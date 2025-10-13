230
Συνεργεία εργάζονται στο σημείο του ατυχήματος | x
Κόσμος

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Τουλάχιστον 66 τραυματίες

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα που συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται

Protagon Team Protagon Team 13 Οκτωβρίου 2025, 15:47
Συνεργεία εργάζονται στο σημείο του ατυχήματος
|x
Κόσμος

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Τουλάχιστον 66 τραυματίες

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα που συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται

Protagon Team Protagon Team 13 Οκτωβρίου 2025, 15:47

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν μετωπικά το πρωί της Δευτέρας στην ανατολική Σλοβακία. Δεκάδες επιβάτες έχουν τραυματιστεί ενώ δύο εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το ένα από τα δύο τρένα, σύμφωνα με τις Αρχές, εκτροχιάστηκε μετά τη σύγκρουση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ρόζναβα λίγο μετά τις 10 το πρωί τοπική ώρα, ανακοίνωσε η σλοβακική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα.

Οι Σιδηρόδρομοι της χώρας ανακοίνωσαν ότι τα τρένα συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται και ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Από την πλευρά της, η αστυνομία δήλωσε ότι η σύγκρουση σημειώθηκε μπροστά από μια σήραγγα κοντά στο χωριό Τζαμπλόνοφ ναντ Τούρνου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε.

Πλάνα που ανέβασε η αστυνομία στη σελίδα της στο Facebook δείχνουν τη μηχανή του τρένου και ένα βαγόνι που έχουν εκτροχιαστεί και βρίσκονται στην πλευρά ενός λόφου ενώ σε κοντινή απόσταση διασώστες δίνουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ρόμπερτ Φίτσο διέταξε τη διενέργεια έρευνας, ενώ αξιωματούχοι λένε ότι το δυστύχημα πιθανόν να προκλήθηκε από ανθρώπινο σφάλμα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...