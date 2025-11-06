Μητσοτάκης για Exxonmobil στο Ιόνιο: «Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της χώρας»

Για νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδα κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του για τη σπουδαία συμφωνία εισόδου των Αμερικανών της ΕxxonMobil στην Κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο, με επόμενο βήμα την εκτέλεση –για πρώτη φορά έπειτα από 40 χρόνια στη χώρα– ερευνητικής γεώτρησης.

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας. Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας. Ηδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο», αναφέρει ο Πρωθυπουργός (δείτε κάτω το βίντεο της δήλωσής του), επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται απλώς για μία νέα επένδυση, αλλά για μία ιστορική στιγμή, με την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.

«Με τη νέα συμφωνία – σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης- η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών. Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική».

