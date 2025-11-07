Μητσοτάκης Δεν μπορεί το ρωσικό αέριο να μπαίνει από την πίσω πόρτα: την Τουρκία – Πύλη για το αμερικανικό LNG η Ελλαδα

Aπό μία «υποσημείωση» στο θέμα της ενέργειας στην Ευρώπη πριν από έξι χρόνια, όταν απλά εισάγαμε φυσικό αέριο για να καλύπτουμε τις εσωτερικές ανάγκες μας, σήμερα η Ελλάδα μετατρέπεται σε παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη, με εξαγωγές 17 δισ. κ.μ., υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην 6h Υπυοργική Διάσκεψη της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (The Partnership for Transatlantic Energy Cooperation/P-TEC), που φιλοξενείται φέτος στην Αθήνα.

Εχουμε γίνει παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη, έχουμε γίνει βασική χώρα για το φυσικό αέριο και την μεταφορά του και η ΗΠΑ μας βλέπουν ως πύλη για τις ενεργειακές ανάγκες της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η σχέση μας με τις ΗΠΑ γίνεται όλο και ισχυρότερη , έχουμε να καταφέρουμε πολλά μαζί, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το αναβαθμισμένο partnership με τους Αμερικανούς στην ενεργειακή σκακιέρα της ΝΑ Μεσογείου.

Η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο πρέπει να γίνει γρήγροα, δεν μπορεί αυτό να μπαίνει από την πίσω πόρτα, μέσω της Τουρκίας, παρατήρησε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στο έργο του Κάθετου Διαδρόμου που θα φέρει φυσικό αέριο στην κεντρική Ευρώπη, μέχρι την Ουκρανία, μέσω των υποδομών της Ελλάδας.

Καλώντας δε τα κράτη–μέλη της ΕΕ να τηρήσουν ενιαία στάση στο θεμα, επεσήμανε ότι «η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου είναι μια ευκαιρία να σχεδιάσουμε εκ νέου τον ενεργειακό χάρτη της νοτιοδυτικής Ευρώπης», τονίζοντα πως η χώρα μας αποτελεί «η πύλη εισόδου για το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα αντικαταστήσει τις ρωσικές εισαγωγές αερίου».

Περιγράφοντας τη στρατηγικού χαρακτήρα ενεργειακή στροφή της χώρας στα χρόνια της διακυβέρνησής του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του:

«Τα τελευταία έξι χρόνια η Ελλάδα έχει χαράξει τη δική της πορεία όσον αφορά την ενέργεια και το 2019 στην αρχή της πρώτης μου θητείας πήραμε τη στρατηγική απόφαση να απομακρυνθούμε από τον λιγνίτη, που παρείχε το 60% της δικής μας ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν το κάναμε μόνο για περιβαλλοντικούς σκοπούς γιατί στη δική μας περίπτωση ο λιγνίτης ήταν πολύ ακριβός. Αντ’ αυτού επενδύσαμε σε ΑΠΕ και εκμεταλλευτήκαμε τον ήλιο και τον αέρα που έχουμε στη χώρα μας.

»Ως αποτέλεσμα αυτών των επενδύσεων οι ΑΠΕ καλύπτουν αυτή τη στιγμή πάνω από το 50% των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια. Για πρώτη φορά το 2024 η Ελλάδα έγινε εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2023 ξοδέψαμε 75 εκατ. ευρώ εισάγοντας ηλεκτρική ενέργεια, ενώ πέρυσι κερδίσαμε 112 εκατ. εξάγοντας ηλεκτρική ενέργεια».

«Ταυτόχρονα -συμπλήρωσε- επενδύσαμε αρκετά στο φυσικό αέριο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε και θα έχουμε και στο μέλλον μία ασφαλή πηγή για την παροχή ενέργειας. Φτιάξαμε καινούργια εργοστάσια και άλλα που προχωρούν, και δίνουν την ευελιξία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Επίσης επενδύουμε και στο δίκτυό μας».

Σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο της διασύνδεσης των νησιών ύψους 6 δισ. ευρώ για «να συνδέσουμε όλα μας τα νησιά με το δίκτυο της ενδοχώρας κάτι που είναι πολύ σημαντικό και από περιβαλλοντική άποψη», ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός και στην αποθήκευση της ενέργειας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News