Μητσοτάκης: Η Ελλάδα σημείο αναφοράς για την οικονομία

Το θέματα του προϋπολογισμού και της ανάπτυξης ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου.

«Οι ρεαλιστικές προβλέψεις αποτυπώνουν μια χώρα που αφήνει οριστικά πίσω της τις κρίσεις, επενδύει στις ανεξάντλητες δυνατότητές της και προχωρά με σχέδιο, δημοσιονομική σταθερότητα και κοινωνική ευαισθησία», ανέφερε ειδικότερα για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή.

Σύμφωνα με αυτό, η ανάπτυξη προβλέπεται να ενισχυθεί από 2,2% φέτος σε 2,4% το 2026, ενώ η ανεργία και ο πληθωρισμός συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία. Το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 137,6% του ΑΕΠ – το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010 – και η Ελλάδα παύει να είναι η πιο χρεωμένη χώρα της ΕΕ.

Οπως τόνισε ο Πρωθυπουργός:

«Με επενδύσεις που αυξάνονται κατά 10,2%, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 16,7 δισ. ευρώ, ενισχύουμε την παραγωγικότητα, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη. Παρά το παρατεταμένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και η χώρα μας αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής της πολιτικής. Τα λόγια του Προέδρου της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας αυτήν την εβδομάδα εδώ από την Αθήνα ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον παράδειγμα για τη Γερμανία, μας γεμίζουν περηφάνια και ευθύνη. Είναι λυπηρό, μέσα στην τοξικότητα της πολιτικής σύγκρουσης, να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια, όπως συχνά συμβαίνει τελευταία, αυτά που αναγνωρίζουν σημαίνοντες άνθρωποι και οργανισμοί από το εξωτερικό».

Ο κ. Μητσοτάκης ακολούθως επισήμανε: «Η αποστολή μας βεβαίως δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί να έχουμε πια μια οικονομία που αναπτύσσεται και γίνεται πιο εξωστρεφής, αλλά χρειάζεται να βελτιωθεί κι άλλο η παραγωγικότητα μας, να στραφεί η επιχειρηματικότητα σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, να συγκλίνουμε με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο».

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε, το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου οι καθαρές νέες θέσεις εργασίας έφτασαν στις 317.301, ξεπερνώντας κατά 18.153 το αντίστοιχο περσινό διάστημα (299.148). Πρόκειται για το καλύτερο αποτέλεσμα από το 2001, χρονιά κατά την οποία άρχισε η συστηματική καταγραφή των στοιχείων από το σύστημα «Εργάνη».

Παράλληλα, από το 2019 έως το 2024, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 10%, φτάνοντας τις 30.000, οι εργαζόμενοι στον κλάδο κατά 18% (πάνω από 56.000 νέες θέσεις εργασίας) και οι μέσες αποδοχές τους κατά 250 ευρώ τον μήνα. Το μερίδιο της βιομηχανίας και της μεταποίησης στο ΑΕΠ προσεγγίζει πλέον το 14%.

«Από τα μέταλλα και τα τρόφιμα έως τα φάρμακα, τα χημικά προϊόντα και την τεχνολογία, οι ελληνικές επιχειρήσεις διακρίνονται όλο και συχνότερα στις διεθνείς αγορές. Μια οικονομία που άλλοτε έμοιαζε εσωστρεφής, σήμερα μετασχηματίζεται σε μια ανοιχτή, εξωστρεφή και δυναμική Ελλάδα που δημιουργεί αξία».

Για τις αγροτικές αποζημιώσεις

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα των αγροτικών αποζημιώσεων που δικαίως – όπως επισήμανε – έχει αναστατώσει τους παραγωγούς.

«Βρισκόμαστε στις αρχές Οκτωβρίου, εξακολουθούν να υποβάλλονται αιτήσεις από τους αγρότες για τη βασική επιδότηση, η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια καταβαλλόταν στα τέλη Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται για λίγες ημέρες ακόμα, ύστερα από την παράταση που δόθηκε, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Και αφού κλείσει αυτή η προθεσμία, στη συνέχεια θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ θα ακολουθήσουν οι πληρωμές. Ηδη έχει καταβληθεί η πρώτη αποζημίωση από τον περασμένο Ιούνιο σε 4.000 παραγωγούς, ενώ σε λιγότερο από δέκα ημέρες θα καταβληθούν τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης του 2024, οι επιδοτήσεις για οίνο και μελισσοκομία, καθώς και οι δόσεις του 2022 και του 2024 για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική μελισσοκομία. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά, την ευλογιά και τις ζωοτροφές.

