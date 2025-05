Μητσοτάκης για Ουκρανία: Άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας 30 ημερών

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία, που συγκάλεσαν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και την ανάγκη για άμεση εφαρμογή άνευ όρων εκεχειρίας τριάντα ημερών, όπως προτείνεται από κοινού από αμερικανούς και ευρωπαίους συμμάχους.

«Ημουν πολύ χαρούμενος που συμμετείχα στη σύσκεψη ηγετών για την Ουκρανία. Χρειαζόμαστε μια άμεση και χωρίς όρους εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών, ως πρώτο βήμα προς μια δίκαιη και βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία», ανέφερε σε ανάρτησή του.

I was very glad to take part in the Leaders’ Call on Ukraine. We need an immediate and unconditional 30- day ceasefire, as a first step to a just and lasting peace agreement. pic.twitter.com/bxSpBJii0D

