στη μεταποίηση αυξήθηκαν κατά 10%, οι εργαζόμενοι στον κλάδο κατά 18%, οι μέσες αποδοχές κατά 21%. Η αποστολή μας, όμως, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η απασχόληση δεν είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το ίδιο και η παραγωγικότητα. Ο ανταγωνισμός πρέπει να ενταθεί. Τρεις παράγοντες είναι καθοριστικής σημασίας. Η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας, μετά την καταιγίδα της διεθνούς δημαγωγίας. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίζω σε τι περιπέτειες έβαλαν τον τόπο οι απλοϊκές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Το ζήσαμε και έχουμε το χρέος να μην το ζήσουμε ξανά. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία, με κυβέρνηση συνεργασίας, αντιμετωπίζουν παραπάνω δυσκολίες σε σχέση με μία αυτόνομη κυβέρνηση.

Μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν. Χωρίς υποταγή στο λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό. Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν σήμερα δεν ήρθαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα. Θέλουμε τη στήριξη των ανθρώπων. Περισσότερες γυναίκες, περισσότεροι νέοι, άτομα με αναπηρία, συνταξιούχοι, πάνω από 230.000 συνταξιούχοι συμμετέχει στην αγορά. Η πολιτεία μειώνει φόρους και εισφορές, προσφέρει κίνητρα. Περιμένει ικανοποιημένους εργαζόμενους, μη διστάζετε να αμείβετε καλύτερα τα στελέχη σας, να τους δίνετε μερίδιο. Δεν έχουν μέλλον οι επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι δεν νιώθουν μέρος τους, το έχει δείξει η Ιστορία.

Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων είναι ο τρίτος όρος. Απορροφούμε πάνω από 4.000.000 εργαζόμενους. Γίνεται σαφές ότι από την πλευρά μας ξέρουμε τι έχει μεσολαβήσει στην εθνική οικονομία. Από την παρακμή του παρελθόντος στην αναγέννηση του παρόντος. Με τη συνεκτικότητα του μέλλοντος. Πρέπει να σημειώσω και τις απειλές που ελλοχεύουν. Μιλώ ανοιχτά, το σχέδιό μας υπηρετεί ένα στόχο: να καταστεί η Ελλάδα τόπο που κάποιος θέλει να ζήσει, να εργαστεί. Από επιλογή, όχι από ανάγκη”. “Θα πετύχουμε μαζί την ανάπτυξη της οικονομίας, μία κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει μόνη της. Το 2016 σας ζήτησα να γίνετε συμμέτοχοι σε αυτόν τον αγώνα. Πράγματι, ανταποκριθήκατε. Όμως, οι εποχές τώρα είναι πιο δύσκολες, σας ζητώ να επενδύσετε τα κέρδη σας. Δεν έχω αυταπάτες, ξέρω ότι οι αυξήσεις που μιλώ πρέπει να εδράζονται στην παραγωγικότητα. Σε καμία περίπτωση, όμως, οι προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για μείωση αποδοχών».