»Η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς από την άλλη πλευρά να υπάρξει ζήτημα αξιοπιστίας, που θα έφερνε νέα πρόστιμα ή ακόμη και μερική αναστολή των επιδοτήσεων. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τους αγρότες και τις πιεστικές ανάγκες τους, αλλά αν σπεύσουμε να πληρώσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος, που επισημαίνεται από την ΕΕ στην επιστολή της 4ης Αυγούστου, για μερική αναστολή των πληρωμών και επιστροφές όσων ενισχύσεων δοθούν. Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, αν η κυβέρνηση κινηθεί επιπόλαια. Τώρα μπαίνουν οι βάσεις, ώστε στο μέλλον να μην έχουμε προβλήματα. Η μεταρρύθμιση του μηχανισμού αγροτικών ενισχύσεων εν κινήσει και με όρους διαφάνειας και νομιμότητας είναι μια σύνθετη αλλά αναγκαία άσκηση που για την κυβέρνηση αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητα. Κανείς δεν την επιχείρησε στο παρελθόν. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις και ζητάμε την κατανόηση των αγροτών και κτηνοτρόφων για αυτό. Όμως το όφελος υπέρ της διαφάνειας και της στήριξης όσων τη δικαιούνται πραγματικά θα είναι μόνιμο».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης:

«Σε Ευρυτανία και Βοιωτία συνεχίστηκε η παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Δίνουμε έμφαση στα ζητήματα που αφορούν την κάθε περιοχή, το παρόν και το μέλλον της. Στη Βοιωτία ξεκινούν πιλοτικά από το 2026 τα δρομολόγια του προαστιακού που θα συνδέει Λιβαδειά και Θήβα με την Αθήνα, ενώ προχωρούν η βελτίωση του δρόμου Δερβενοχωρίων-Ελευσίνας, η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων-Ασωπού και τα έργα εκσυγχρονισμού στην Κωπαΐδα.

»Για την Ευρυτανία, όπως είχα υποσχεθεί, προχωρά το οδικό έργο που θα συνδέσει τη Λαμία με το Καρπενήσι, με πρώτο βήμα την εκτέλεση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων με ταχεία διαδικασία, όπως εγκρίναμε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Ειδικά για τα ορεινά, όπου είχα την ευκαιρία το καλοκαίρι να συνομιλήσω στη Φουρνά με κατοίκους που έκαναν το βήμα για την αποκέντρωση, η κυβέρνηση βρέθηκε αυτή τη φορά στην Παλαιοκατούνα Αγράφων για να συζητήσει με την αυτοδιοίκηση και με τους κατοίκους για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων, τις ευκαιρίες αλλά και τα εμπόδια. Με λεπτομερές σχέδιο, συνεργασία και συνομιλία με την τοπική κοινωνία φέρνουμε την περιφέρεια και ειδικά τις απομακρυσμένες περιοχές, πιο κοντά στο κέντρο».

Αναφέρθηκε επιπλέον στα ζητήματα της υγείας και στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ενώ έκλεισε την κυριακάτικη ανάρτηση με την αφαίρεση και της τελευταίας σκαλωσιάς από την Ακρόπολη. «Οι επισκέπτες του Ιερού Βράχου μπορούν για τον επόμενο μήνα να τον θαυμάζουν απρόσκοπτα, αλλά και από μακριά η θεά είναι πια ανεμπόδιστη. Το μνημείο θα παραδοθεί πλήρως χωρίς σκαλωσιές τον Απρίλιο του 2026. Μια μικρή υπενθύμιση ότι τα μεγάλα έργα θέλουν χρόνο, υπομονή και συνέπεια, αλλά στο τέλος, αξίζει ο κόπος».

