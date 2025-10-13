Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Τουλάχιστον 66 τραυματίες

Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν μετωπικά το πρωί της Δευτέρας στην ανατολική Σλοβακία. Δεκάδες επιβάτες έχουν τραυματιστεί ενώ δύο εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το ένα από τα δύο τρένα, σύμφωνα με τις Αρχές, εκτροχιάστηκε μετά τη σύγκρουση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Ρόζναβα λίγο μετά τις 10 το πρωί τοπική ώρα, ανακοίνωσε η σλοβακική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Na slovenském jižním tahu se dneska dopoledne srazily dva rychlíky. Asi dost zraněných, první zprávy mluví o vrtulníku a pěti sanitkách. Zřejmě “Gemerany” R913 a R914, výhybna Tunel? Každopádně východně od Rožňavy. pic.twitter.com/Ety4R2wrRh — Jan T. Beránek (also honzaberanek.bsky.social) (@JTBcz) October 13, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 80 επιβάτες εκτιμάται ότι επέβαιναν στα τρένα.

Οι Σιδηρόδρομοι της χώρας ανακοίνωσαν ότι τα τρένα συγκρούστηκαν σε ένα σημείο όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές διασταυρώνονται και ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Από την πλευρά της, η αστυνομία δήλωσε ότι η σύγκρουση σημειώθηκε μπροστά από μια σήραγγα κοντά στο χωριό Τζαμπλόνοφ ναντ Τούρνου, περίπου 55 χιλιόμετρα δυτικά της μεγαλύτερης πόλης της ανατολικής Σλοβακίας, της Κόσιτσε.

Πλάνα που ανέβασε η αστυνομία στη σελίδα της στο Facebook δείχνουν τη μηχανή του τρένου και ένα βαγόνι που έχουν εκτροχιαστεί και βρίσκονται στην πλευρά ενός λόφου ενώ σε κοντινή απόσταση διασώστες δίνουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ρόμπερτ Φίτσο διέταξε τη διενέργεια έρευνας, ενώ αξιωματούχοι λένε ότι το δυστύχημα πιθανόν να προκλήθηκε από ανθρώπινο σφάλμα.

