Μέτρα στη σκιά της κλοπής στο Λούβρο: 300 ειδικοί φρουροί της ΕΛ.ΑΣ σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Η κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο με «λεία» τα ανεκτίμητα ναπολεόντεια κοσμήματα, θορύβησε διευθυντές και διευθύντριες μεγάλων διεθνών μουσείων και όπως ήταν επόμενο, και τις αρμόδιες Αρχές της χώρας μας.

Ετσι, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», λαμβάνονται άμεσα μέτρα και μεταξύ άλλων περνάει (και) στην ΕΛ.ΑΣ η ευθύνη της φύλαξης συγκεκριμένων μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Αυτό, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, σημαίνει ότι στη φύλαξη της ανεκτίμητης αξίας πολιτιστικών θησαυρών της χώρας θα μετέχουν όχι μόνον οι πολιτικοί υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, αλλά και ένστολοι αστυνομικοί.

Κατά τις ίδιες πηγές πάντα, το θέμα έχει συζητηθεί εκτενώς το προηγούμενο διάστημα μεταξύ του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, με τις λεπτομέρειες του «καινοτόμου», όπως χαρακτηρίζεται σχεδίου να αποτελούν αντικείμενο διμερών επαφών μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων των δύο υπουργείων.

Το σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει την τοποθέτηση σε μουσεια και αρχαιλογικούς χώρους 300 ειδικών φρουρών που θα ενταχθούν στην ΕΛ.ΑΣ από τον ερχόμενο Φεβρουάριο-Μάρτιο.

Οπως εξηγεί αρμοδια πηγή, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε ήδη προ καιρού δρομολογήσει την πρόσληψη 600 νέων ειδικών φρουρών για την ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών του Σώματος, μεταξύ των οποίων και των αστυνομικών ομάδων που δημιουργούνται για την αστυνόμευση των καταυλισμών Ρομά. Κατόπιν κυβερνητικής απόφασης ωστόσο, και σύμφωνα με μια εκδοχή, με προτροπή του υπουργείου Πολιτισμού αποφασίστηκε ο αριθμός των ειδικών φρουρών που τελικά θα ενταχθούν στο Σώμα να ανέλθει σε 900, ούτως ώστε οι 300 από αυτούς να διατεθούν για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News