Μητσοτάκης από Λονδίνο: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει πλήρως την αξιοπιστία της

Η ελληνική οικονομία όχι μόνο συγκλίνει με την ευρωπαϊκή αλλά η κυβέρνηση θα φροντίσει να πράξει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να συνεχίσει τη δυναμική της πορεία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 4ο Επενδυτικό Συνέδριο που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με την Morgan Stanley το οποίο πραγματοποιείται στο Λονδίνο.

Ο Πρωθυπουργός στη συζήτησή του με την Clare Woodman, επικεφαλής της Morgan Stanley για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (ΕΜΕΑ), τη Λατινική Αμερική και τον Καναδά, και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Morgan Stanley & Co. International και επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat επανέλαβε ότι τα τελευταία έξι χρόνια το καθαρό εισόδημα έχει αυξηθεί κατά 22%.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, την τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της Ελλάδος, επιτυγχάνοντας, όπως τόνισε, σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα. Την ίδια στιγμή, η χώρα μας διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των νοικοκυριών μέσω φοροελαφρύνσεων και για την ενίσχυση της ανάπτυξης, συνέχισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σταθερή και ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι αυτό επιτυγχάνεται χωρίς μέτρα λιτότητας, αλλά χάρη στη δυναμική της οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις και στις αυξημένες επενδυτικές ροές.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις, επισήμανε ότι από το 11% του ΑΕΠ, που βρίσκονταν όταν ανέλαβε τα ηνία της χώρας, σήμερα έχει ανέλθει στο 17%, με στόχο την προσέγγιση ή και την υπέρβαση του 20% τα επόμενα χρόνια.

«Πρόκειται για μια ατζέντα πενταετίας, με ορίζοντα το 2030 και το 2040», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, γεγονός που, όπως είπε, αποτυπώνεται και στο ότι ελληνική υποψηφιότητα διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup. «Δέκα χρόνια μετά τη δημοσιονομική κρίση, η χώρα μπορεί αξιόπιστα να διεκδικεί κορυφαίο θεσμικό ρόλο», είπε. Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, επισήμανε ότι σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα η πολιτική σταθερότητα παραμένει ισχυρή, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027. Οπως είπε, οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία.

Αναφερόμενος στους βασικούς στόχους της πολιτικής και την ατζέντα εκσυγχρονισμού της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «πιστεύω ότι, κοιτάζοντας τη μεγάλη εικόνα, φέτος πετύχαμε τους κύριους στόχους μας. Η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας ήταν πάντα ο συνδυασμός, θα το αποκαλούσα, της άτεγκτης δημοσιονομικής σταθερότητας με μία ατζέντα προσανατολισμένη στην ανάπτυξη. Αυτά τα δύο είναι, βεβαίως, απολύτως αλληλένδετα. Οσο περισσότερο επιτυγχάνουμε, με συνέπεια, πρωτογενή πλεονάσματα, τόσο περισσότερη εμπιστοσύνη χτίζουμε όσον αφορά στους θεσμικούς επενδυτές, τόσο περισσότερα κεφάλαια εισρέουν στην Ελλάδα, τόσο περισσότερο μπορούμε να χτίσουμε πάνω στην πορεία της ανάπτυξής μας».

Ερωτηθείς για το ποιοι είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί η Ελλάδα για να διατηρήσει τη δυναμική του μοντέλου ανάπτυξης που ακολουθεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε: «Εφόσον αποδεχόμαστε ότι ο πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η προσέλκυση επενδύσεων, τόσο εγχώριων όσο και ξένων, πρέπει να διευκολύνουμε τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Και βέβαια, όταν μιλάμε για επενδύσεις, για την πολιτική μας όσον αφορά τις επενδύσεις, δεν αναφερόμαστε μόνο στον τουρισμό και στη ναυτιλία».

