Μητσοτάκης για μείωση τιμών: Διαρκής η μάχη κατά της ακρίβειας

Στη μείωση των τιμών σε περισσότερα από 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με βίντεο που ανάρτησε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης που έχει στόχο την ανακούφιση των καταναλωτών.

«Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Γι’ αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Υπουργείο Ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ και προμηθευτές έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Υπογράμμισε ακόμα ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη, ούτε στιγμιαία. «Ξέρω ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη. Είναι διαρκής, αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού», επισήμανε.

Υπενθυμίζεται ότι προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσαν μεσοσταθμική μείωση 8% σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς σημαντικών προϊόντων με τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, να μιλά για θετική και αναγκαία πρωτοβουλία, η οποία «θέλουμε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο».

