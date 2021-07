Μητσοτάκης για τον άθλο Αντετοκούνμπο: Απίστευτος Γιάννης, οι απανταχού Ελληνες γιορτάζουν

«Απίστευτος Γιάννης, οι απανταχού Ελληνες γιορτάζουν», έγραψε στο Twitter ο Πρωθυπουργός για τη μυθική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που με 50 πόντους (όταν όλοι μαζοί οι υπόλοιποι συμπαίκτες του είχαν 55) οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην κορυφή του κόσμου έπειτα από πενήντα ολόκληρα χρόνια.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνοδεύεται από μία φωτογραφία του θριαμβευτή Γιάννη που πήρε επάξια και τον τίτλο του MVP των τελικών του ΝΒΑ.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών ο παγκόσμιος πρωταθλητής Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε και ένα μήνυμα για τους έλληνες φιλάθλους ενόψει της επιστροφής του στην Ελλάδα.

«Αν δεν είναι 100.000 κόσμος στο αεροδρόμιο να περιμένει εμένα και την οικογένειά μου, δεν πετάω», είπε χαριτολογώντας.

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ αναμένεται στη χώρα μας το Σάββατο 24 Ιουλίου.

Giannis' message to the Greek fans: "I want 100k fans waiting for me at the airport" – @sport24 pic.twitter.com/1LLJAbWxet