Σε ερώτηση για το πώς θα καταφέρει η κυβέρνηση να συνεχίσει την πρόοδο στον τομέα της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής ανεξαρτησίας και να συμβάλει στην ευρωπαϊκή πολιτική για την ενεργειακή ασφάλεια κατά την πράσινη μετάβαση, ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Πρόκειται για ένα μεγάλο θέμα, που βρίσκεται επίσης στην «καρδιά» του ζητήματος της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι’ αυτό. Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική εκτός εάν έχει ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας, ειδικά όσον αφορά στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019. Αυτό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Όσον αφορά στην Ελλάδα όμως, πριν από έξι χρόνια πήραμε μια απόφαση: θα επενδύσουμε σημαντικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα απομακρυνθούμε από τον λιγνίτη, καθώς από τότε ήταν προφανές ότι θα ήταν πολύ ακριβός, και χρειαζόμαστε το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο για το ορατό μέλλον. Έχουμε πετύχει αυτούς τους στόχους. Παράγουμε περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής μας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ το ενδιαφέρον για νέα έργα ΑΠΕ είναι μεγαλύτερο από ό,τι μπορούμε πρακτικά να καλύψουμε. Θα επιτύχουμε τους στόχους μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει όμως να επικεντρωθούμε στην αποθήκευση, είτε πρόκειται για μπαταρίες είτε για αντλησιοταμίευση. Η γεωγραφία μας μάς δίνει τη δυνατότητα να το καλύψουμε. Αυτό λοιπόν θα μας δώσει μεγάλη προώθηση»

Σε ερώτηση για την ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα και τις πολιτικές που ακολουθεί στο πεδίο της καινοτομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να επισημάνω ότι για την Ελλάδα, η ψηφιακή μετάβαση έχει αποδειχθεί μια τεράστια ευκαιρία. Θα έλεγα ότι ίσως αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο το κράτος μπορεί ακόμη και να προπορεύεται των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αν κοιτάξετε τι έχουμε πετύχει στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων και των πολιτών με το κράτος, θεωρώ ότι έχει υπάρξει μια μετασχηματιστική αλλαγή. Η πρωτοβουλία μας gov.gr έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένη, σε σημείο που το gov.gr είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο brand στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Εκτιμώ ότι αυτό μας λέει κάτι για το πώς οι πολίτες αγκαλιάζουν την τεχνολογία, εφόσον πραγματικά κάνει τη ζωή τους ευκολότερη».

Σε ερώτηση για τον ρόλο της Ελλάδας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ενίσχυσης της παγκόσμιας ασφάλειας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μεγαλύτερο αποτύπωμα από ό,τι τυπικά θα μας αναλογούσε. Η Ελλάδα έχει σήμερα υποψήφιο για την προεδρία του Eurogroup, θα βρίσκεται μαζί σας αύριο. Υπάρχουν δύο υποψήφιοι, ένας Βέλγος κι ένας Έλληνας. Δεν γνωρίζω τι θα συμβεί, αλλά το γεγονός ότι 10 χρόνια μετά τη δημοσιονομική κρίση η Ελλάδα μπορεί, αξιόπιστα, να διεκδικεί την προεδρία του Eurogroup είναι, θαρρώ, ενδεικτικό της προόδου που έχουμε πετύχει και της επιδίωξής μας να διαδραματίζουμε ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις».

Αναφορικά με την κοινωνική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι βασική προτεραιότητα και του ίδιου είναι «να διασφαλίσω ότι η μακροοικονομική επιτυχία θα μεταφραστεί σε αυξημένη προσωπική ευημερία για τους πολίτες. Τι σημαίνει αυτό; Στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, σημαίνει καλύτερους μισθούς. Σημαίνει επίσης ότι οι εταιρείες, βρίσκονται και εδώ, πρέπει να κατανοήσουν ότι όσο η οικονομία πάει καλύτερα πρέπει να μοιραστούν την ευημερία της επιχείρησης με τους υπαλλήλους. Έχουμε δει αυξήσεις στους ονομαστικούς μισθούς, αλλά μπορούμε να τα πάμε καλύτερα».

Δείτε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο της συζήτησης του Πρωθυπουργού με το κορυφαίο στέλεχος της Morgan Stanley.

