Μια από τις σορούς που παρέδωσε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο, ανακοίνωσε το Ισραήλ

Μέσα σε κλίμα οργής και αβεβαιότητας, οι οικογένειες ισραηλινών ομήρων επιβεβαίωσαν την ταυτότητα τριών από τα τέσσερα σώματα που παρέδωσε η Χαμάς στη Γάζα την Τρίτη. Πρόκειται για τους Ταμίρ Νιμρόντι, 20 ετών, Εϊτάν Λέβι, 53 ετών, και Ουριέλ Μπαρούχ, 35 ετών, σύμφωνα με το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων. Το τέταρτο σώμα δεν αντιστοιχεί σε κανέναν από τους γνωστούς ομήρους, όπως ανέφεραν οι ισραηλινές Αρχές.

SSGT Tamir Nimrodi was kidnapped alive and was killed while in captivity at the age of 18. Uriel Baruch was killed during the Oct. 7 Massacre and his body was kidnapped into Gaza. Eitan Levi was killed during the Oct. 7 Massacre and his body was kidnapped into Gaza.

May their… pic.twitter.com/HWWZnie6Lm — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2025

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί επτά επιστροφές σορών από τη Γάζα, σε σύνολο 28, ενώ η Χαμάς δεν έχει ακόμη παραδώσει τις υπόλοιπες, όπως είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο της εκεχειρίας που διαμεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι σοροί τεσσάρων ακόμη ομήρων αναμένεται να παραδοθούν αργότερα μέσα στην Τετάρτη.

Η καθυστέρηση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στο Ισραήλ. Η κυβέρνηση απειλεί ότι θα περιορίσει περαιτέρω την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, έως ότου επιστραφούν τα λείψανα και των 28 ομήρων. Από την πλευρά της, η Χαμάς υποστηρίζει ότι δυσκολεύεται να εντοπίσει όλες τις σορούς, σύμφωνα με το BBC.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής του Ισραήλ έδειξαν ότι το τέταρτο σώμα που παραδόθηκε την Τρίτη δεν ανήκει σε όμηρο. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ότι «η Χαμάς υποχρεούται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψει όλους τους νεκρούς ομήρους».

🟡Following the completion of examinations at the National Institute of Forensic Medicine, the fourth body handed over to Israel by Hamas does not match any of the hostages. Hamas is required to make all necessary efforts to return the deceased hostages. — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2025

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι η επιστροφή των σορών θα ολοκληρωνόταν την περασμένη Δευτέρα. Ωστόσο, η καθυστέρηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ.

Την Τρίτη, ισραηλινά μέσα μετέδωσαν ότι η κυβέρνηση εξετάζει μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και τη μη επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο, όπου περισσότερα από 600 φορτηγά με τρόφιμα και ιατρικά εφόδια παραμένουν ακινητοποιημένα.

Παρά τις πληροφορίες της δημόσιας ισραηλινής τηλεόρασης Kan ότι το πέρασμα θα άνοιγε εκ νέου την Τετάρτη, το Ισραήλ διευκρίνισε πως αυτό θα ισχύσει μόνο για τη διέλευση Παλαιστινίων και όχι για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν θα περάσει από το πέρασμα της Ράφα. Δεν έχει υπάρξει καμία σχετική συμφωνία σε κανένα στάδιο», δήλωσε αξιωματούχος της Cogat, της στρατιωτικής υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της βοήθειας προς τη Γάζα.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «οποιαδήποτε καθυστέρηση ή εσκεμμένη αποφυγή θα θεωρηθεί σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας και θα υπάρξει ανάλογη απάντηση», σημείωσ το BBC.

Η Χαμάς είχε παραδώσει τη Δευτέρα όλους τους 20 ζωντανούς ομήρους, ενώ την Τρίτη, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, επέστρεψε στη Γάζα τις σορούς 45 Παλαιστινίων που κρατούνταν στο Ισραήλ.

Το σχέδιο εκεχειρίας του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αποδέχθηκαν και οι δύο πλευρές, προέβλεπε ότι η παράδοση και των 48 ομήρων θα ολοκληρωνόταν έως το μεσημέρι της Δευτέρας. Ωστόσο, η καθυστέρηση έχει εντείνει τις ανησυχίες για τη σταθερότητα της εκεχειρίας.

Αντίγραφο της συμφωνίας, που δημοσιεύτηκε από ισραηλινά μέσα, αναγνώριζε πως η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις ίσως να μην ήταν σε θέση να εντοπίσουν όλες τις σορούς εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος. Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι διεθνής ομάδα θα αναλάβει να εντοπίσει τα λείψανα όσων δεν έχουν ακόμη επιστραφεί.

«Ενα μεγάλο βάρος έφυγε από πάνω μας, αλλά η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως υποσχέθηκαν! Η δεύτερη φάση ξεκινά τώρα!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Παλαιστίνιοι που μίλησαν στο BBC εξέφρασαν φόβους ότι η καθυστέρηση στην παράδοση όλων των σορών και η πιθανότητα νέας βίας θα μπορούσαν να τινάξουν στον αέρα τη συμφωνία και να καθυστερήσουν τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων.

Ο γνωστός συγγραφέας από τη Γάζα, Ταϊσίρ Αμπέντ, χαρακτήρισε την κατάσταση «επικίνδυνη δοκιμασία για την εκεχειρία», προειδοποιώντας ότι αν η καθυστέρηση συνεχιστεί και το Ισραήλ αρνηθεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση, «το ζήτημα των σορών μπορεί να γίνει το φιτίλι που θα ανάψει νέο κύκλο συγκρούσεων», σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο Ενημέρωσης.

Στο μεταξύ, σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν απελευθερωθεί στο πλαίσιο του 20 σημείων ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε «το τέλος του διετούς πολέμου». Η πρώτη φάση του σχεδίου τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στο CBS ότι παραμένει αισιόδοξος για μια ειρηνική συνέχεια των συνομιλιών με τη Χαμάς, ωστόσο υπογράμμισε ότι οι όροι του Τραμπ είναι σαφείς: η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί ή «η κόλαση θα ξεσπάσει».

«Πρώτα πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους. Και δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής όπλων ή λαθρεμπόριο στη Γάζα. Αυτό σημαίνει αποστρατιωτικοποίηση», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, προειδοποίησε τη Χαμάς: «Είπαν ότι θα αφοπλιστούν, και αν δεν το κάνουν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς».

Παρά τη σχετική ηρεμία, το Παλαιστινιακό Πολιτικό Προστασίας ανέφερε στο BBC ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη από ισραηλινά πυρά σε δύο περιστατικά στη Γάζα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Wafa, ισραηλινό drone χτύπησε πολίτες που επιθεωρούσαν τα σπίτια τους στην ανατολική συνοικία Σετζάγια. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε πως επενέβη επειδή «παραβιάστηκε η κίτρινη γραμμή», πέρα από την οποία έχουν αποσυρθεί τα στρατεύματά του.

Την ίδια στιγμή, μαχητές της Χαμάς εμφανίστηκαν να επανακτούν τον έλεγχο στη Γάζα, με αναφορές για δημόσιες εκτελέσεις οκτώ Παλαιστινίων, γεγονός που προκάλεσε φόβο και οργή στους κατοίκους. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι προσπαθεί να «αποκαταστήσει την ασφάλεια», ωστόσο πολλοί εκτιμούν πως επιδιώκει να «κλείσει στόματα» αντιπάλων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News