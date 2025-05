Metlen: Συμφωνία-στρατηγικό ορόσημο με δεκαετές PPA για προμήθεια ενέργειας στην iliad Italia

Σε ένα εμβληματικό έργο για το χαρτοφυλάκιό της στην Ιταλία, η Μetlen ανακοίνωσε ένα ακόμη σπουδαίο deal, αυτή τη φορά με την iliad Italia -μέλος του ομίλου iliad, του πέμπτου μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, η Μetlen υπέγραψε δεκαετές PPA (Power Purchase Agreement) με την iliad Italia, τηλεπικοινωνιακό πάροχο και πάροχο ευρυζωνικών υπηρεσιών, για την προμήθεια ηλιακής ενέργειας από δύο φωτοβολταϊκούς σταθμούς μεγάλης κλίμακας που βρίσκονται στην Ιταλία.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της συμφωνίας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 15 MW και σύνδεση στο δίκτυο που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025, τα δύο έργα θα παρέχουν στην iliad περίπου 20 GWh «πράσινης» ενέργειας ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στην μείωση άνω των 5.000 τόνων εκπομπών CO₂ κάθε χρόνο. Η παραγόμενη ενέργεια θα διοχετεύεται στο εθνικό δίκτυο της Ιταλίας, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της iliad στην Ιταλία και συμβάλλοντας στους στόχους βιωσιμότητας του ομίλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συμφωνία αυτή -υπογραμμίζεται- αποτελεί στρατηγικό ορόσημο και για τις δύο εταιρείες. Για την iliad, σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την υλοποίηση των κλιματικών της δεσμεύσεων, μέσω της απευθείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις δραστηριότητές της στην Ιταλία, ενώ για τη Μetlen ενισχύει τη θέση της ως καταλύτη της ενεργειακής μετάβασης στην Ιταλία, αξιοποιώντας την μακροχρόνια τεχνογνωσία της για την ανάπτυξη και υλοποίηση ανταγωνιστικών και μακροπρόθεσμων λύσεων ηλιακής ενέργειας για επιχειρήσεις.

Τα δύο έργα έχουν αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από τη Μetlen, η οποία έχει αναλάβει και την υλοποίηση του EPC (Engineering, Procurement and Construction). Το εν λόγω PPA αποτελεί μέρος του διαρκώς διευρυνόμενου χαρτοφυλακίου της εισηγμένης με συμβόλαια προμήθειας σε επιχειρήσεις (corporate offtake agreements) σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της ρόλο στην ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα για την ενεργειακή μετάβαση.

Καθώς η Ιταλία εντείνει τις προσπάθειες της για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ και την επιτάχυνση της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, τέτοια εταιρικά PPA -επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση- παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, στην απανθρακοποίηση του δικτύου και στη διασφάλιση σταθερών τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις.

«Η συμφωνία με την iliad αποτελεί εμβληματικό έργο για το ιταλικό μας χαρτοφυλάκιο και ένα πρότυπο για μελλοντικές εταιρικές συνεργασίες που θα στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση της Ιταλίας», δήλωσε ο Executive Director της M Renewables, Νίκος Παπαπέτρου, για να συμπληρώσει:

«Αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε ανταγωνιστική και καθαρή ενέργεια στους τελικούς χρήστες, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των εθνικών κλιματικών στόχων».

«Αυτή η νέα συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία μας προς τη βιωσιμότητα και προστίθεται σε εκείνη που ανακοινώσαμε πέρυσι, φέρνοντάς μας πιο κοντά στον στόχο μας να καλύψουμε το 50% της άμεσης κατανάλωσης ενέργειας με ΑΠΕ μέσω PPAs έως το 2035», τόνισε από την πλευρά του ο CEO της iliad Italia, Μπενεντέτο Λέβι.

«Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση του κλιματικού μας αποτυπώματος και για να συμβάλουμε στη συνολική ενεργειακή επάρκεια της χώρας», κατέληξε.

Σύμβουλος της Metlen για τη διαμόρφωση της συμφωνίας ήταν η Our New Energy (one).

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News