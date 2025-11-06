Μήλος: Μεγάλες αυθαιρεσίες στο Σαρακήνικο και «μπλόκο» στις βίλες

Να ανακληθεί η οικοδομική άδεια για την ανέγερση τριών κατοικιών με πισίνες σε εκτός σχεδίου περιοχή εξαιρετικής φυσικής και γεωλογικής αξίας, κοντά στο Σαρακήνικο της Μήλου, ζητεί η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) με πόρισμά της.

Η συγκεκριμένη οικοδομική άδεια που εξετάστηκε είναι η δεύτερη που εκδόθηκε στην περιοχή Καμίνια, κοντά στη διάσημη παραλία του νησιού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής» και του Γιώργου Λιάλου, κύρια αιτία της απόφασης για ανάκλησή της, είναι ότι το οικόπεδο δεν έχει «πρόσωπο» σε αναγνωρισμένη οδό και επομένως δεν μπορεί να χτιστεί. Η ίδια αιτιολογία υπήρχε και για την απόρριψη της πρώτης οικοδομικής άδειας που αφορούσε την ανέγερση ξενοδοχείου.

Πιο αναλυτικά, τα βασικά προβλήματα της οικοδομικής άδειας:

Δεν υπάρχει «πρόσωπο» σε αναγνωρισμένη οδό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Πολεοδομία του νησιού διενήργησε έλεγχο για λογαριασμό της Αρχής και επανέλαβε τη δική της εκδοχή της νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία για τα οικόπεδα προ του 2003 αρκεί η αρτιότητα των τεσσάρων στρεμμάτων. Μάλιστα, προσπαθεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη παλαιάς οδού στην περιοχή επικαλούμενη ένα… εξαφανισμένο συμβόλαιο. Δεν έχει γίνει οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας. Μάλιστα, αντί αυτών, ο μηχανικός με τη συναίνεση της Πολεοδομίας άφησε μία «ελεύθερη ζώνη» σε απόσταση 50 μέτρων από την εικαζόμενη γραμμή του αιγιαλού. Προβλέπεται παράνομη περίφραξη εντός της ζώνης αιγιαλού, μέχρι την ακτογραμμή Έγινε χρήση αντισυνταγματικών ρυθμίσεων για εσωτερικούς εξώστες (πατάρια)

Η Αρχή ζητεί επίσης από το υπουργείο Περιβάλλοντος να επιβληθούν κυρώσεις κατά του ιδιώτη μηχανικού που εξέδωσε την σχετική άδεια, καθώς αυτή παρουσιάζει πολλές παραλείψεις. Τέλος, ζητεί να κηρυχθεί αναστολή δόμησης σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Μήλου, καθώς και να δοθούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος οδηγίες στις Πολεοδομίες να εκδίδουν άδειες μόνο όταν υπάρχει η «πρόσωπο» σε αναγνωρισμένη οδό.

Παράλληλα, η ΕΑΔ υπογραμμίζει την ανεπάρκεια των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής στις Κυκλάδες, που αφήνει απροστάτευτο το αρχιτεκτονικό και φυσικό τοπίο των νησιών, και ζητά την άμεση ενίσχυσή τους.

Να σημειωθεί ότι η έκθεση έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, το ΤΕΕ, τον δήμαρχο Μήλου και το ΥΠΕΝ για άμεσες διορθωτικές ενέργειες και θεσμική προστασία της περιοχής.

