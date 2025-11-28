Μητσοτάκης για την επιστροφή ενοικίου: «Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας»

Με μια ανάρτηση στο TikTok, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του προγράμματος επιστροφής ενός μηνιαίου ενοικίου σε περίπου 900.000 δικαιούχους, παρουσιάζοντας το μέτρο ως μόνιμη οικονομική ενίσχυση για τα νοικοκυριά.

«Από σήμερα σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους», ανέφερε στο βίντεο, υπογραμμίζοντας ότι η δυνατότητα αυτή προέκυψε «χάρη στη βελτιωμένη πορεία της οικονομίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιστροφή φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Για τις οικογένειες που, πέρα από το ενοίκιο της κύριας κατοικίας, καλύπτουν και μίσθωμα για φοιτητική στέγη, το ποσό διπλασιάζεται, φτάνοντας έως και τα 1.600 ευρώ.

Τόνισε, ακόμα, ότι είναι «κρίσιμο» να δηλώνονται στα μισθωτήρια τα πραγματικά ποσά, προκειμένου οι ενοικιαστές να λαμβάνουν την αποζημίωση που δικαιούνται.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η στέγαση αποτελεί μείζον κοινωνικό ζήτημα, ιδίως για τους νέους, και χαρακτήρισε το μέτρο ως «το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση «καθημερινά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια» για τη στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Πρωθυπουργού «Από σήμερα σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους. Ένα μόνιμο μέτρο, το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημά τους. Γίνεται πράξη χάρη στη βελτιωμένη πορεία της οικονομίας μας. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή έως 800 ευρώ με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί. Επίσης, το ποσό διπλασιάζεται φτάνοντας έως τα 1.600 ευρώ, όταν η οικογένεια, εκτός από τα ενοίκια της κύριας κατοικίας, καλύπτει και φοιτητική στέγη. Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο να δηλώνονται στα συμβόλαια τα πραγματικά μισθώματα, ώστε οι ενοικιαστές να παίρνουν την πραγματική αποζημίωση που δικαιούνται. Ξέρουμε ότι η στέγαση είναι μείζον ζήτημα ειδικά για τους νέους μας. Είναι λοιπόν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να ξέρετε ότι καθημερινά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

