Μια ξεκαρδιστική δίκη στις ΗΠΑ: Τζακ Ντάνιελ εναντίον παιχνιδιού για σκύλους

Ακόμα και να μην έχετε βρεθεί ποτέ προσωπικά σε μια αίθουσα δικαστηρίου, μερικές ώρες στη μεταμεσονύκτια τηλεοπτική ζώνη ελληνικών καναλιών θα σας έχουν εξοικειώσει με τη χορογραφία μιας αμερικανικής δικαστικής αίθουσας.

Σε μια στιγμή πιο συναρπαστική από τα καλύτερα επεισόδια του «Suits» ή του «How to Get Away With Murder», ανάμεσα στα αλλεπάλληλα «Your Honor», οι λέξεις «ουίσκι», «παιχνίδι για σκύλους» και «περιττώματα» ακούστηκαν σε διαφορετικούς συνδυασμούς την Πέμπτη, στην αίθουσα του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον.

Ο λόγος; Η υπόθεση της αγωγής της εταιρείας που παράγει τα ουίσκι Τζακ Ντάνιελ κατά της VIP Products LLC με βάση την Αριζόνα, για ένα επίμαχο παιχνίδι σκύλου που θυμίζει υπερβολικά πολύ τη θρυλική συσκευασία του ουίσκι. Και τη συνδέει με περιττώματα σκύλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, το παιχνίδι για σκύλους γράφει «Old No. 2 on your Tennessee Carpet» –ένα λογοπαίγνιο για το ότι ο σκύλος κάνει την ανάγκη του στο χαλί–, ενώ το διάσημο μπουκάλι ουίσκι γράφει «Old No. 7 Tennessee Sour Mash Whiskey».

Οπως ήταν αναμενόμενο, η εκδίκαση της υπόθεσης προκάλεσε πολύ γέλιο αλλά και αξιοσημείωτες ατάκες. Η δικαστής Ελενα Κέιγκαν, η οποία έγραψε τη δικαστική γνώμη, σημείωσε: «Αυτή η υπόθεση αφορά παιχνίδια για σκύλους και ουίσκι, δυο όρους που σπάνια εμφανίζονται στην ίδια πρόταση».

Σε άλλο σημείο ζήτησε από τους παρατηρητές του δικαστηρίου «να θυμηθούν πώς μοιάζει το μπουκάλι (ή, ακόμα καλύτερα, ανακτήστε ένα μπουκάλι από όπου φυλάτε ποτά – πιθανότατα θα είναι εκεί)».

Στην κατάθεσή τους, οι κατασκευαστές ουίσκι υποστήριξαν ότι η εταιρεία, που πουλάει το παιχνίδι για περίπου 20 δολάρια, επωφελήθηκε «από την υπεραξία που με κόπο απέκτησε η Τζακ Ντάνιελ» και μπέρδεψε τους καταναλωτές, κάνοντάς τους «να συνδέσουν το ουίσκι Τζακ Ντάνιελ με περιττώματα».

Στη συσκευασία του παιχνιδιού που μοιάζει με το Τζακ Ντάνιελ, πάντως, συμπεριλαμβάνεται ετικέτα που σημειώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το ουίσκι. Να σημειωθεί, επίσης, ότι η εταιρεία δεν «εμπνέεται» μόνο από το Τζακ Ντάνιελ: παράγει και άλλα παρόμοια παιχνίδια που μοιάζουν με άλλες γνωστές μάρκες αλκοόλ και αναψυκτικών.

Εκεί που το κανονικό μπουκάλι Τζακ Ντάνιελ γράφει «40% αλκοόλ κατ’ όγκο», το παιχνίδι «Bad Spaniels Silly Squeaker» (σε ελεύθερη μετάφραση «Ανόητο Παιχνίδι για Κακά Σπάνιελ») γράφει «43% κακά κατ’ όγκο» και «100% βρωμερό». Η συσκευασία του περιλαμβάνει μια ετικέτα που σημειώνει ότι δεν συνδέεται με το Τζακ Ντάνιελ.

Οι δικηγόροι της εταιρείας ουίσκι, πάντως, φαίνεται να μη μοιράζονται την ίδια αίσθηση χιούμορ με τους δημιουργούς του παιχνιδιού. «Η Τζακ Ντάνιελ αγαπά τα σκυλιά και εκτιμά ένα καλό αστείο όσο και ο καθένας. Αλλά η Τζακ Ντάνιελ συμπαθεί τους πελάτες της ακόμη περισσότερο και δεν θέλει να συγχέονται ή να συσχετίζουν το εκλεκτό ουίσκι της με τα κακά σκύλων, έγραψε στα δικαστικά έγγραφα η δικηγόρος της Τζάκ Ντάνιελ, Λίζα Μπλατ.

Με ομόφωνη απόφαση, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι το παιχνίδι αποτελεί παραβίαση εμπορικού σήματος. Η έφεση που έκρινε ότι το παιχνίδι ήταν μια «μη εμπορική» παρωδία που υπόκειται στην προστασία της ελεύθερης έκφρασης της Πρώτης Τροπολογίας απορρίφθηκε, και η υπόθεση επεστράφη στα κατώτερα δικαστήρια.

Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν και μεγάλες εμπορικές φίρμες, όπως η Nike, η Campbell Soup Company, η Patagonia και η Levi Strauss, είχαν παροτρύνει τους δικαστές να πάρουν το μέρος της Τζακ Ντάνιελ.

Σε δήλωσή του μετά την απόφαση, εκπρόσωπος της Τζακ Ντάνιελ δήλωσε ότι η εταιρεία είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. «Το Τζακ Ντάνιελ είναι μια μάρκα που αναγνωρίζεται για την ποιότητα και τη δεξιοτεχνία της, και όταν οι φίλοι της σε όλον τον κόσμο βλέπουν την ετικέτα, ξέρουν ότι αντιπροσωπεύει κάτι στο οποίο μπορούν να βασιστούν» δήλωσε ο Σβεντ Γιάνσεν. «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για την προστασία της καλής θέλησης και της δύναμης αυτού του εμβληματικού εμπορικού σήματος».

Οσο, όμως, κι αν πρόκειται για μια κουραστική και δαπανηρή διαδικασία, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι προσφέρει μια ξεκαρδιστική απάντηση στην ερώτηση «τι έγινε σήμερα στη δουλειά;» για όλους τους εμπλεκομένους.

