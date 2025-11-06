Μία ακόμη σύλληψη για το μακελειό στα Βορίζια – προφυλακιστέοι οι δύο τραυματίες

Συνελήφθη και ο δεύτερος άντρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του 39χρονου νεκρού Φανούρη Καργάκη για το μακελειό στα Βορίζια και οδηγείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Οπως σημειώνει το ertnews.gr, πρόκειται για ξάδερφο του 43χρονου και η αστυνομία τον αναζητούσε, καθώς διακρίνεται στο βίντεο που έφτασε στα χέρια των Αρχών, το οποίο δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί.

Υπενθυμίζεται πως ο 43χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Λίγο πριν τις 11 το πρωί οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου ο 43χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες Τετάρτη (5/11), καθώς, σε βοσκότοπο που του ανήκει στον Ψηλορείτη, βρέθηκαν κρυμμένα όπλα τα οποία εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή. Ο άνδρας πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φέρεται να τον δείχνει την ώρα της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια, να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα. Το βίντεο έφτασε ανώνυμα στα χέρια των Αρχών.

Στο μεταξύ, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες που νοσηλεύονται τραυματισμένοι στο ΠΑΓΝΗ για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια. Και οι δύο ανήκουν στην οικογένεια Φραγκιαδάκη και φέρεται να είχαν ενεργό συμμετοχή στα γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά Μέσα, οι δύο τραυματίες αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε με καθυστέρηση, το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς η ανακρίτρια είχε ήδη εξετάσει καταθέσεις από γυναίκες της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μεταξύ των οποίων η μητέρα των τεσσάρων αδελφών και η σύζυγος ενός εκ των κατηγορουμένων.

