Μετάλλαξη «Κράκεν»: Μέτριος έως υψηλός ο κίνδυνος για ευάλωτους και ανεμβολίαστους, λέει το ECDC

Χαμηλό χαρακτήρισε το συνολικό επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με την εξάπλωση της υποπαραλλαγής της μετάλλαξης Ομικρον XBB.1.5 («Κράκεν») για τον γενικό πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ενωση / Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕ/ΕΟΧ) η έκθεση αξιολόγησης απειλών που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) την Παρασκευή. Εκτιμήθηκε, ωστόσο, ότι ο κίνδυνος είναι μέτριος έως υψηλός για τα ευάλωτα άτομα, όπως οι ηλικιωμένοι, οι μη εμβολιασμένοι και οι ανοσοκατεσταλμένοι, ανάλογα με την ανοσία τους έναντι του κορονοϊού SARS-CoV-2.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Οργανισμό, η XBB.1.5 αποτελεί μια υποκατηγορία της XBB, η οποία εξελίχθηκε από δύο προηγούμενες κατηγορίες της Ομικρον, με μια πρόσθετη αλλαγή ακίδας.

Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2022 και έκτοτε αυξάνεται αναλογικά στις ΗΠΑ και σε πολλές χώρες σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων αρκετών της ΕΕ/ΕΟΧ. Στις 12 Ιανουαρίου 2023 το ECDC όρισε αυτήν την υποκατηγορία ως παραλλαγή ενδιαφέροντος.

Υπάρχουν αρκετά κενά γνώσης σχετικά με την XBB.1.5 και η παραπάνω εκτίμηση κινδύνου μπορεί να αλλάξει τις επόμενες εβδομάδες, καθώς θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, προσέθεσε το ECDC στην ανακοίνωσή του.

Στο μεταξύ, η μαθηματική μοντελοποίηση από την ευρωπαϊκή υπηρεσία έδειξε ότι η XBB1.5 θα μπορούσε να γίνει κυρίαρχη στην ΕΕ/ΕΟΧ μετά από έναν έως δύο μήνες, με δεδομένα τα χαμηλά ποσοστά που αναφέρθηκαν στην ΕΕ/ΕΟΧ και τον εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξής της: σε πρώτο χρόνο δεν υπήρξαν ενδείξεις ότι η σοβαρότητα της μόλυνσης με XBB.1.5 είναι διαφορετική από εκείνη των υποκατηγοριών της Ομικρον που κυκλοφορούσαν.

«Η υποκατηγορία XBB1.5 είναι επί του παρόντος παρούσα μόνο σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην ΕΕ/ΕΟΧ, αλλά μπορεί να γίνει κυρίαρχη στην ΕΕ/ΕΟΧ τους επόμενους μήνες», συνόψισε η διευθύντρια του ECDC, Αντρέα Αμόν, σημειώνοντας ότι «υπό το πρίσμα αυτό, το ECDC συνιστά τη διενέργεια κατάλληλων τεστ και αλληλουχίας, την αύξηση των εμβολιασμών κατά της COVID-19 και την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων».

«Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως η παραμονή στο σπίτι όταν κάποιος είναι άρρωστος, η τηλεργασία, ο καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων και η κατάλληλη χρήση μασκών προσώπου», συμπλήρωσε η κυρία Αμόν.

Ειδικότερα, το ECDC πρότεινε τις ακόλουθες επιλογές στις Αρχές Δημόσιας Υγείας στην ΕΕ/ΕΟΧ:

