«Μισή» παραδοχή εμπλοκής από τους δύο συλληφθέντες για την κλοπή στο Λούβρο

Σε ως ένα βαθμό παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στην κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου οι δύο συλληφθέντες, όπως ανέφερε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Λορ Μπεκό ανακοίνωσε επίσης τον εντοπισμό DNA σε έναν από τους υπόπτους στο δίκυκλο που χρησιμοποιήθηκε για τη ληστεία στο Μουσείο. Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε και επέτρεψε στους υπόπτους να μπουν στο Μουσείο είχε κλαπεί στις 10 Οκτωβρίου. Προσέθεσε ακόμη ότι δεν μπορεί να αποκλείσει ότι η συμμορία πίσω από τη θεαματική ληστεία, είναι μεγαλύτερη από τους τέσσερις που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι τέσσερις κλέφτες που φορούσαν κουκούλες έφυγαν με τα κοσμήματα, μετά την εισβολή τους στο Λούβρο το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, εκθέτοντας τα κενά στα μέτρα ασφαλείας του μουσείου που δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως. Η εισαγγελέας δήλωσε επίσης ότι επί του παρόντος τα κοσμήματα «δεν έχουν βρεθεί ακόμη».

Οι δράστες, όπως φαίνεται, άφησαν πίσω τους αντικείμενα που τους πρόδωσαν, ενώ εξετάστηκαν περισσότερα από 150 δείγματα DNA από τρίχες και δαχτυλικά αποτυπώματα. Μάλιστα, οι δράστες ήταν σε στενή παρακολούθηση από τις Αρχές, ενώ η εισαγγελία διευκρίνισε ότι πρόκειται για σε σεσημασμένους.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της σκάλας, που χρησιμοποίησαν οι δράστες, αναγνώρισε μπροστά στους ανακριτές ορισμένους από τους υπόπτους. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για σπείρα, ωστόσο ο χρόνος πιέζει ώστε να βρεθούν τα κλοπιμαία που μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι δράστες γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο να διοχετεύσουν και να πουλήσουν στην αγορά τόσο γνωστά κοσμήματα, γι’ αυτό είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να σχεδίαζαν να τα αποσυναρμολογήσουν για να τα πουλήσουν.

