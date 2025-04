Μιανμάρ: Περισσότεροι από 2.700 οι νεκροί – 50 παιδιά σκοτώθηκαν σε νηπιαγωγείο

Οι πολίτες της Μιανμάρ τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού της Παρασκευής, που, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 2.719 ανθρώπων και τον τραυματισμό 4.500. Αλλοι 20 σκοτώθηκαν στην Μπανγκόκ.

Πέντε μέρες μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών, πολλοί στη Μιανμάρ συνεχίζουν ακόμα να κοιμούνται έξω, στην ύπαιθρο, ελλείψει στέγης, καθώς οι ασταμάτητες μετασεισμικές δονήσεις εξακολουθούν να σπέρνουν τρόμο σε πολλούς, που δεν αποκλείουν νέες καταστροφές.

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στη χώρα ως και την Κυριακή, κατά την εβδομάδα εθνικού πένθους που κήρυξε η στρατιωτική χούντα τη Δευτέρα —σε ένδειξη «συμπάθειας» για τα θύματα και τις καταστροφές, σύμφωνα με τους στρατηγούς.

Οι ειδικοί προεξοφλούν πως οι νεκροί είναι πολλές χιλιάδες. Το ρήγμα της Σαγκάινγκ, από το οποίο προήλθε ο σεισμός, διατρέχει κάποιες από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους την πρωτεύουσα Ναϊπιντάου και τη Μανταλέι των 1,7 εκατ. κατοίκων, σε πολύ μικρή απόσταση από το επίκεντρο.

Ο εμφύλιος πόλεμος, που έχει γονατίσει υποδομές καίριας σημασίας, καθώς δρουν δεκάδες ένοπλες οργανώσεις, εθνικών μειονοτήτων και των πολιτικών αντιπάλων της χούντας, περιπλέκει πολύ τη συγκέντρωση πληροφοριών για τον σεισμό.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε πως δυο υπήκοοι της χώρας έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του σεισμού. Ανάμεσα στα θύματα ήταν επίσης τρεις υπήκοοι Κίνας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Πενήντα παιδιά και δύο νηπιαγωγοί σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε το νηπιαγωγείο τους, στη Μανταλέι, όπου βρίσκονταν την ώρα του σεισμού, σύμφωνα με υπηρεσία του ΟΗΕ.

A elementary school in KyaukSe, Mandalay / Myanmar collapsed during #earthquake. Rescuers and volunteers are trying to rescue the children from the rubble pic.twitter.com/u2uUmi1ezm

— MIBAWI (Michael Barthel) (@RealMiBaWi) March 28, 2025